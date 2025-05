Portugalské vavříny zapěstované do formy stromku jako živý, stálezelený plot s holými kmeny, pod nimiž lze pěstovat květiny a bylinky. | foto: Getty Images

S opadáním listí ovšem jejich funkce zelené clony na podzim padá. A alternativy? Jehličnany už moc oblíbené nejsou, buxus je vhodný spíš na nízké plůtky či lemy záhonů, nehledě na možnost návštěvy jejich nepříjemného likvidátora zavíječe. Ještě tak bobkovišeň lékařská...

Právě této rostlině je příbuzný portugalský vavřín, který zahradník Milan Havlis před 25 lety přivezl z Portugalska, protože ho svým habitem a listy naprosto uchvátil. „Modlil jsem se, aby ta nádherná stálezelená dřevina vydržela naši zimu. A víte co, ona to vydržela,“ vyprávěl nadšeně v jednom z posledních dílů pořadu Vaše kouzelná zahrada na Nově.

S pravým vavřínem nemá portugalský vavřín nic společného, příbuzný je opravdu s bobkovišní lékařskou, oblíbenou do stálezelených živých plotů. Vůči mrazu je ovšem portugalský vavřín odolnější a Milan Havlis v pořadu Vaše kouzelná zahrada vysvětlil proč – tajemství odolnosti portugalského vavřínu vůči mrazu je ukryté v jeho listech, které jsou mnohem jemnější než u bobkovišně a obsahují tedy méně vody. „Když je silný mráz, umí se uzavřít a vypařují méně vody, proto jsou odolnější,“ vysvětluje.

Základní botanický druh portugalského vavřínu (Prunus lusitanica) roste hodně bujně a spíše do stran, takže je vhodný do remízků nebo jako solitera do míst, kde potřebujete velkou zelenou hmotu jako clonu nebo hnízdiště pro ptáky. Kvete bíle, má malé černé kulaté plody.

Pro husté živé ploty je podle Milana Havlise ideální kultivar Angustifolia, který umí vytváří celoročně neprostupnou kompaktní zelenou stěnu, protože je nejhustší. Na video a ve fotogalerii je dvanáct let starý živý plot z této dřeviny, který poprvé stříhali až deset let po výsadbě.

Portugalský vavřín Angustifolia se podle Milana Havlise osvědčil jako hustý a kompaktní živý plot. Portugalský vavřín, kultivar Brenelia, který má celoročně krásně červené větvičky.

Pak jsou tu varianty zdobné listem či barvou, například kultivar Brenelia zaujme celoročně krásně červenými větvičkami a poměrně velkými zvlněnými listy. Kultivar Tico zase svými listy trochu připomíná kafrovník, původem pochází z Azorských ostrovů a pěstuje se jako stromek nebo bujně rostoucí keř s výrazným terminálem. V případě stromků se koruna buduje buď v metrové nebo dvoumetrové výšce.

Portugalský vavřín má hluboké kořeny, takže si dokáže sáhnout pro vodu. Opatrně zalévat potřebuje hlavně zpočátku, po výsadbě, aby rostlina pěkně zakořenila. Lze mu dopřát kyselejší půdu, aby měl pěkné listy, případně můžete „vavřín“ i přihnojit, pak už od vás nebude žádnou intenzivní péči potřebovat. Sázet ho klidně můžete blízko k cestičkám či k jakýmkoliv základům, nemá povrchově agresivní kořeny, které by chodníčky či zídky nadzvedávaly.