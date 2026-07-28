Ohodnoťte tuto zahradu procenty:Zahrádku v kolonii nechala rozkvést i pro kolemjdoucí, má z ní výhled i užitek
„Každým rokem jsem postupně přetvářela především část trávníků i zeleninové části na květinové a smíšené záhony. V roce 2010 jsem zasadila broskvoň, která mi dělá radost, protože každým rokem sklízím šťavnaté broskve,“ popsala čtenářka v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada, jak jí pronajatá zahrádka krásně oplácí péči.
V roce 2020 si pořídila malý zahradní domek na nářadí – o ploše 8 metrů čtverečních, protože po předchozím nájemci tam zůstala jen plechová skříň. Díky tomu teď může využívat dešťovou vodu, kterou jímá do dvou přepadových barelů; nicméně v osadě prý je rozveden vodovod. A trávu seká vyžínačem, protože elektrickou přípojku a zahradě nemá.
Zahrádka v kolonii jako malé zelené království
Za nezbytnou součást svého zahradního království čtenářka považuje kompostér, kam dává i kompostovatelné zbytky ze své nedaleké panelákové domácnosti a kuchyně.
I vy máte krásnou zahradu? Přihlaste ji
Do 2. kola pak můžete přihlásit i svou zahradu – sepište její příběh, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada. Vybrané příspěvky hrají o zajímavé ceny a mohou se stát inspirací pro ostatní čtenáře. (Viz výsledky 1. kola zde a zde.)
Příspěvky do 2. kola můžete zasílat do středy 26. srpna.
Na skalku v horní části zahrady využila převážně kameny, které vykopala při úpravě svahu, dokázala tu ale zrecyklovat například i staré cihly, a v této části také u plotu vysázela maliny. Zahrádka je orientovaná na jihozápad, takže krásné západy slunce si tu paní Ivana opravdu užívá.
„Jabloně tu byly vysazeny v roce 1965, kdy byla tato osada založena na místě ovocného sadu. Jsou to podzimní a zimní jablka, jejichž odrůdy neznám, v každém případě mi ale poskytují příjemný stín,“ píše.
Největší odměnou je prý pro ni pochvala kolemjdoucích, kteří oceňují krásu vysazených trvalek, „Právě to mě motivovalo k tomu, abych se do vaší soutěže přihlásila. Od jara mi kvetou cibuloviny, pak letničky a trvalky. V osadě máme i včelaře, kteří květy také ocení, a o opylení je tak i pro stromy a keře postaráno. Pro hmyz a ptáčky jsem na zahradu zavěsila i pítko,“ vypočítává, jak se na zahrádce snaží myslet na všechny.
Společnost jí sice dělají i škůdci, krtonožky i hraboši, ale snaží se být i vůči nim humánní a úspěšně prý využívá ekologický přípravek Odpuzovač krtonožek, krtků a hrabošů, který je směsí hořkých bylin.
Krásný je jak výhled ze zahrady, tak pohled na ni. Trvalkové záhony dělají kolemjdoucích radost.
Ano, i zahrádkářka z paneláku se může na zahradě realizovat a dělat radost nejen sobě, ale i svému okolí. Jak paní Ivana píše: „Bydlím v panelovém domě, proto je zahrádka nejen mým potěšením, ale i posilovnou , relaxací a milou sociální vazbou.“ Uzavírá a všechny zdraví a přeje krásné léto.
Komerční rámeček
Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026
Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.
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1. místo: Set zahradní techniky
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3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky
4. místo: Set akumulátorového nářadí
5. místo: Sada na grilování
Vyhrát lze i balíček knížek nejen o zahradě
Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy). Další vybraní soutěžící pak získají některý z kurzů atelieru Flera: Žijte ve své zahradě, Chytře na realizaci či Jedlá zahrada.