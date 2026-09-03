Ohodnoťte tuto zahradu procenty:Túje a trávník byly omyl, zahrada po babi a dědovi znovu dostává vesnický ráz
Babička s dědou tehdy postupně předělávali dům i zahradu, která dostala takový typický venkovský ráz. „Ovocné stromy, záhonky s jahodami, květnaté trvalky, ovocné keře, kompost, dvě staré douglasky. Prakticky zahrada, která sloužila rekreačnímu účelu od jara do podzimu,“ popsal v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada čtenář Michal.
Postupem času tak chalupu se zahradou velkou zhruba 500 metrů čtverečních užívala celá rodina, i on tam s rodiči jezdil od malička. “Jsem ročník 1989, tak jsem zde trávil své útlé dětství i pozdější časy. Vždy mě bavilo zahradu prolézat, hráli jsme si tady, zahrada nám nabízela různé kouty,“ vzpomíná. A dodává: „Mým snem odjakživa bylo se sem přestěhovat – což se mi nakonec už s mojí rodinou povedlo v roce 2018.“
Zahrada po babi a dědovi znovu dostává vesnický ráz
Právě tehdy prý udělal při péči o zahradu chyby, kterých dnes lituje, nicméně snaží se je napravit. „Vzrostlé šeříky jsem vykácel a vysadil túje, prakticky jsem chtěl ponechat jen trávník a pár vzrostlých stromů,“ konstatuje. Na tu dobu prý dnes už vzpomíná s úsměvem – hlavně pro něj byla ponaučením. Chybami se člověk učí, a on ví, že jich udělal nespočet.
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Užijte si příběhy zahrad čtenářů. Nejkrásnější zahrada 2026 se blíží do finále
Alespoň do té doby, než se mu v roce 2021 narodila dcera. Tehdy se to zlomilo. Najednou si uvědomil, že jí chce dopřát zážitky, které si sám ze svého dětství pamatuje a hodně ho formovaly. „Chtěl jsem, aby během dětství mohla zažívat stejné pocity jako já, když jsem jednotlivé kouty zahrady objevoval. A začal jsem plánovat a předělávat.“
Postupně tak došel k myšlence udržitelné zahrady, která bude plná života, mj. hmyzu či ptáků. A budoval. „Nefunkční túje jsem nahradil lépe zvoleným živým plotem, dosadil jsem původní keře plné bobulovin pro ptáky, i ovocné stromy. Terén jsem členil tak, aby se v zahradě udržela voda, což je v dnešní době alfa a omega,“ popisuje svůj postup. (Viz loňský příspěvek níže, kde lze srovnat, jak se zahrada za rok posunula...)
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Zamiloval se do zahrady svého dětství, dnes jí s rodinou vrací starou krásu
Přibyly relaxační zóny, jezírko, zahradní domek pro malou dcerku. Čtenář Michal postupně ukrajoval z trávníku, jak jen to bylo možné. „Každoročně dávám do zahrady vlastní kompost, buduji krmítka a budky pro ptáky, jsou zde přírodní kouty plné větví pro hmyz a drobné savce. A zahrada mi veškerou snahu začíná vracet. Je zde přirozená rovnováha, ptactvo, hmyz, i jezírka do zahrady přineslo další život,“ vysvětluje čtenář Michal.
Letošní vedra pak prý zahradu a její řešení pekelně prověřila. „Musel jsem lehce pozměnit koncept – ale musím zaklepat, zatím vše funguje. Trávíme na zahradě většinu času, když je hezky. A malá si tu hraje snad nejvíc, prolézá různé kouty a objevuje. To je mé největší zadostiučinění,“ uzavírá čtenář, kterému se zahrada dětství stala součástí života s vlastní rodinou.
Komerční rámeček
Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026
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