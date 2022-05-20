Soutěž Nejkrásnější zahrada se na iDNES.cz stala sezonní stálicí, která přináší příběhy zelených království našich čtenářů. Letošní ročník vypukne již příští týden, soutěž bude mít dvě samostatná kola, jejichž výherci se dočkají hodnotných cen. Do hodnocení zapojíme i odborníky, nicméně výherce hlavních cen budete jako čtenáři nově vybírat svým hodnocením přímo u jednotlivých příspěvků.
Jaký bude letošní ročník, o tom rozhodnou především ti z vás, kteří půjdou s kůží na trh, aby se pochlubili, co na svém pozemku či alespoň terase vybudovali. Protože obklopeni zelení si přejeme být i ve městě.
Předchozí ročníky to potvrdily. Díky vašim čtenářským příspěvkům je mimo jiné evidentní, že staré zahrady si mohou zachovat své kouzlo, když se k nim přistupuje s respektem a láskou ke všemu živému.
Že si vážíte možnosti posezení pod pergolou.
Že vám stojí za to v potu tváře dávat dohromady stará stavení is jejich okolím a zahradou.
Že nádherný výhled do čisté krajiny pro vás má ohromnou cenu.
Že staré chalupy v podhůří mají neskutečné kouzlo.
Že umíte citlivě přetvořit k užívání i starý mlýn, což ocenili i odborníci.
Že vem nedělá vám zrekonstruovat stoletý dům a vybudovat u něj moderní rodinnou zahradu.
Že vám na výsledku opravdu záleží a jste ochotni se učit.
Že umíte propojit interiér domu s venkovním prostorem.
A někdy je propojíte tak, že vám možná zahrada brzy vtrhne do domu.
Myslíte i na své čtyřnohé parťáky a budujete pro ně příbytky ladící s vaším domem i zahradou.
A že si umíte dělat radost doplňky.
Vaše příspěvky také potvrdily, že u zrekonstruované roubenky i na „zelené louce“ u nově postaveného domu lze vybudovat zahradu respektující okolní krajinu a prostředí. A že i tady se vyplatí vsadit především na opravdovost a přírodní materiály.
Že si umíte pohrát s detaily i kombinacemi materiálů i rostlin.
Že se nebojíte práce s terénem.
A že umíte své bydlení doslova obalit zelení.
Také že milujete květiny a jste ochotni jim dávat to, co potřebují.
Samozřejmě i to, že milujete hortenzie...
Milujete i trvalkové záhony a myslíte na osvěžení ptáků a dalších drobných živočichů.
A trvalkové záhony budujete pravdu velkorysé.
Palouček uprostřed zahrady
Umíte ovšem i odpočívat a vytvořit si pro to v zahradě ideální prostor sobě na míru.
Odpočívat prý umí i vaši psi a neváhají vás zastoupit.
Vaše posezení mají nejrůznější podobu, a většinou hodně lákavou.
I posezení na terase je výhra, obzvlášť při výhledu na vlastní krásnou zahradu. Což se dá zvládnou i na balkoně v paneláku, Jen ho trochu ozelenit.
Výhledem z terasy se řada z vás kochá ráda.
A pro posezení podle svých představ jste schopni zpracovat i hromadu žulových kostek.
Vaše příspěvky z předchozích ročníků také potvrdily, jak moc jste šikovní. Sami budujete mj. altánky s posezením.
Budujete i skleníky a grily.
A na pergole dozrává víno.
Budujete i plácky pro ohniště a další posezení.
Zvládáte i mlatové povrchy.
Vtipně řešíte dělící stěny k sousedům i ukládání dřeva.
Budujete sauny a skvěle je zakomponováváte do svých zahrad.
Milujete vodu, i kdybyste měli mít v zahradě aspoň „dřevěný škopek“.
Budujete samozřejmě i jezírka.
A biobazény, které krásně balíte do zeleně.
Nebojíte se ani budování venkovní kuchyně.
A spousta z vás má na zahradě bazén.
A když ne bazén, tak jezírko. I to jste schopni si vybudovat sami.
Do detailu.
A když už jsme u vody, nesmíme zapomenout ani na zahradní sprchu.
Případně, že vytvořit krásnou zahradu pro své zaměstnance i partnery může i osvícená firma, jak se ukázalo třeba na pražské Petynce.
Ano, i firma může mít krásnou zahradu s trvalkovými záhony, altánky a trelážemi.
Protože i v práci oceníte třeba altán, kde se pracuje i obědvá či relaxuje.
Některé vaše předchozí příspěvky také potvrdily, že zahradničit se dá i komunitně, třeba v rámci vnitrobloku, protože vše je jen o lidech, kteří se chtějí domluvit.
A péče o zeleň spojuje.
Rok 2018
A skvěle propojujete život v zahradě se svým domem.
Umíte si život ve své zahradě opravdu užívat a nebojíte se nechat je rozkvést.
Třeba takové třapatky už na našich zahradách téměř zdomácněly.
Podobně jako čemeřice, oblíbené, v zimě kvetoucí trvalky.
Kvetoucí máky
A mnozí si užívají sladkých plodů svého snažení doslova.
Vždyť víno se může pnout i kolem zahradního altánku...
Sklízíte kanadské borůvky...
Někdy vám se sklizní pomáhají i vaši mazlíčci. Třeba s plody muchovníku.
Základem je ovšem kvalitní a výživný kompost. Také máte svůj?
Pak se i u vás určitě najdou zeleninové záhony.
Kombinace „okrasné“ a užitkové zahrady prostě možná je.
Podoba záhonů je jen na vás.
Prostě co zasejete či zasadíte, to sklidíte...
A umíte si to udělat opravdu hezké.
Tak hodně zdaru i v letošní pěstební sezoně.
A pořádně na tu zeleninu dohlížejte.
Z vašich příspěvků je jasné, že to umíte na záhonech rozjet i s plodovou zeleninou.
Slepičky, ty jsou na řadě vašich zahrad také oblíbené.
Někteří dokonce stíháte chovat i králíky. Alespoň vám pomáhají s trávou.
A to není vše, někde se poctivě suší i sena.
Vždyť jsou mezi našimi čtenáři i ti, kteří mají třeba koně.
A nebo ovečky.
Myslíte ovšem i na hmyz, ten každou kytičku ocení.
A umíte to rozbalit i v lese, protože takovou zahradu jste si prostě vybrali.
A to péče o takový lesíček není pro slečinky.
Také patříte k podobným zahradním nadšencům a budujete něco svého? Pochlubte se ostatním, už 20. května se můžete zapojit do letošního ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada 2026.
