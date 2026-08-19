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Zahradě na Vysočině zpříjemňují klima vzrostlé stromy a zdobí ji keramika

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Soutěž
Pohled do zeleně

Pohled do zeleně | foto: Archiv soutěže

Relax u bazénu
Naše javory a jejich blahodárný stín
Pomalu přichází podzim.
Pohled z terasy
29 fotografií
V roce 1998 si na Vysočině postavili moderní dům připomínající ty v Rakousku. Pak postupně přikupovali a zušlechťovali pozemek a dnes má jejich hodně zajímavá a promyšlená zahrada necelé dva tisíce metrů čtverečních.

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Zahradě na Vysočině zpříjemňují klima vzrostlé stromy a zdobí ji keramika
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„Výhodou i nevýhodou našeho pozemku je velká členitost, a také to, že se jedná o svažitý terén. Jednoznačnou výhodou pak je, že původní majitel zde měl vysazené jabloně a švestky – ty jsme tu s radostí ponechali a opakovaně pálíme slivovici,“ popisuje s pozitivním pohledem na věc čtenářka Sylva v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada.

Na vzrostlé stromy, což je velký dar, má tato zahrada vůbec štěstí – u hranice pozemku je několik mohutných javorů. A na jeho spodní straně, kde podle popisu čtenářky dříve snad býval potůček – nyní téměř vyschlý, – tvoří přirozený předěl velmi vzrostlé listnáče: osiky, habry, jilmy a vrby.

Zelený ráj s koupáním na Vysočině má slunce i stín

Pohled do zeleně
Relax u bazénu
Naše javory a jejich blahodárný stín
Pomalu přichází podzim.
29 fotografií

Dominantu zahrady již po několik let tvoří zapuštěný bazén, okolo něhož jsou vysazeny růže a levandule. „Nově letos přibylo posezení na grilování s pergolou, kterou snad brzy potáhnou popínavé rostliny, vistárie a růže.,“ popisuje paní Sylva. S tím, že různých možností posezení na zahradě je hned několik: u sklípku s krbem, před domem či na terase s kalokvětem a mandevilou v nádobách.

Přihlas svou krásnou zahradu do 26. srpna

Do 2. kola můžete přihlásit i svou zahradu – sepište její příběh, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a také se zapojte do soutěže Nejkrásnější zahrada 2026. Vybrané příspěvky hrají o zajímavé ceny a stávají se inspirací pro ostatní čtenáře. (Viz výsledky 1. kola zde a zde.)

Nafoťte svou zahradu, popište její příběh, a přihlaste ji do soutěže...

Příspěvky do 2. kola můžete zasílat do středy 26. srpna.
(Viz pravidla soutěže Nejkrásnější zahrada 2026.)

Jako hlavní zahradnice miluje rododendrony, proto jich tu také je hned několik desítek, a to v blízkosti středně vzrostlých jehličnanů. Kvetou tu azalky, pivoňky mnoha barev včetně těch dřevnatých i hortenzie všech typů. A několik vzrostlých magnolií, které na jaře udivují svou krásou. A s příchodem jara zde rozkvétají velké počty cibulovin, tulipánů, ladoněk a především narcisů, umístěných všude, i pod stromy. Sama paní domu by zahradu specifikovala jako vesnicko-okrasnou.

Co však snad tuto zahradu odlišuje od ostatních, je sbírka zahradní keramiky, a to výhradně od jednoho autora. „Začalo to náhodou, když jsme při návštěvě jeskyně blanických rytířů u Kunštátu zahlédli tvorbu pana Růžka z Rudky. A od té doby naši zahradu pravidelně obohacujeme o různé artefakty z keramiky. Sochu Máří Magdaleny, sedící panny či zvířat – kočky, hlemýždě, sovy, žáby,“ popisuje paní Sylva.

A dodává: „Často cestujeme, a pokaždé si přivážíme inspiraci pro našeho pana keramika, kterou on pak věrohodně vymodeluje. Ať už je to ruka jako symbol vinařství z Kalifornie, zvonička, sluneční hodiny, mušle na stojanu, vodní prvky, amfory, dýně, sedáky, vázy nebo květináče.“

Andělé nás chrání.

Naše kočky

Sbírka keramiky již prý čítá ke čtyřiceti položkám, což vůbec nevadí. „Hledání vhodného místa pro umístění dalšího kousku nám taktéž přináší velkou radost“ prozrazuje čtenářka. „Naše zahrada není zcela dokonalá, ani navržená architektem. Ale je budovaná zahradníky samouky s velkou láskou již řadu let stovky, stovky hodin.“

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026

Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.

Všechny tyto výrobky nakoupíte nejsnadněji přes oficiální e-shop Fieldmann.cz

1. místo: Set zahradní techniky
Benzínová sekačka, náhradní struna, motorový olej, kanystr, elektrická strunová sekačka, nůž, odsávačka oleje, ochranné rukavice.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 1 misto

2. místo: Set pro upravenou zahradu
Benzínová sekačka, motorový olej, kanystr 5L, náhradní nůž, odsávačka oleje, pracovní rukavice.

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3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky
Aku sekačka, aku strunová sekačka, aku zahradní vysavač, 2x aku baterie, nabíječka.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 3 misto

4. místo: Set akumulátorového nářadí
Aku přímočará pila, aku uhlová bruska, aku vrtačka, aku pila ocaska, aku myčka, 2x akumulátor, rychlonabíječka.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 4 misto

5. místo: Sada na grilování
Tvoří ji plynový gril, gril.jehla s motorem, obal na gril, grilovací náčiní.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 5 misto

Vyhrát lze i balíček knížek či kurz atelieru Flera

Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy). Další vybraní soutěžící pak získají některý z kurzů zahradního designera Ferdinanda Lefflera a atelieru Flera: Žijte ve své zahradě, Chytře na realizaci či Jedlá zahrada.

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