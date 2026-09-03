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Túje a trávník byly omyl, zahrada po babi a dědovi znovu dostává vesnický ráz

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Soutěž
Jižní strana domu

Jižní strana domu | foto: Archiv soutěže

Zahrada má dvě úrovně, té spodní zahradě vévodí starý jasan, který poskytuje...
Pohled na dům přes mahonii
Jezírko je splněným snem.
Hlavní ochránce zahrady
18 fotografií
Starý venkovský dům z roku 1832 koupili v 70. letech minulého století babička s dědou čtenáře Michala jako rekreační chalupu se zahradou. Jako ostatně spousta lidí v té době. Právě tehdy už se tedy začaly rodit i počátky dnešní podoby Michalovy zahrady na Rakovnicku.

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Túje a trávník byly omyl, zahrada po babi a dědovi znovu dostává vesnický ráz
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Babička s dědou tehdy postupně předělávali dům i zahradu, která dostala takový typický venkovský ráz. „Ovocné stromy, záhonky s jahodami, květnaté trvalky, ovocné keře, kompost, dvě staré douglasky. Prakticky zahrada, která sloužila rekreačnímu účelu od jara do podzimu,“ popsal v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada čtenář Michal.

Postupem času tak chalupu se zahradou velkou zhruba 500 metrů čtverečních užívala celá rodina, i on tam s rodiči jezdil od malička. “Jsem ročník 1989, tak jsem zde trávil své útlé dětství i pozdější časy. Vždy mě bavilo zahradu prolézat, hráli jsme si tady, zahrada nám nabízela různé kouty,“ vzpomíná. A dodává: „Mým snem odjakživa bylo se sem přestěhovat – což se mi nakonec už s mojí rodinou povedlo v roce 2018.“

Zahrada po babi a dědovi znovu dostává vesnický ráz

Jižní strana domu
Zahrada má dvě úrovně, té spodní zahradě vévodí starý jasan, který poskytuje stín.
Pohled na dům přes mahonii
Jezírko je splněným snem.
18 fotografií

Právě tehdy prý udělal při péči o zahradu chyby, kterých dnes lituje, nicméně snaží se je napravit. „Vzrostlé šeříky jsem vykácel a vysadil túje, prakticky jsem chtěl ponechat jen trávník a pár vzrostlých stromů,“ konstatuje. Na tu dobu prý dnes už vzpomíná s úsměvem – hlavně pro něj byla ponaučením. Chybami se člověk učí, a on ví, že jich udělal nespočet.

Užijte si příběhy zahrad čtenářů. Nejkrásnější zahrada 2026 se blíží do finále

Alespoň do té doby, než se mu v roce 2021 narodila dcera. Tehdy se to zlomilo. Najednou si uvědomil, že jí chce dopřát zážitky, které si sám ze svého dětství pamatuje a hodně ho formovaly. „Chtěl jsem, aby během dětství mohla zažívat stejné pocity jako já, když jsem jednotlivé kouty zahrady objevoval. A začal jsem plánovat a předělávat.“

Postupně tak došel k myšlence udržitelné zahrady, která bude plná života, mj. hmyzu či ptáků. A budoval. „Nefunkční túje jsem nahradil lépe zvoleným živým plotem, dosadil jsem původní keře plné bobulovin pro ptáky, i ovocné stromy. Terén jsem členil tak, aby se v zahradě udržela voda, což je v dnešní době alfa a omega,“ popisuje svůj postup. (Viz loňský příspěvek níže, kde lze srovnat, jak se zahrada za rok posunula...)

Zamiloval se do zahrady svého dětství, dnes jí s rodinou vrací starou krásu

Přibyly relaxační zóny, jezírko, zahradní domek pro malou dcerku. Čtenář Michal postupně ukrajoval z trávníku, jak jen to bylo možné. „Každoročně dávám do zahrady vlastní kompost, buduji krmítka a budky pro ptáky, jsou zde přírodní kouty plné větví pro hmyz a drobné savce. A zahrada mi veškerou snahu začíná vracet. Je zde přirozená rovnováha, ptactvo, hmyz, i jezírka do zahrady přineslo další život,“ vysvětluje čtenář Michal.

Letošní vedra pak prý zahradu a její řešení pekelně prověřila. „Musel jsem lehce pozměnit koncept – ale musím zaklepat, zatím vše funguje. Trávíme na zahradě většinu času, když je hezky. A malá si tu hraje snad nejvíc, prolézá různé kouty a objevuje. To je mé největší zadostiučinění,“ uzavírá čtenář, kterému se zahrada dětství stala součástí života s vlastní rodinou.

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026

Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.

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1. místo: Set zahradní techniky
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Vyhrát lze i balíček knížek či kurz atelieru Flera

Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy). Další vybraní soutěžící pak získají některý z kurzů zahradního designera Ferdinanda Lefflera a atelieru Flera: Žijte ve své zahradě, Chytře na realizaci či Jedlá zahrada.

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