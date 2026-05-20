Pěstitelé jsou pochopitelně na značkách už od zimy, aby vypiplali sazeničky zeleniny, nicméně kdo na zahradě jen odpočívá, ten teď maximálně dolaďuje venkovní posezení. A někdo jiný třeba právě rozjíždí nějaký svůj další zahradní projekt či další fázi promyšleného budování či úprav zahrady. A i když každý může očekávat od zahrady něco jiného, společných témat mají „zahrádkáři“ nepočítaně. Tradiční celosezónní soutěž o nejkrásnější zahradu na iDNES.cz – v níž vás letos chceme překvapit novým způsobem hodnocení – může být jedním z nich.
Své příspěvky obsahující minimálně 12 kvalitních, ideálně šířkových snímků, popis zahrady, případně video, můžete vkládat nejpozději do 26. 8. 2026. Do prvního kola mohou být zařazeny pouze příspěvky odeslané do 8. července. Poslední příspěvek 1. kola zveřejníme nejpozději 15. července, aby bylo možné u všech příspěvků 1. kola ještě týden hlasovat. Druhé kolo bude ukončeno v průběhu září. (Viz podrobná pravidla pro ročník 2026.)
Stejně jako v předchozích letech je soutěž dvoukolová a na vítěze v obou kolech čeká 5 cen v podobě zahradních pomocníků značky Fieldmann v celkové hodnotě zhruba 100 tisíc Kč (každá cena má tedy hodnotu zhruba 10 tisíc Kč), které si lze podrobně prohlédnout v komerčním rámečku níže.
O výhercích těchto cen rozhodnou čtenáři iDNES.cz. A protože jsme pro vás chtěli hlasování udělat co nejzábavnější a co nejpohodlnější, budete mít možnost ohodnotit každý jednotlivý příspěvek už ve chvíli, kdy jeho soutěžní článek zveřejníme. Všechny zveřejněné příspěvky letošního ročníku najdete na adrese www.idnes.cz/nejkrasnejsizahrada2026.
Bude jen na vás, zda vás ta která soutěžní zahrada osloví na 20 či na 100 procent – podle toho ji bude možné přímo v daném článku ohodnotit. U jednotlivých soutěžních článků ovšem může každý hlasovat jen jednou.
Do soutěže zapojíme i odborníky, tentokrát jich bude pět v každém kole a v tom prvním se můžete těšit například na krajinářskou architektku Janu Pyškovou, projektantku z atelieru Flera či zkušeného realizátora. Každý z nich sám za sebe vybere zahradu, která ho něčím zaujme, a vybrané soutěžní příspěvky budou oceněny balíčkem sedmi zajímavých knižních titulů z produkce atelieru Flera a nakladatelství Grada, Jota a Smart Press.
Do 1. kola soutěže mohou být zařazeny pouze zahrady přihlášené do 8. července, jeho výsledky budou jasné 22. července, poté vyhlásíme vítěze. Do 2. kola soutěže pak mohou být zařazeny příspěvky, které dorazí kdykoli od zahájení soutěže, ovšem nejpozději do uzávěrky letošních přihlášek, tzn. do 26. srpna. Výsledky druhého kola budou jasné nejpozději do 30. září (viz podrobná pravidla pro ročník 2026).
Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026
Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.
