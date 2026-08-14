Ohodnoťte tuto zahradu procenty:Z části zahrady na Znojemsku si student botaniky udělal květinovou laboratoř
Naopak prý její kouzlo spočívá v pestrosti, přirozenosti a proměnlivosti během celého roku. „Každé roční období přináší jiné barvy, vůně i druhy rostlin, takže zahrada nikdy nevypadá stejně. Mou nejoblíbenější částí je květinový záhon o velikosti přibližně 8 × 3 metry,“ popsal v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada student Matěj, co je rozhodně středobodem jeho zahradního vesmíru.
Během let se totiž z tohoto záhonu stala malá botanická sbírka. Vedle běžně pěstovaných trvalek zde rostou i méně známé nebo neprávem opomíjené druhy, jako je například drmek, liliochvostec, včelník či bělozářka. Baví mě objevovat nové rostliny a sledovat, jak se jim v našich podmínkách daří.
Květinový záhon botanika, plný barev a života
„Při péči o zahradu se snažím co nejvíce respektovat přírodu. Vyhýbám se používání chemických přípravků a dávám přednost šetrnějším způsobům pěstování. Díky tomu je totiž zahrada živým místem, kde lze během sezony pozorovat motýly, včely, čmeláky i další druhy hmyzu, včetně drvodělky – naší největší včely,“ vysvětluje Matěj, který věří, že i ta nejmenší zahrada může být cenným útočištěm pro přírodu.
Také máte krásnou zahradu? Přihlaste ji
Do 2. kola pak můžete přihlásit i svou zahradu – sepište její příběh, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada. Vybrané příspěvky hrají o zajímavé ceny a mohou se stát inspirací pro ostatní čtenáře. (Viz výsledky 1. kola zde a zde.)
Příspěvky do 2. kola můžete zasílat do středy 26. srpna.
Zahrada prý pro něj však znamená mnohem víc než jen místo, kde rostou květiny. „Studuji vysokou školu se zaměřením na botaniku, a právě práce na zahradě je pro mě ideálním propojením teorie s praxí. Rostliny, o kterých se učím při studiu, mohu sledovat přímo během růstu, a díky jejich pěstování poznávat jejich vlastnosti a nároky. Zkušenosti získané na zahradě mi často pomáhají lépe pochopit učivo, a naopak poznatky ze školy využívám při péči o jednotlivé rostliny,“ vysvětluje mladý muž.
Věnuje se i floristice, což se při pohledu na jeho rozkvetlý kout zahrady nabízí. „Zahrada je pro mě důležitým zdrojem květin, ze kterých vytvářím kytice i jiná floristická aranžmá. Díky tomu dostávají rostliny další rozměr a mohou dělat radost nejen na záhonu, ale i ve váze,“ je si vědom širokého spektra možností, jak nám květiny umějí přinášet radost.
A také dobře ví, že jeho „botanická zahrada“ není výjimečná ani svou velikostí, ani luxusním vybavením. „Je výjimečná především tím, že vzniká s trpělivostí, nadšením a láskou k rostlinám. Neustále se vyvíjí, mění a učí mě dívat se na přírodu s větším respektem. Je to místo, kde se spojuje studium, odpočinek, tvořivost i radost z každého nového květu. A právě proto má pro mě tak velkou hodnotu,“ uzavírá mladý čtenář Matěj.
Vyhrát lze i balíček knížek či kurz atelieru Flera
Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy). Další vybraní soutěžící pak získají některý z kurzů zahradního designera Ferdinanda Lefflera a atelieru Flera: Žijte ve své zahradě, Chytře na realizaci či Jedlá zahrada.
Komerční rámeček
Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026
Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.
Všechny tyto výrobky nakoupíte nejsnadněji přes oficiální e-shop Fieldmann.cz
1. místo: Set zahradní techniky
2. místo: Set pro upravenou zahradu
3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky
4. místo: Set akumulátorového nářadí
5. místo: Sada na grilování