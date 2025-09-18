Podzimní střih růží nemá za úkol podpořit kvetení, ale připravit rostlinu na přečkání kruté zimy.
Kdy vzít do ruky nůžky?
Pokud se chystáte na podzim stříhat růže, máte ideální příležitost v říjnu. Důležité je provést řez ještě před příchodem prvních silnějších mrazů. Příliš brzký řez by mohl růži povzbudit k novému růstu, který by mráz zničil. A příliš pozdní zásah by mohl slabé výhony poškodit ještě víc.
Mírný řez, velká ochrana
Představte si růži jako váš dům. Na jaře děláte velkou rekonstrukci a na podzim jen zkontrolujete, jestli drží střecha. Podzimní řez by skutečně měl být jen decentní.
Jak na to?
- Odstraňte, co je nemocné a slabé: Začněte s čistými nůžkami a odstraňte suché, nemocné nebo poškozené výhony. Tím zabráníte šíření houbových chorob přes zimu.
- Zkraťte dlouhé pruty: Přerostlé výhony zkraťte přibližně na polovinu. Tento krok je zásadní. Dlouhé větve se totiž v zimě snadno lámou pod náporem větru nebo těžkého sněhu.
- Místo velkých zásahů raději ochrana: U pnoucích růží se často řez vůbec neprovádí, pouze je pevněji připevníte k opoře. U stromkových růží je naopak nutné zkrátit výhony o něco více, aby se snáze zakryly.
- Technika řezu: Řežte vždy ostrými nůžkami a šikmo, zhruba jeden centimetr nad očkem, které směřuje ven z keře.
Nejčastější chyby, kterým se vyhnout
Jednou z nejčastějších chyb je příliš hluboký řez. Růže by neměly být zkráceny až „na kost“, protože by je to zbytečně vyčerpalo a oslabilo před zimou. Pamatujte, že hlavní, tvarovací řez pro podporu kvetení patří až na jaro.
Po správném střihu je klíčové růže připravit na zimu. Přihrňte k patě rostliny zeminu nebo kompost. Můžete také použít chvojí, které rostlinu ochrání před mrazem. Růže se vám za lehký podzimní zásah odvděčí v příštím roce zdravým růstem a záplavou květů.