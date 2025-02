Klášterní zahrada Fortna je vlastně střešní, vyžádala si specifické řešení

„Kdybych měla vybrat jedno místo, zvolila bych vodní prvek poblíž vstupu do Rajského dvora. Je to kovová mísa, ze které pozvolna vytéká voda. Mísa je umístěna v trvalkovém záhonu. Ve vodní hladině se odrážejí rostliny naklánějící se nad vodu a také nebe. Občas do vody spadne list z nedaleké ambroně a je pomalu unášen proudem, což působí velice meditativně,“ pochvaluje si spoluautorka návrhu, krajinářská architektka Lada Veselá.

Její kolega Jan Sulzer má na Fortně nejraději lavičku na konci delšího břevna. „Nabízí krásný výhled na celou zahradu a je podle něj ideálním místem k nerušenému posezení. Na jaře sem navíc dopadají hřejivé sluneční paprsky.“