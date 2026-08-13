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Kdy a jak stříhat levanduli?
Levanduli je vhodné stříhat dvakrát ročně. První řez se provádí na jaře, kdy odstraníte zmrzlé nebo poškozené výhony a keř vytvarujete.
Druhý řez přichází po odkvětu, obvykle na přelomu července a srpna. Tehdy odstřihněte odkvetlé květní stvoly a zkraťte zelené výhony přibližně o třetinu až polovinu jejich délky.
Střih levandule
Nikdy neřežte hluboko do starého dřeva, protože z něj levandule často znovu neobrazí.
Proč levanduli stříhat v létě?
Odkvetlé květy levandule už neplní svou funkci, a pokud je ponecháte, rostlina zbytečně vkládá energii do tvorby semen. Správným střihem keřík omladíte, zabráníte jeho roztahování a dřevnatění, a zároveň podpoříte nové výhony. V příznivých podmínkách mohou vykvést ještě jednou během podzimu.
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Jak na letní střih krok za krokem
Účinky levandule lékařské
Při vnitřním užívání, například ve formě čaje, je vhodné dodržovat doporučené dávkování a vyhýbat se dlouhodobé konzumaci bez konzultace s lékařem.
- Počkejte, až květy ztratí barvu a začnou zasychat. Tehdy má střih největší smysl.
- Použijte ostré a čisté nůžky. Stříhejte květní stvoly těsně nad listy.
- Nezasahujte do dřevnatých částí. Zkraťte pouze zelené výhonky – přibližně do poloviny délky.
- Zachovejte kompaktní tvar. Ideálně kulovitý, který pomáhá keři lépe přezimovat.
Po řezu rostlina rychle obrůstá a regeneruje. Při teplém podzimu můžete být odměněni druhým, jemnějším kvetením.
Nejčastější chyby při stříhání levandule
- Příliš hluboký řez do dřeva. Staré části často neobrostou a keř může zahynout.
- Příliš pozdní řez na podzim. Hrozí, že rány se nestačí zacelit a levandule v zimě namrzne.
- Nepravidelná péče. Bez každoročního řezu keře řídnou, dřevnatí a ztrácejí životnost.
Jak stříhat odkvetlou levanduli?
Po odkvětu odstraňte všechny odkvetlé květní stvoly a zároveň lehce zkraťte zelené, nezdřevnatělé výhony, přibližně o třetinu jejich délky. Řez veďte těsně nad listy a nezasahujte do starého dřeva, ze kterého levandule špatně obráží.
Snažte se zachovat kompaktní, kulovitý tvar keře. Takový střih podporuje tvorbu nových výhonů, omezuje dřevnatění a pomáhá rostlině udržet pěkný vzhled. Pokud bude podzim dlouhý a teplý, může levandule vykvést ještě jednou.
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Jak správně stříhat levanduli na sušení?
Pokud chcete levanduli usušit, sklízejte ji ve chvíli, kdy se začínají otevírat první květy. Právě tehdy obsahuje nejvíce silic a její vůně je nejintenzivnější.
Květní stvoly stříhejte ráno po oschnutí rosy a svažte je do menších svazečků. Ty zavěste květy dolů na suché, stinné a dobře větrané místo. Na rozdíl od letního řezu určeného k omlazení rostliny se při sklizni na sušení odstřihávají především květní stvoly.
Na co pomáhá levandule?
Levandule lékařská je ceněná nejen pro svou vůni, ale také pro řadu příznivých účinků na zdraví.
- Uklidňuje nervovou soustavu – pomáhá při stresu, úzkosti i nespavosti.
- Působí protizánětlivě a antisepticky – využívá se při drobných poraněních, popáleninách nebo akné.
- Podporuje trávení – zmírňuje nadýmání, uvolňuje křeče a může pomoci při nevolnosti.
- Odpuzuje hmyz – její aroma odrazuje komáry, mouchy i šatní moly.
- Ulevuje při bolestech hlavy – levandulový olej se používá k inhalaci nebo jemné masáži spánků.
Při vnitřním užívání, například ve formě čaje, je vhodné dodržovat doporučené dávkování. Těhotné a kojící ženy nebo lidé užívající některé léky by se měli před pravidelnou konzumací poradit s lékařem nebo lékárníkem.
Recept na přípravu levandulového sirupu
Suroviny na levandulový sirup:
TIP: Sirup skladujte v chladu a temnu. Otevřenou lahev uchovávejte v lednici a spotřebujte do několika týdnů.
Postup přípravy levandulového sirupu: