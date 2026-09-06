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Za tři roky proměnili nevelkou starší zahradu v Beskydech v inspirativní zelený ráj

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Jmenuje se Andrea a žije v malé vesnici v Beskydech, kde se před třemi lety s rodinou pustili do postupné proměny starší zahrady. Nechtěli vytvořit dokonale upravený prostor podle katalogu, ale zahradu, která bude přirozenou součástí jejich života, bude mít svůj vlastní charakter a bude jim dělat radost v každém ročním období.

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Za tři roky proměnili nevelkou starší zahradu v Beskydech v inspirativní zelený ráj
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„Velkým impulzem pro mě byl kurz Žijte ve své zahradě. Díky němu jsem se naučila zahradu vnímat jako celek, lépe pracovat s jejím prostorem a především správně vybírat rostliny a stromy podle stanoviště, půdy, světelných podmínek i jejich vzájemných vztahů,“ prozrazuje Andrea v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada, co jí nejvíc pomohlo.

Postupně tak prý získala odvahu dělat změny promyšleně a s respektem k místu, kde žijí. „Během posledních tří let jsme vytvořili několik nových zákoutí – vznikl prostor pro posezení, i s ohništěm, kde trávíme čas s rodinou a přáteli, vyvýšené záhony pro pěstování zeleniny i hluboké trvalkové záhony, které zahradu postupně zaplňují barvami, vůněmi a jsou lákadlem pro spoustu opylovačů,“ popisuje čtenářka.

Krásná zahrada v Beskydech nemusí být dokonalá...

Za tři roky proměnili nevelkou starší zahradu v Beskydech v inspirativní zelený ráj
Záhon s echinaceou a trávami
Cestička zahradou mezi trvalkami
Sasanky si užívá nejen rodina, nepochybně těší i kolemjdoucí.
40 fotografií

Vysadili také spoustu stromů a keřů, které zahradě dávají strukturu, poskytují úkryt ptákům a pro vše živé postupně vytvářejí příjemné mikroklima. Zahrada se tak pro rodinu postupně stala velmi oblíbeným místem odpočinku či každodenního pozorování přírody.

A samozřejmě i práce. Andrea se totiž snaží o příjemné propojení jedlé a okrasné zahrady, a ve vyvýšených záhonech pěstují zeleninu.

Užijte si příběhy zahrad čtenářů. Nejkrásnější zahrada 2026 se blíží do finále

„Snažíme se, aby byla co nejvíce přírodní a fungovala v souladu s okolním prostředím. Nepoužíváme chemické přípravky a podporujeme přirozený život v zahradě. Necháváme prostor hmyzu, ptákům i dalším živočichům a učíme se přijímat, že zahrada nemusí být dokonalá, aby byla krásná,! vysvětluje Andrea, jak se pro ně zahrada stala i moudrou učitelkou.

Můj oblíbený pohled do zahrady
Japonské sasanky v trvalkovém záhonu mezi domem a ulicí

Za poslední tři roky tak starší zahradu s rodinou proměnila v místo, kde tráví stále více a více času – a to dokonce i na podzim nebo v zimě. A její proměna stále pokračuje, přestože není úplně velká. I s domem má pozemek zhruba jen 600 čtverečních metrů.

Vyhrát lze i balíček knížek či kurz atelieru Flera

Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy). Další vybraní soutěžící pak získají některý z kurzů zahradního designera Ferdinanda Lefflera a atelieru Flera: Žijte ve své zahradě, Chytře na realizaci či Jedlá zahrada.

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026

Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.

Všechny tyto výrobky nakoupíte nejsnadněji přes oficiální e-shop Fieldmann.cz

1. místo: Set zahradní techniky
Benzínová sekačka, náhradní struna, motorový olej, kanystr, elektrická strunová sekačka, nůž, odsávačka oleje, ochranné rukavice.

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2. místo: Set pro upravenou zahradu
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Aku sekačka, aku strunová sekačka, aku zahradní vysavač, 2x aku baterie, nabíječka.

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Aku přímočará pila, aku uhlová bruska, aku vrtačka, aku pila ocaska, aku myčka, 2x akumulátor, rychlonabíječka.

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