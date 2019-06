Studenti se zhlédli ve městském sázení, oslovilo je hnutí Street Gardening

Je po vyučování, zhruba o půl druhé v pátek odpoledne, ale místo aby se studenti z Gymnázia Jaroslava Seiferta v Praze rozprchli do svých domovů anebo se s rodiči v krásném počasí chystali na odjezd na chatu nebo chalupu, houfují se před vchodem do školní budovy. Organizátorka akce už začíná rozdávat rýče, motyčky a sázecí lopatky.

„O sázení se zajímám už odmalička a pokoušela jsem se i u nás před domem sázet květiny. A pak jsem náhodou narazila na hnutí Street Gardening, které mi bylo hrozně sympatické. Takže jsem je kontaktovala, abych nějak pomohla zkrášlit prostředí kolem školy,“ popisuje předsedkyně školní rady gymnázia Josefína Svobodová.

Tím není řečeno, že by okolí školy vypadalo jako holá poušť. Malá škola, ač ústí do frekventované ulice, je umístěná do zeleně. Za akcí je možná spíše experiment, během kterého se mělo ukázat, jak se samotní studenti dokážou zapojit do už tak nabitého programu různých školních projektů.

Proto je nadšená, že po výzvě rady přišlo tolik lidí. To by bylo samozřejmé, kdyby se sázení mělo uskutečnit místo vyučování. Ale po škole, tedy ve volném čase, jde o úkaz poněkud neobvyklý.

„Bude tam záhon letniček, které jsme dostali darem od Střední odborné školy Jarov (sídlí, co by kamenem dohodil). Hodně nám pomohli v tom, že poradili, které letničky jsou vhodné pro naše použití a hlavně takové, které přežijou i méně péče. Byli neuvěřitelně vstřícní. Když si vezmete, že za chvíli začnou prázdniny a kdoví, jaké se jim tu dostane péče,“ vysvětluje s tím, že doufá, že až se vrátí z prázdnin, bude záhon stále žít.

Pomoc spolku Street Gardening přivítala hlavně proto, že potřebovala praktické informace k tomu, co bude potřebovat. „Když organizujete podobnou akci, musíte vědět, jakou a kolik zeminy objednat, kolik a jaké nářadí připravit pro předpokládaný počet lidí. S tímhle oni mají zkušenosti,“ popisuje.

„Nemyslete si, že působíme vždycky jen nadivoko, spolupracovali jsme už i v dohodě s některými městskými částmi, i když naším mottem je sázet kdykoliv a kdekoliv a zkrášlovat naše životní prostředí. Ale nebráníme se bavit o tom s kýmkoliv, kdo má zájem,“ říká Tomáš Plečník, zakladatel volného spolku Street Gardening, který si nemohl nechat ujít příležitost vidět studenty v akci.

Netvrdí, že by se chtěli rovnat hnutí Guerilla Gardening, které se specializuje na „sázení nadivoko“ za každou cenu, ale menší úlet si neodpustí. „Teď odešel školník, tak půjdeme osázet tamhle kousek venku za brankou, co nám původně zakázal, ale to patří k věci,“ přiznal se.

Ale oběma, tedy školní organizátorce i leadrovi městského sázení, nejde jen o to, aby bylo prostranství před školou o kousíček pěknější, ale hlavně o to, aby toto amatérské sázení probudilo kus touhy o hezčí prostředí i v dalších lidech. A možná podobnou akci vyprovokují i v dalších školách.