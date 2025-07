Letní řez růží, známý také jako udržovací řez nebo řez po odkvětu, je důležitý pro jejich zdraví a vitalitu, ale také podporuje další vlnu kvetení.

Hlavním důvodem je prevence tvorby šípků (plodů). Jakmile růže vytvoří plody, signalizuje to rostlině, že splnila svůj úkol, a veškerou energii začne směřovat do jejich dozrávání místo do produkce nových květů. Jakmile jí odstraníte odkvetlé květy, investuje energii do tvorby nových poupat.

Pravidelný letní řez navíc zlepšuje celkový vzhled keře, udržuje ho kompaktní a prosvětlený. To přispívá k lepší cirkulaci vzduchu a snižuje riziko houbových chorob.

Základní pravidla řezu růží

Velkokvěté a stromkové růže

Odkvetlé květy odstraňte řezem 5 až 8 mm nad zdravým očkem, které směřuje ven z keře. To podpoří růst nového výhonu směrem ven a zajistí vzdušný keř.

Mnohokvěté růže

U těchto typů růží odstřihněte celé odkvetlé květenství nad prvním plně vyvinutým listem. Ten poznáte tak, že má obvykle pět lístků.

Popínavé růže

U popínavých růží se po odkvětu zkracují postranní výhony, které právě kvetly. Zkraťte je na délku asi 10 cm (na 2 až 3 očka), podpoříte tak tvorbu nových výhonů a bohatší kvetení pro následující sezonu.

Technika správného řezu pro zdravý růst

Pro správný letní řez růží je nezbytné mít kvalitní a ostré zahradnické náčiní. Tupé nůžky by stonky spíše pomačkaly, než čistě přeřízly, a otevřely tak dveře chorobám.

Vždy řežte šikmo v úhlu 45° od pupenu. Díky šikmému řezu zabráníte hromadění vody na řezné ploše a minimalizujete riziko infekce houbovými chorobami.

Nezapomeňte také pravidelně odstraňovat suché, staré, poškozené nebo nemocné větve, a to kdykoli během sezony. Tím předejdete šíření chorob a zajistíte, že rostlina nebude zbytečně plýtvat energií na udržování slabých částí.

Jak se vyhnout častým chybám?

I při zdánlivě jednoduchém letním řezu se lze dopustit chyb, které mohou růžím uškodit. Například pokud odstraníte příliš mnoho listů, rostlina přijde o listy důležité pro fotosyntézu a může se oslabit.

A když odstřihnete jen samotný odkvetlý květ bez části stonku, růže bude stále směřovat energii do tvorby semen, ne do nového kvetení.

Řez nad pupenem směřujícím dovnitř keře způsobí, že nový výhon poroste do středu keře, což ho zahustí a zhorší cirkulaci vzduchu. Vždy směřujte řez nad očko ven z keře.

Podpořte své růže následnou péčí

Samotný řez je důležitý, ale pro maximální efekt je vhodné myslet i na další péči o vaše nádherné ozdoby zahrady.

Zálivka a hnojení

Po řezu růže spotřebovávají hodně energie na tvorbu nových výhonů a květů. Zajistěte jim dostatečnou zálivku, zejména v horkých letních dnech. Pro podpoření dalšího kvetení růžím dopřejte vhodné hnojivo, nejlépe s vyšším obsahem fosforu a draslíku.

Prevence chorob a škůdců

Prosvětlený keř je sice odolnější, ale letní období je stále rizikové pro napadení chorobami, jako je černá skvrnitost nebo padlí, a škůdci, třeba mšice a svilušky. Proto je zapotřebí růže pravidelně kontrolovat a v případě potřeby použít vhodný postřik.

Příprava na podzim

Letním řezem vlastně růže připravujete na podzim. Poslední letní řez by měl proběhnout nejpozději v druhé polovině srpna, aby nové výhony stačily vyzrát před příchodem prvních mrazíků. Na podzim pak růže čeká ještě podzimní řez a příprava na zazimování.

Stříhání růží. Podzimní stříh nad šestým očkem

Správně provedený letní řez je investicí do krásy a zdraví vašich růží. Věnujte jim tuto péči a odmění se vám bohatým a opakovaným kvetením po celou sezonu.