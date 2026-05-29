Vytvořili si u domu rodinný ráj na zemi. Květiny už pomáhají sázet vnučky

Původně měli u domu jen kus prázdné půdy, starý plot a několik unavených stromů. Žádná krása. „Přesto jsem už tehdy cítila, že z toho místa může vzniknout něco výjimečného,“ píše čtenářka Romana, která milovanou rodinnou zahradu na Plzeňsku přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada 2026.
Tenkrát před lety prý každý den chodila po zahradě a představovala si záhony plné květin a klidné místo k posezení pod stromem. Nicméně první práce nebyly snadné. „Bylo potřeba manipulovat s kameny, urovnat terén, připravit půdu pro nové rostliny. Ruce bolely a večer jsem byla unavená,“ vzpomíná čtenářka, které už tenkrát každá maličkost přinášela radost.

Když zasadili první stromky, najednou jí zahrada připadala živější. Později přibyly i bylinky či barevné truhlíky s muškáty. „Nejkrásnější chvíle ovšem přišla na jaře – po dlouhé zimě se objevily první zelené lístky a zahrada se začala probouzet,“ vzpomíná babička Romana, jak fascinující to bylo poprvé. A vlastně je tomu tak každý rok znovu a znovu.

Není dokonalá, ale mají ji rádi...

Ptáci zpívali od rána a vzduch voněl čerstvě posekanou trávou. Každý nový květ byl pro paní Romanu malou odměnou za všechnu tu práci. „Měla jsem pocit, že zahrada dýchá spolu se mnou. Postupně vzniklo místo, kde se člověk může zastavit a zapomenout na starosti.“

Ranní káva podle ní samozřejmě chutná venku lépe než doma u stolu. A večer, když zapadá slunce a světlo se opírá do květů květin, má pro ni zahrada zvláštní kouzlo. „Někdy stačí jen sedět, poslouchat vítr v listech a dívat se – jak se vše, co bylo kdysi jen představou, proměnilo ve skutečnost,“ popisuje krásné chvilky, které na své zahradě prožívá.

„Naše zahrada není dokonalá. Občas něco nevyroste, navíc máme dva velké pejsky, kteří sem tam polámou květiny nebo nějaký stromek. Přesto je to pro nás pořád místo, které vzniklo s láskou a trpělivostí. Každý záhon, strom i květ v sobě nese kus naší práce, radosti i vzpomínek,“ vysvětluje čtenářka, že nedokonalosti své zahradě odpouští.

Šťastná to žena. Rodinná zahrada je totiž pro ni víc než jen kus země: „Je to pro naši rodinu oáza klidu a harmonie. Máme dvě překrásné vnučky, které se tu narodily – a už teď vidím, že k zahradě mají pozitivní vztah. Sází se mnou kytičky, zalévají je a pečují o ně s láskou. Tak jako já.“

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026

Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce.

1. místo: Set zahradní techniky
Benzínová sekačka, náhradní struna, motorový olej, kanystr, elektrická strunová sekačka, nůž, odsávačka oleje, ochranné rukavice.

2. místo: Set pro upravenou zahradu
Benzínová sekačka, motorový olej, kanystr 5L, náhradní nůž, odsávačka oleje, pracovní rukavice.

3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky
Aku sekačka, aku strunová sekačka, aku zahradní vysavač, 2x aku baterie, nabíječka.

4. místo: Set akumulátorového nářadí
Aku přímočará pila, aku uhlová bruska, aku vrtačka, aku pila ocaska, aku myčka, 2x akumulátor, rychlonabíječka.

5. místo: Sada na grilování
Tvoří ji plynový gril, gril.jehla s motorem, obal na gril, grilovací náčiní.

Vyhrát lze i balíček knížek nejen o zahradě

Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy).

