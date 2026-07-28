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Zahrádku v kolonii nechala rozkvést i pro kolemjdoucí, má z ní výhled i užitek

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Soutěž
Zahradní domek na nářadí, před ním lavička. Kompost, barely na vodu. Víc na...

Zahradní domek na nářadí, před ním lavička. Kompost, barely na vodu. Víc na zahradě nepotřebujete. | foto: Archiv soutěže

Pohled přes trvalky na smíšené záhony
Zahrádka díky čtenářce rozkvetla.
Výhled do krajiny pod zahrádkami, vpravo milovaní broskvoň
Celkový pohled na zahrádku a výhled do krajiny, který nabízí.
18 fotografií
Když si čtenářka Ivana bydlící v paneláku v roce 2005 pronajala zahrádku o rozloze 235 metrů čtverečních v šumperské zahrádkářské osadě Vyhlídka, byla na svažitém pozemku jen zeleninová zahrádka, tři jabloně, švestka, dva keře rybízu, maliny a trávník.

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„Každým rokem jsem postupně přetvářela především část trávníků i zeleninové části na květinové a smíšené záhony. V roce 2010 jsem zasadila broskvoň, která mi dělá radost, protože každým rokem sklízím šťavnaté broskve,“ popsala čtenářka v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada, jak jí pronajatá zahrádka krásně oplácí péči.

V roce 2020 si pořídila malý zahradní domek na nářadí – o ploše 8 metrů čtverečních, protože po předchozím nájemci tam zůstala jen plechová skříň. Díky tomu teď může využívat dešťovou vodu, kterou jímá do dvou přepadových barelů; nicméně v osadě prý je rozveden vodovod. A trávu seká vyžínačem, protože elektrickou přípojku a zahradě nemá.

Zahrádka v kolonii jako malé zelené království

Zahradní domek na nářadí, před ním lavička. Kompost, barely na vodu. Víc na zahradě nepotřebujete.
Pohled přes trvalky na smíšené záhony
Zahrádka díky čtenářce rozkvetla.
Výhled do krajiny pod zahrádkami, vpravo milovaní broskvoň
18 fotografií

Za nezbytnou součást svého zahradního království čtenářka považuje kompostér, kam dává i kompostovatelné zbytky ze své nedaleké panelákové domácnosti a kuchyně.

I vy máte krásnou zahradu? Přihlaste ji

Do 2. kola pak můžete přihlásit i svou zahradu – sepište její příběh, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada. Vybrané příspěvky hrají o zajímavé ceny a mohou se stát inspirací pro ostatní čtenáře. (Viz výsledky 1. kola zde a zde.)

Nafoťte svou zahradu, popište její příběh, a přihlaste ji do soutěže...

Příspěvky do 2. kola můžete zasílat do středy 26. srpna.
(Viz pravidla soutěže Nejkrásnější zahrada 2026.)

Na skalku v horní části zahrady využila převážně kameny, které vykopala při úpravě svahu, dokázala tu ale zrecyklovat například i staré cihly, a v této části také u plotu vysázela maliny. Zahrádka je orientovaná na jihozápad, takže krásné západy slunce si tu paní Ivana opravdu užívá.

„Jabloně tu byly vysazeny v roce 1965, kdy byla tato osada založena na místě ovocného sadu. Jsou to podzimní a zimní jablka, jejichž odrůdy neznám, v každém případě mi ale poskytují příjemný stín,“ píše.

Největší odměnou je prý pro ni pochvala kolemjdoucích, kteří oceňují krásu vysazených trvalek, „Právě to mě motivovalo k tomu, abych se do vaší soutěže přihlásila. Od jara mi kvetou cibuloviny, pak letničky a trvalky. V osadě máme i včelaře, kteří květy také ocení, a o opylení je tak i pro stromy a keře postaráno. Pro hmyz a ptáčky jsem na zahradu zavěsila i pítko,“ vypočítává, jak se na zahrádce snaží myslet na všechny.

Společnost jí sice dělají i škůdci, krtonožky i hraboši, ale snaží se být i vůči nim humánní a úspěšně prý využívá ekologický přípravek Odpuzovač krtonožek, krtků a hrabošů, který je směsí hořkých bylin.

Výhled do krajiny pod zahrádkami, vpravo milovaní broskvoň
Zamulčované trvalkové záhony se postupně zapojují...

Krásný je jak výhled ze zahrady, tak pohled na ni. Trvalkové záhony dělají kolemjdoucích radost.

Ano, i zahrádkářka z paneláku se může na zahradě realizovat a dělat radost nejen sobě, ale i svému okolí. Jak paní Ivana píše: „Bydlím v panelovém domě, proto je zahrádka nejen mým potěšením, ale i posilovnou , relaxací a milou sociální vazbou.“ Uzavírá a všechny zdraví a přeje krásné léto.

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026

Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.

Všechny tyto výrobky nakoupíte nejsnadněji přes oficiální e-shop Fieldmann.cz

1. místo: Set zahradní techniky
Benzínová sekačka, náhradní struna, motorový olej, kanystr, elektrická strunová sekačka, nůž, odsávačka oleje, ochranné rukavice.

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2. místo: Set pro upravenou zahradu
Benzínová sekačka, motorový olej, kanystr 5L, náhradní nůž, odsávačka oleje, pracovní rukavice.

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3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky
Aku sekačka, aku strunová sekačka, aku zahradní vysavač, 2x aku baterie, nabíječka.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 3 misto

4. místo: Set akumulátorového nářadí
Aku přímočará pila, aku uhlová bruska, aku vrtačka, aku pila ocaska, aku myčka, 2x akumulátor, rychlonabíječka.

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5. místo: Sada na grilování
Tvoří ji plynový gril, gril.jehla s motorem, obal na gril, grilovací náčiní.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 5 misto

Vyhrát lze i balíček knížek nejen o zahradě

Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy). Další vybraní soutěžící pak získají některý z kurzů atelieru Flera: Žijte ve své zahradě, Chytře na realizaci či Jedlá zahrada.

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