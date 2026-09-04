Ohodnoťte tuto zahradu procenty:Zahradu na jižním svahu osázela na maximum. Kochá se z terasy a děti mají ráj
Když s rodinou pořídili pozemek pro stavbu rodinného domu na Podblanicku, situovaný na jižním svahu, na pozemku o ploše 1 300 m2 se její zahradničení konečně rozjelo naplno. „Od nákresů, kde inspirací bylo listování časopisy a plná knihovna úžasné literatury, až po samotnou realizaci. Koneckonců i dům jsme stavěli svépomocí,“ popsala paní Vasta v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada.
Pozemek se nachází v malé středočeské vesničce na kopci s krásnými výhledy do krajiny. „Naše zahrada vyrostla na louce, zpočátku obklopená polem, lesem a loukou. Idylka, která se časem bohužel mění kvůli satelitní výstavbě. Ale stále je z oken přes zahradu vidět i dál do polí a lesů,“ je čtenářka ráda za to, co jí stále dělá radost.
Zahrada s výhledem do kraje, krásná od jara do zimy
Při úpravě terénu se prý bagrista nechal slyšet: „Tady vám nic neporoste.“ Ale opak se stal pravdou. Paní Vlastě se za pár let podařilo vybudovat zahradu, která vyrábí úsměv na tváři mnohým kolemjdoucím a návštěvám.
„Svažitou zahradu jsme rozdělili na dvě části. Svahy osázeli a povedlo se, rostlinám se daří. Vybírala jsem je tak, aby byly odolné vůči suchu, a zdá se, že úspěšně. Zahrada je kombinací okrasných i užitných rostlin. Při jejich dovozu si mnozí spoluúčastníci silničního provozu jistě ťukali na čelo, jakého blázna to potkali. Nebývalo výjimkou, kdy mi spolujezdce dělala koruna stromu, keř nebo bedna trvalek,“ popisuje čtenářka.
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Začínala výsadbou před jižním výhledem z velkých oken domu. Dominantou je zde borovice a rúj vlasatá v doprovodu jarních květů čemeřice, čilimníků, sněženek, šafránů, letních květů perovskie, plesnivky, třapatek a třezalek, po ořechoplodce a traviny vévodící konci léta.
Pokračovala při hranicích pozemku, kdy celoročně dělají radost stromy a keře v kombinaci pro každé roční období. Na jaře pak krásně kvetoucí myrobalány, kalina, kdouloň, hloh, zlatý déšť, vajgélie, muchovník, v létě zářící motýlovníky v kombinaci s trvalkami, přes podzimní krásku hlohyni, svídy, tavolníky, vřesy, traviny, po stále zelené borovice, smrky v doprovodu buků i javorů. A břízy, které čtenářka miluje. Na zahradě je jich hned deset. V doprovodu rudých prutů svíd je to i přes zimu krásná podívaná.
Některé umístění nebylo na poprvé ideální, takže došlo i na několik přesazování. Třeba komule, tedy motýlí keř, snese mnoho – a v zahradě je jich hned několik ve žluté, fialové a růžové barvě. Přesazení k terase prospělo keři i osazenstvu terasy. Dívat se na život kolem motýlovníku v přímém přenosu je nádhera.
Potrava pro oko i k zakousnutí
Od jara do podzimu prý bývá na zahradě něco dobrého k zakousnutí. „Lesní jahůdky jsou na každém kroku, od chvíle, kdy otevřete branku, po procházku zahradou. Jahůdkám se u nás daří a každý má své oblíbené „tajné“ místečko. Plnou pusu jistí i muchovník, švestka, jabloně, kiwi, ostružiny, maliny, borůvky, rybíz, třešeň, lískové i vlašské ořechy, rajčata, okurky, špenát, rukola, dýně i cuketa. Jeden čas i řádek brambor. Není nad to, když přijedete z práce domů, vystoupíte z auta a natrháte si plnou hrst jahůdek, muchovníku nebo ostružin hned u vchodu,“ popisuje svou úžasnou zkušenost a stav zahrady čtenářka Vlasta.
Pro osazení svahů zvolila na jižní stranu převislou břízu, vřesy kleče, okrasné trávy, sporýše, mateřídoušky, koniklece, tavolníky, modřence, okrasné česneky, levandule, bílé keřové růže, astry, rozchodníky, nádherné perovskie a další krásky. „Byly to pokusy amatéra, ale myslím, že se po drobných úpravách povedly. Kavyl si náš svah zamiloval,“ popisuje s tím, že teprve později objevila obrovské kouzlo trvalek, jezdila obdivovat výsadby v Průhonickém parku, koupila si knížky a hltala kanál Ferdinanda Lefflera a zkusila svůj první velký trvalkový záhon u terasy. Tam jsou šafrány, okrasné česneky, mavuně, echynacei, plesnivky, traviny, astry, rozchodníky, rdesno, řebříčky, pryšce a další.
„Do trvalek jsem se zamilovala, několik záhonů jsem zkoušela sestavit i pro kamarády. Je úžasné, jak rychle promění zahradu, jak se různě přesemeňují a každý rok vás čeká překvapení v rozmístění záhonu. Zahradu zdobí trvalky i v zimě, kdy na nich kouzlí zimní jinovatka,“ popisuje.
Terasa je celoročně obývaným koutem
S vytvořením terasy, kde zvolila kámen „jen“ položený do štěrku, dostala zahrada další každodenně obývaný kout, kde je radost sednout si do houpačky a jen tak se kochat. Ideálně pozorovat ve stínu stromů radostně pobíhající morčata, která si pochutnávají na čerstvé trávě, ptáky prozpěvující v korunách stromů nebo ještěrky, které se vyhřívají na sluncem vyhřátých kamenech. „A letos přibyl dřevěný pult, který slouží jako venkovní kuchyně a dělá mi obrovskou radost. Vaření nepatří mezi moji oblíbenou činnost, ale když u něj můžete stát v zahradě a kochat se venkovním pohybem, začíná člověka i bavit,“ uvádí čtenářka.
Děti mají na zahradě ráj, od ping-pongového stolu přes houpačky po domeček.
Děti se rády houpají na houpačce pod vistárií, skáčou na trampolíně schované za trsy obrovské ozdobnice nebo si čtou knížku v houpačce zavěšené ve stínu ořechu. Pro syna hokejistu nesmí chybět brána s hromadou puků a pingpongový stůl ve stínu myrobalánu. V zahradě nechybí ani ohniště vybudované z kamenů ze skládky, kde rádi opékáme první „jarní“ buřty. A nechybí ani domeček pro děti, který jim postavil táta.
A paní Vlasta jako průvodkyně po své zahradě pokračuje: „Ve stínu za domem se daří kapradinám, hortenziím, barvínku, břečťanu. Na jaře mám nejraději kvetoucí zástup modřenců pod korunou muchovníku, který vystřídá koberec fialek v zástupu orlíčků. Přes léto je nejoblíbenější trvalkový záhon, květy perovskií, pohupující se větve bříz a život v okolí komulí. Na podzim vybarvené listy stromů, vévodící plody hlohyně a rakytníku a v zimě každý pohled z okna na krmítka obklopená sýkorkami, kosy, vrabci a dalšími zpěváky.“
Zahradu rodina pozoruje z každého okna v domě. Celoročně. „Ať už si čistíme ráno zuby a usmíváme se nad dovádějícími mláďaty kosů, při vaření i z pokojíků vidíme velkým oknem na vzrostlou zeleň a květy trvalek. Navíc v hlavě nosím ještě spoustu nápadů, co v zahradě vylepšit, změnit nebo rozšířit, asi jako každý milovník zahradničení. Ale každý pohled z okna dělá radost, a ta práce a pot, který za ní stojí, stál určitě za to. I když děti při odvozu nekonečného množství koleček s ostříhanými trvalkami a větvemi mají úplně jiný názor,“ uzavírá čtenářka smajlíkem.
Vyhrát lze i balíček knížek či kurz atelieru Flera
Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy). Další vybraní soutěžící pak získají některý z kurzů zahradního designera Ferdinanda Lefflera a atelieru Flera: Žijte ve své zahradě, Chytře na realizaci či Jedlá zahrada.
Komerční rámeček
Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026
Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.
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2. místo: Set pro upravenou zahradu
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