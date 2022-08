Po loukách tahají kapotované kartáče. Loví semena a zachraňují louky

Na začátku léta byl totiž tradiční program Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) – založený pod názvem Obnova květnatých luk v roce 1998 – rozšířen do celostátního měřítka, a to díky podpoře Norských fondů. Pod názvem „Regionální směsi osiv jako účinný nástroj ochrany diverzity lučních biotopů“ potrvá tato nadějná celorepubliková akce do roku 2024.

Cíl programu je de facto triviální: vyhledat v jednotlivých regionech republiky druhově bohaté louky a získat z nich osivo. Díky tomu se do budoucna může aktivně pomáhat nejen vzniku dalších druhově bohatých kvetoucích luk na venkově a ve volné krajině, ale lze je dostat i do měst.

Živoucím příkladem je stále ještě kvetoucí loučka na náměstí v Mníšku pod Brdy. Vyseta byla letos v dubnu nejen ze semínek získaných z luk v okolí, přidána byla i semínka letniček, aby byla jako městská loučka barevně i druhově ještě atraktivnější. Což si rozhodli místní, a povedlo se.

Květnatá louka na náměstí v Mníšku pod Brdy. Vyseta byla na konci letošního dubna, směs semen z okolních luk byla obohacena o semena letniček, aby byla barevnější.

Sklizená semena míří do skladu a na třídění

Sklizeň cenných semínek vypadá pro nezasvěcené trochu zvláštně, alespoň tedy technika, která se pro to používá. Někdy jsou to ruční kartáčové sběrače využívající jako pohon klasický křovinořez.

Ruční kartáčové sběrače v akci. I s těmi se můžete setkat na různých místech republiky.

Díky norské podpoře ovšem mohli čeští ochránci přírody zakoupit i speciální kartáčovací techniku, na kterou jsme se zajeli podívat s kamerou, a vy se na její použití můžete podívat na videu.

O pavoučky, kobylky a další hmyz sesbíraný spolu se semeny prý není potřeba se obávat, kartáče jsou konstruovány tak, aby jim neublížily. A živáčkové, kteří v koši se sesbíranými semeny uvíznou, dostanou poté šanci se opět rozprchnout do okolí. To, co je potřeba, ve sběrném koši zůstane.

Díky podpoře Norských fondů mohl ČSOP zakoupit na získávání semen i speciální techniku.

„Zatím zjišťujeme, jaká semena vůbec půjdou tzv. nakartáčovat a jak to bude efektivní, takže získaná semena zamíří na rozbor. Potřebujeme zjistit, co všechno se v té směsi uchytilo. A část takto získaných semen půjde i na osev. Budeme prakticky sledovat, co všechno tam vyroste, a jak dobře se to uchytí. Prostě, jak to funguje,“ vysvětlila koordinátorka rozbíhajícího se projektu Tereza Štochlová z Českého svazu ochránců přírody.

Zkušební plochy na výsev samozřejmě jsou a budou vybírané v blízkosti zdrojových lokalit, aby byla pro vysévaná semínka zachována regionalita. Zatím se to prakticky zkouší ve Žďáru nad Sázavou či v Bílých Karpatech.

„Sklizená semena budou do budoucna využívána pro obnovu květnatých luk v regionech celé ČR. V každém regionu chceme v budoucnu mít místní osivo vzniklé z nejcennějších místních květnatých luk,“ nastínila Tereza Štochlová.