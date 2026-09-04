Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zahradu na jižním svahu osázela na maximum. Kochá se z terasy a děti mají ráj

Autor:
Soutěž
Zahradničení vůbec nepatřilo k jejím koníčkům. Respektive bylo tomu tak do doby, než při studiích nastoupila do svého druhého zaměstnání a měla v týmu kolegyně, které žily kytičkami a zahradničením. Místo oběda jejich cesty vedly do zahradnictví, což bývalo součástí návratů z pracovních cest. A čtenářku Vlastu to pohltilo.

Ohodnoťte tuto zahradu procenty: 

Zahradu na jižním svahu osázela na maximum. Kochá se z terasy a děti mají ráj
? %
Průběžné
hodnocení čtenářů
Pro ohodnocení se musíte přihlásit
Hlasujte pro další

Domu i zahradě po rodičích vdechli nový svěží život, stromy porostou spolu s jejich dětmi

Pohled na dům skrz trvalky a traviny
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Zahrádku v kolonii nechala rozkvést i pro kolemjdoucí, má z ní výhled i užitek

Zahradní domek na nářadí, před ním lavička. Kompost, barely na vodu. Víc na...
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Příběh své voňavé zahrady plné života psali krůček po krůčku spolu s Bessy

Cesta do fantazie
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Neskuhrá. Raději s nadšením buduje zahradu v kopci, sama se dvěma školáky

Špendlík a jeho blahodárný stín
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Na navážce vypiplala rozkvetlou a plodící zahrádku s objezdem pro tatrovky

Pohled od kruháče
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Vysnila si na důchod domek se zahrádkou. Tu manžel viděl, až když byla hotová

Předzahrádka u vchodu
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Ve škole ji zahrady nechytly. Té vlastní pod Tatrami ovšem naprosto propadla

První strom v zahradě
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Na samotě u lesa poladila zahradu po tátovi a přetvořila včelín po dědovi

Domeček, kde odpočívám a piji kávu.
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Z části zahrady na Znojemsku si student botaniky udělal květinovou laboratoř

Pohled do záhonu na začátku června
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Ve Slezsku mají středomořskou zahradu, dopřává jim vlastní víno, melouny i fíky

Zahradu ve Slezsku si majitel vlastnoručně vybudoval ve středomořském stylu.
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Zahrada na Vysočině má díky stromům příjemné klima. A uměleckou atmosféru

Pohled do zeleně
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Zahrádka v kolonii stmelila rodinu a babičce splnila sen o rukách v hlíně

Vstup do chaty
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Najednou jste v důchodu a není nad snídani na zahradě a květiny na stole

Sasanky, květy končícího léta
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Chalupa s venkovskou zahradou se Brňákům s psí parťačkou stala druhým domovem

Ranní výhledy
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Prasečí chlívek oželeli. Altán s krbem i jezírko si všichni užijí mnohem víc

V jezírku nechybí ryby, skvěle slouží i ke koupání ptáčkům.
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Na zahradě u Poděbrad miluje zurčení vody z dřevěné sprchy i šumění bambusů

Terasu u domu stíní jen slunečník, dřevěné zástěny a zeleň, ale úplně to stačí.
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Zahradu u domu v Troji vybudovali díky bahnu navezenému z Kyjského rybníka

Posezení pod palmou
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

O velikou zahradu na úpatí Jeseníků se dvaaosmdesátiletá maminka stará sama

Maminčina skalka spojuje spodní část zahrady se sadem a zeleninovou zahrádkou a...
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Zahrada u chalupy už půl století rodině spoluvytváří jedinečné vzpomínky

Dvorek před chalupou
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Túje a trávník byly omyl, zahrada po babi a dědovi znovu dostává vesnický ráz

Jižní strana domu
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit
Průběžný stav hodnocení. Hodnotit můžete do 16. 9. 2026

Když s rodinou pořídili pozemek pro stavbu rodinného domu na Podblanicku, situovaný na jižním svahu, na pozemku o ploše 1 300 m2 se její zahradničení konečně rozjelo naplno. „Od nákresů, kde inspirací bylo listování časopisy a plná knihovna úžasné literatury, až po samotnou realizaci. Koneckonců i dům jsme stavěli svépomocí,“ popsala paní Vasta v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada.

Pozemek se nachází v malé středočeské vesničce na kopci s krásnými výhledy do krajiny. „Naše zahrada vyrostla na louce, zpočátku obklopená polem, lesem a loukou. Idylka, která se časem bohužel mění kvůli satelitní výstavbě. Ale stále je z oken přes zahradu vidět i dál do polí a lesů,“ je čtenářka ráda za to, co jí stále dělá radost.

Zahrada s výhledem do kraje, krásná od jara do zimy

Pohled na terasu
Jižní svah
Na terasu hned navazuje jak trávník, tak trvalkové záhony. Paní Vlasta se při jejich skládání a osazování inspirovala jak v Průhonicích, tak u Ferdinanda Lefflera.
Výhled z terasy dolů do zahrady
57 fotografií

Při úpravě terénu se prý bagrista nechal slyšet: „Tady vám nic neporoste.“ Ale opak se stal pravdou. Paní Vlastě se za pár let podařilo vybudovat zahradu, která vyrábí úsměv na tváři mnohým kolemjdoucím a návštěvám.

„Svažitou zahradu jsme rozdělili na dvě části. Svahy osázeli a povedlo se, rostlinám se daří. Vybírala jsem je tak, aby byly odolné vůči suchu, a zdá se, že úspěšně. Zahrada je kombinací okrasných i užitných rostlin. Při jejich dovozu si mnozí spoluúčastníci silničního provozu jistě ťukali na čelo, jakého blázna to potkali. Nebývalo výjimkou, kdy mi spolujezdce dělala koruna stromu, keř nebo bedna trvalek,“ popisuje čtenářka.

Užijte si příběhy zahrad čtenářů. Nejkrásnější zahrada 2026 se blíží do finále

Začínala výsadbou před jižním výhledem z velkých oken domu. Dominantou je zde borovice a rúj vlasatá v doprovodu jarních květů čemeřice, čilimníků, sněženek, šafránů, letních květů perovskie, plesnivky, třapatek a třezalek, po ořechoplodce a traviny vévodící konci léta.

Pokračovala při hranicích pozemku, kdy celoročně dělají radost stromy a keře v kombinaci pro každé roční období. Na jaře pak krásně kvetoucí myrobalány, kalina, kdouloň, hloh, zlatý déšť, vajgélie, muchovník, v létě zářící motýlovníky v kombinaci s trvalkami, přes podzimní krásku hlohyni, svídy, tavolníky, vřesy, traviny, po stále zelené borovice, smrky v doprovodu buků i javorů. A břízy, které čtenářka miluje. Na zahradě je jich hned deset. V doprovodu rudých prutů svíd je to i přes zimu krásná podívaná.

Břízy na této zahradě nelze přehlédnout. Čtenářka Vlasta je miluje.

Některé umístění nebylo na poprvé ideální, takže došlo i na několik přesazování. Třeba komule, tedy motýlí keř, snese mnoho – a v zahradě je jich hned několik ve žluté, fialové a růžové barvě. Přesazení k terase prospělo keři i osazenstvu terasy. Dívat se na život kolem motýlovníku v přímém přenosu je nádhera.

Potrava pro oko i k zakousnutí

Od jara do podzimu prý bývá na zahradě něco dobrého k zakousnutí. „Lesní jahůdky jsou na každém kroku, od chvíle, kdy otevřete branku, po procházku zahradou. Jahůdkám se u nás daří a každý má své oblíbené „tajné“ místečko. Plnou pusu jistí i muchovník, švestka, jabloně, kiwi, ostružiny, maliny, borůvky, rybíz, třešeň, lískové i vlašské ořechy, rajčata, okurky, špenát, rukola, dýně i cuketa. Jeden čas i řádek brambor. Není nad to, když přijedete z práce domů, vystoupíte z auta a natrháte si plnou hrst jahůdek, muchovníku nebo ostružin hned u vchodu,“ popisuje svou úžasnou zkušenost a stav zahrady čtenářka Vlasta.

Pro osazení svahů zvolila na jižní stranu převislou břízu, vřesy kleče, okrasné trávy, sporýše, mateřídoušky, koniklece, tavolníky, modřence, okrasné česneky, levandule, bílé keřové růže, astry, rozchodníky, nádherné perovskie a další krásky. „Byly to pokusy amatéra, ale myslím, že se po drobných úpravách povedly. Kavyl si náš svah zamiloval,“ popisuje s tím, že teprve později objevila obrovské kouzlo trvalek, jezdila obdivovat výsadby v Průhonickém parku, koupila si knížky a hltala kanál Ferdinanda Lefflera a zkusila svůj první velký trvalkový záhon u terasy. Tam jsou šafrány, okrasné česneky, mavuně, echynacei, plesnivky, traviny, astry, rozchodníky, rdesno, řebříčky, pryšce a další.

Na terasu hned navazuje jak trávník, tak trvalkové záhony. Paní Vlasta se při...
Zahradní kuchyně, která paní domu dopřává více pobytu venku na zahradě.

„Do trvalek jsem se zamilovala, několik záhonů jsem zkoušela sestavit i pro kamarády. Je úžasné, jak rychle promění zahradu, jak se různě přesemeňují a každý rok vás čeká překvapení v rozmístění záhonu. Zahradu zdobí trvalky i v zimě, kdy na nich kouzlí zimní jinovatka,“ popisuje.

Terasa je celoročně obývaným koutem

S vytvořením terasy, kde zvolila kámen „jen“ položený do štěrku, dostala zahrada další každodenně obývaný kout, kde je radost sednout si do houpačky a jen tak se kochat. Ideálně pozorovat ve stínu stromů radostně pobíhající morčata, která si pochutnávají na čerstvé trávě, ptáky prozpěvující v korunách stromů nebo ještěrky, které se vyhřívají na sluncem vyhřátých kamenech. „A letos přibyl dřevěný pult, který slouží jako venkovní kuchyně a dělá mi obrovskou radost. Vaření nepatří mezi moji oblíbenou činnost, ale když u něj můžete stát v zahradě a kochat se venkovním pohybem, začíná člověka i bavit,“ uvádí čtenářka.

Zašívárna pro děti
Domeček dětem postavil táta. Svépomocí rodina zvládla jak postavit dům, tak...

Děti mají na zahradě ráj, od ping-pongového stolu přes houpačky po domeček.

Děti se rády houpají na houpačce pod vistárií, skáčou na trampolíně schované za trsy obrovské ozdobnice nebo si čtou knížku v houpačce zavěšené ve stínu ořechu. Pro syna hokejistu nesmí chybět brána s hromadou puků a pingpongový stůl ve stínu myrobalánu. V zahradě nechybí ani ohniště vybudované z kamenů ze skládky, kde rádi opékáme první „jarní“ buřty. A nechybí ani domeček pro děti, který jim postavil táta.

A paní Vlasta jako průvodkyně po své zahradě pokračuje: „Ve stínu za domem se daří kapradinám, hortenziím, barvínku, břečťanu. Na jaře mám nejraději kvetoucí zástup modřenců pod korunou muchovníku, který vystřídá koberec fialek v zástupu orlíčků. Přes léto je nejoblíbenější trvalkový záhon, květy perovskií, pohupující se větve bříz a život v okolí komulí. Na podzim vybarvené listy stromů, vévodící plody hlohyně a rakytníku a v zimě každý pohled z okna na krmítka obklopená sýkorkami, kosy, vrabci a dalšími zpěváky.“

Zahradu rodina pozoruje z každého okna v domě. Celoročně. „Ať už si čistíme ráno zuby a usmíváme se nad dovádějícími mláďaty kosů, při vaření i z pokojíků vidíme velkým oknem na vzrostlou zeleň a květy trvalek. Navíc v hlavě nosím ještě spoustu nápadů, co v zahradě vylepšit, změnit nebo rozšířit, asi jako každý milovník zahradničení. Ale každý pohled z okna dělá radost, a ta práce a pot, který za ní stojí, stál určitě za to. I když děti při odvozu nekonečného množství koleček s ostříhanými trvalkami a větvemi mají úplně jiný názor,“ uzavírá čtenářka smajlíkem.

Vyhrát lze i balíček knížek či kurz atelieru Flera

Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy). Další vybraní soutěžící pak získají některý z kurzů zahradního designera Ferdinanda Lefflera a atelieru Flera: Žijte ve své zahradě, Chytře na realizaci či Jedlá zahrada.

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026

Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.

Všechny tyto výrobky nakoupíte nejsnadněji přes oficiální e-shop Fieldmann.cz

1. místo: Set zahradní techniky
Benzínová sekačka, náhradní struna, motorový olej, kanystr, elektrická strunová sekačka, nůž, odsávačka oleje, ochranné rukavice.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 1 misto

2. místo: Set pro upravenou zahradu
Benzínová sekačka, motorový olej, kanystr 5L, náhradní nůž, odsávačka oleje, pracovní rukavice.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 2 misto

3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky
Aku sekačka, aku strunová sekačka, aku zahradní vysavač, 2x aku baterie, nabíječka.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 3 misto

4. místo: Set akumulátorového nářadí
Aku přímočará pila, aku uhlová bruska, aku vrtačka, aku pila ocaska, aku myčka, 2x akumulátor, rychlonabíječka.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 4 misto

5. místo: Sada na grilování
Tvoří ji plynový gril, gril.jehla s motorem, obal na gril, grilovací náčiní.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 5 misto
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Třicet věcí, které nikdy nedávejte do sušičky. Jeden cyklus vám zničí šatník

Moderní sušička prádla šetří čas i energii a přináší pohodlí do každé domácnosti

Sušička prádla je obrovský pomocník, který šetří čas i místo na sušáku, ale neuvážené vhození nesprávného textilu může nenávratně zničit oblíbené kousky šatníku. Vysoká teplota, mechanické tření a...

Túje a trávník byly omyl, zahrada po babi a dědovi znovu dostává vesnický ráz

Soutěž
Jižní strana domu

Starý venkovský dům z roku 1832 koupili v 70. letech minulého století babička s dědou čtenáře Michala jako rekreační chalupu se zahradou. Jako ostatně spousta lidí v té době. Právě tehdy už se tedy...

Jazyk ven a perly na krku. Mopsice Jinny Lu je nejošklivější pes světa

V Kalifornii soutěžili o titul nejošklivějšího psa světa. Rozhodoval neobvyklý...

Vyvalené oči, dlouhý jazyk visící z tlamy a na krku perly. Šestiletá fenka mopse Jinny Lu přijela do kalifornské Santa Rosy už počtvrté a tentokrát konečně uspěla. Porazila osm dalších soupeřů a...

O velikou zahradu na úpatí Jeseníků se dvaaosmdesátiletá maminka stará sama

Soutěž
Maminčina skalka spojuje spodní část zahrady se sadem a zeleninovou zahrádkou a...

V jedné z obcí na Šumpersku se kolem rodinného domu rozkládá zahrada se skalkou a ovocným sadem, která rozhodně není z nejmenších. Má zhruba tři tisíce čtverečních metrů, přesto o ni 82letá majitelka...

Zahradu u domu v Troji vybudovali díky bahnu navezenému z Kyjského rybníka

Soutěž
Posezení pod palmou

Je maličká, má plus mínus kolem padesáti čtverečních metrů a vznikla ve stráni mezi terasovými domy v pražské Troji před padesáti lety. Aby vůbec mohla vzniknout, navezlo se tehdy na pozemek bahno z...

Zahradu na jižním svahu osázela na maximum. Kochá se z terasy a děti mají ráj

Soutěž
Pohled na terasu

Zahradničení vůbec nepatřilo k jejím koníčkům. Respektive bylo tomu tak do doby, než při studiích nastoupila do svého druhého zaměstnání a měla v týmu kolegyně, které žily kytičkami a zahradničením....

4. září 2026

Mražená pizza a kuchař v slzách. Pohlreich křísil Trilobit z prvohor

Ta čočka je, jako kdyby tu stavěli dálnici a vyklopili to jako kolečko s maltou.

Bylo to místo, kudy projíždělo hodně lidí. Dnes je tu dálnice, která prospívá plynulosti dopravy, ale restauračnímu byznysu moc ne. Pohlreich přijel na místo, které za posledních sedm let prý mělo...

4. září 2026

Pelikán si udělal výlet z liberecké zoo. Přešel koleje, překvapil při odchytu

Pelikán opustil zoo a usadil se v nedaleké zahradě. (2. září 2026)

Kuriózní situaci museli řešit chovatelé z liberecké zoo. Areál bez vypuštění opustil jeden z pelikánů. Přešel tramvajové koleje a usadil se na zahradě nedalekého domu. Tam si ho všimla kolemjdoucí...

3. září 2026  14:54

Túje a trávník byly omyl, zahrada po babi a dědovi znovu dostává vesnický ráz

Soutěž
Jižní strana domu

Starý venkovský dům z roku 1832 koupili v 70. letech minulého století babička s dědou čtenáře Michala jako rekreační chalupu se zahradou. Jako ostatně spousta lidí v té době. Právě tehdy už se tedy...

3. září 2026

Třicet věcí, které nikdy nedávejte do sušičky. Jeden cyklus vám zničí šatník

Moderní sušička prádla šetří čas i energii a přináší pohodlí do každé domácnosti

Sušička prádla je obrovský pomocník, který šetří čas i místo na sušáku, ale neuvážené vhození nesprávného textilu může nenávratně zničit oblíbené kousky šatníku. Vysoká teplota, mechanické tření a...

3. září 2026

Češi třídí elektro téměř nejlépe v Evropské unii. Stále však dělají zbytečné chyby

Premium
Takto velké spotřebiče do kontejneru nepatří.

Co všechno patří do elektroodpadu? A jak správně naložit se starým spotřebičem a jeho baterií? I na to v rozhovoru pro iDNES.cz upozorňuje předseda představenstva Elektrowinu Roman Tvrzník. „Někteří...

2. září 2026

Fotit přírodu a zvířata chce své. Pak snímky Czech Nature Photo stojí za to

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Ty nejkrásnější snímky přírody celého světa od českých a slovenských fotografů prezentuje prestižní fotografická soutěž Czech Nature Photo, což můžete do 13. září posoudit na výstavě více než 200...

2. září 2026

Liberecká slonice Bala dorazila do Walesu, už si tam i našla kamarádku

Bala (vlevo) si už ve Walesu našla kamarádku, slonici Valli. (1. září 2026)

Dvaačtyřicetiletá slonice Bala v pořádku dorazila do svého nového domova ve Walesu. Podle liberecké zoo, ze které se zvíře stěhovalo, proběhl transport hladce a bez potíží. Slonice si zvyká na nové...

1. září 2026  14:07

Jak na moly v bytě? Zbavte se jich jednou provždy, a to bez chemie

Ve spolupráci
Larvy zavíječe paprikového - potravinového mola

Přinesli jste si nákup, otevřeli skříň a najednou kolem vás proletěl drobný motýlek? A za pár dní další? Myslíte si, že máte domov jako ze škatulky, vyhodíte načatou mouku, vycídíte spíž i šatník, a...

1. září 2026

Zahrada u chalupy už půl století rodině spoluvytváří jedinečné vzpomínky

Soutěž
Dvorek před chalupou v létě jen kvete....

Z původní venkovské hospodářské zahrady u chalupy vybudovali zahradu okrasnou a užitkovou. I po padesáti letech je nabíjí pozitivní energií a rozdává radost a vzpomínky dalším a dalším generacím.

1. září 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Psí komunikace pod lupou. Co vám chce pes říct, když na vás mrká

Výzkumy dlouhodobě ukazují, že psi mají mimořádný dar pro čtení lidských emocí.

Výzkumy dlouhodobě ukazují, že psi mají mimořádný dar pro čtení lidských emocí. Z pouhého výrazu naší tváře dokážou spolehlivě rozpoznat, zda prožíváme radost, hněv, strach nebo smutek.

1. září 2026

S fotkou vašeho mazlíčka si můžete v září zahrát o zásobu krmení i pamlsků

Anketa o nejroztomilejšího zářijového mazlíčka je tu. Bude to ten váš?

Prázdniny odvál čas, nicméně možnost užívat si společnosti našich zvířecích parťáků máme stále. Tak si ji užívejte, foťte a o ten nejlepší šířkový snímek se podělte s ostatními čtenáři. Současně si...

1. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.