Střih růží není jen jarní práce. Podzimní péče má klíčový význam

Ivana Vaňkátová
  4:00
Zatímco jaro je časem velkých změn a radikálních řezů, podzim je pro růže spíš obdobím decentní úpravy. Mnoho začínajících zahrádkářů si klade otázku, zda růže na podzim vůbec stříhat. Odpověď je jasná: ano, ale s rozumem a cíleně.
Růže s názvem Barbra Streisand je odolný hybrid s levandulovou barvou a vůní po citrusech. | foto: Shutterstock

Podzimní střih růží nemá za úkol podpořit kvetení, ale připravit rostlinu na přečkání kruté zimy.

Kdy vzít do ruky nůžky?

Pokud se chystáte na podzim stříhat růže, máte ideální příležitost v říjnu. Důležité je provést řez ještě před příchodem prvních silnějších mrazů. Příliš brzký řez by mohl růži povzbudit k novému růstu, který by mráz zničil. A příliš pozdní zásah by mohl slabé výhony poškodit ještě víc.

Vypadá jako pivoňka, ale nenechte se zmýlit, jde o plnokvětou růži Bordeaux.

Mírný řez, velká ochrana

Představte si růži jako váš dům. Na jaře děláte velkou rekonstrukci a na podzim jen zkontrolujete, jestli drží střecha. Podzimní řez by skutečně měl být jen decentní.

Jak na to?

  1. Odstraňte, co je nemocné a slabé: Začněte s čistými nůžkami a odstraňte suché, nemocné nebo poškozené výhony. Tím zabráníte šíření houbových chorob přes zimu.
  2. Zkraťte dlouhé pruty: Přerostlé výhony zkraťte přibližně na polovinu. Tento krok je zásadní. Dlouhé větve se totiž v zimě snadno lámou pod náporem větru nebo těžkého sněhu.
  3. Místo velkých zásahů raději ochrana: U pnoucích růží se často řez vůbec neprovádí, pouze je pevněji připevníte k opoře. U stromkových růží je naopak nutné zkrátit výhony o něco více, aby se snáze zakryly.
  4. Technika řezu: Řežte vždy ostrými nůžkami a šikmo, zhruba jeden centimetr nad očkem, které směřuje ven z keře.
Růže je obestřena mnoha legendami. Jedna z nich například říká, že královna...

Nejčastější chyby, kterým se vyhnout

Jednou z nejčastějších chyb je příliš hluboký řez. Růže by neměly být zkráceny až „na kost“, protože by je to zbytečně vyčerpalo a oslabilo před zimou. Pamatujte, že hlavní, tvarovací řez pro podporu kvetení patří až na jaro.

Jarní řez růží. Jaké jsou nejčastější chyby a jak se jim vyhnout

Po správném střihu je klíčové růže připravit na zimu. Přihrňte k patě rostliny zeminu nebo kompost. Můžete také použít chvojí, které rostlinu ochrání před mrazem. Růže se vám za lehký podzimní zásah odvděčí v příštím roce zdravým růstem a záplavou květů.

