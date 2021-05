Dejte mladým stromkům vzduch a vláhu. S kultivátorem se nenadřete

Vyzkoušeli jsme to s Pavlem Jeřábkem, který se stará o chráněná území na území hlavního města. Výsadba stromů a následná péče patří k jeho dennímu chlebu, a tak sám hledal způsob, jak si tuto práci ulehčit a zrychlit.

„Kultivátor používám u ovocných stromů, ale i u okrasných dřevin. Jde o to, aby se prostor kolem kmínků nezapleveloval a líp to dýchalo,“ říká. Pomocí kultivátoru se v prostoru kolem kmene zemina zkypří až na černý úhor. Chce to tedy zkypřit půdu až do hloubky přibližně pěti centimetrů.

„Ale teď jsem například obkopával lípy nebo duby. Když je nebude dusit tráva, povede se jim líp,“ upřesňuje.



V podstatě jde o totožný postup, který znali už naši předkové. Ti tvrdili, že nejlepší konví je motyka. A když neustále okopávali své záhony, nejenže bránili vzrůstu plevelů, ale zároveň dostávali do půdy maximum vláhy, kterou je příroda schopná poskytnout. Což je o to důležitější v suchých letech, kdy je vláhy nedostatek.

Podobnou zvýšenou péči je třeba věnovat hlavně mladé výsadbě, dokud neupevní svůj kořenový systém a nedokáže se o sebe postarat sama. Průměr „kruhu“ zkypřené půdy by měl odpovídat zhruba průměru koruny stromku. Právě v obvodu koruny je nejvíc jemných kořínků, které ze země přijímají vláhu.

Jeřábek na tyto práce používá mechanický odplevelovač od tradičního francouzského výrovce Pubert s víc než 180letou tradicí. U nás ho koupíte ve dvou verzích – s dvěma a čtyřmi noži.

Menší můžete připojit k drtivé většině křovinořezů, protože funguje u motorů s víc než 30 kubickými centimetry objemu (nebo výkonem větším než 1,2 kilowattu). Pavel Jeřábek používá profesionální stroj, takže si může dovolit připojit čtyřnožovou variantu, kde je limit od 50 kubických centimetrů. Tyto limity jsou tu proto, aby se motor zbytečně netrápil a nakonec se nezadřel.

Na rozdíl od běžných kultivátorů se nože točí horizontálně a jsou uzpůsobené tak, aby se snáze dostaly do půdy a rozrušily travní drn. Na okrajích jsou pracovní nástroje ukončené speciálním trnem, aby se zabránilo poškození kmínku v okamžiku, kdy kultivátor v zemi narazí na tvrdý kus půdy nebo kamínek a měl by tendenci odskočit.

Takto upravený prostor u stromku je možné zamulčovat, čímž se zabrání zvýšenému odparu. Nedoporučuje se však běžný mulč z kůry, protože je příliš kyselý, vhodnější je použít štěpku nebo trávu, které máte na zahradě dost.