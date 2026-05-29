Vytvořili si u domu rodinný ráj na zemi. Květiny už pomáhají sázet vnučky

Tenkrát před lety prý každý den chodila po zahradě a představovala si záhony plné květin a klidné místo k posezení pod stromem. Nicméně první práce nebyly snadné. „Bylo potřeba manipulovat s kameny, urovnat terén, připravit půdu pro nové rostliny. Ruce bolely a večer jsem byla unavená,“ vzpomíná čtenářka, které už tenkrát každá maličkost přinášela radost.
Když zasadili první stromky, najednou jí zahrada připadala živější. Později přibyly i bylinky či barevné truhlíky s muškáty. „Nejkrásnější chvíle ovšem přišla na jaře – po dlouhé zimě se objevily první zelené lístky a zahrada se začala probouzet,“ vzpomíná babička Romana, jak fascinující to bylo poprvé. A vlastně je tomu tak každý rok znovu a znovu.
Není dokonalá, ale mají ji rádi...
Ptáci zpívali od rána a vzduch voněl čerstvě posekanou trávou. Každý nový květ byl pro paní Romanu malou odměnou za všechnu tu práci. „Měla jsem pocit, že zahrada dýchá spolu se mnou. Postupně vzniklo místo, kde se člověk může zastavit a zapomenout na starosti.“
Ranní káva podle ní samozřejmě chutná venku lépe než doma u stolu. A večer, když zapadá slunce a světlo se opírá do květů květin, má pro ni zahrada zvláštní kouzlo. „Někdy stačí jen sedět, poslouchat vítr v listech a dívat se – jak se vše, co bylo kdysi jen představou, proměnilo ve skutečnost,“ popisuje krásné chvilky, které na své zahradě prožívá.
„Naše zahrada není dokonalá. Občas něco nevyroste, navíc máme dva velké pejsky, kteří sem tam polámou květiny nebo nějaký stromek. Přesto je to pro nás pořád místo, které vzniklo s láskou a trpělivostí. Každý záhon, strom i květ v sobě nese kus naší práce, radosti i vzpomínek,“ vysvětluje čtenářka, že nedokonalosti své zahradě odpouští.
Šťastná to žena. Rodinná zahrada je totiž pro ni víc než jen kus země: „Je to pro naši rodinu oáza klidu a harmonie. Máme dvě překrásné vnučky, které se tu narodily – a už teď vidím, že k zahradě mají pozitivní vztah. Sází se mnou kytičky, zalévají je a pečují o ně s láskou. Tak jako já.“
