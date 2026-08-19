Ohodnoťte tuto zahradu procenty:Zahradě na Vysočině zpříjemňují klima vzrostlé stromy a zdobí ji keramika
„Výhodou i nevýhodou našeho pozemku je velká členitost, a také to, že se jedná o svažitý terén. Jednoznačnou výhodou pak je, že původní majitel zde měl vysazené jabloně a švestky – ty jsme tu s radostí ponechali a opakovaně pálíme slivovici,“ popisuje s pozitivním pohledem na věc čtenářka Sylva v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada.
Na vzrostlé stromy, což je velký dar, má tato zahrada vůbec štěstí – u hranice pozemku je několik mohutných javorů. A na jeho spodní straně, kde podle popisu čtenářky dříve snad býval potůček – nyní téměř vyschlý, – tvoří přirozený předěl velmi vzrostlé listnáče: osiky, habry, jilmy a vrby.
Zelený ráj s koupáním na Vysočině má slunce i stín
Dominantu zahrady již po několik let tvoří zapuštěný bazén, okolo něhož jsou vysazeny růže a levandule. „Nově letos přibylo posezení na grilování s pergolou, kterou snad brzy potáhnou popínavé rostliny, vistárie a růže.,“ popisuje paní Sylva. S tím, že různých možností posezení na zahradě je hned několik: u sklípku s krbem, před domem či na terase s kalokvětem a mandevilou v nádobách.
Přihlas svou krásnou zahradu do 26. srpna
Do 2. kola můžete přihlásit i svou zahradu – sepište její příběh, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a také se zapojte do soutěže Nejkrásnější zahrada 2026. Vybrané příspěvky hrají o zajímavé ceny a stávají se inspirací pro ostatní čtenáře. (Viz výsledky 1. kola zde a zde.)
Příspěvky do 2. kola můžete zasílat do středy 26. srpna.
Jako hlavní zahradnice miluje rododendrony, proto jich tu také je hned několik desítek, a to v blízkosti středně vzrostlých jehličnanů. Kvetou tu azalky, pivoňky mnoha barev včetně těch dřevnatých i hortenzie všech typů. A několik vzrostlých magnolií, které na jaře udivují svou krásou. A s příchodem jara zde rozkvétají velké počty cibulovin, tulipánů, ladoněk a především narcisů, umístěných všude, i pod stromy. Sama paní domu by zahradu specifikovala jako vesnicko-okrasnou.
Co však snad tuto zahradu odlišuje od ostatních, je sbírka zahradní keramiky, a to výhradně od jednoho autora. „Začalo to náhodou, když jsme při návštěvě jeskyně blanických rytířů u Kunštátu zahlédli tvorbu pana Růžka z Rudky. A od té doby naši zahradu pravidelně obohacujeme o různé artefakty z keramiky. Sochu Máří Magdaleny, sedící panny či zvířat – kočky, hlemýždě, sovy, žáby,“ popisuje paní Sylva.
A dodává: „Často cestujeme, a pokaždé si přivážíme inspiraci pro našeho pana keramika, kterou on pak věrohodně vymodeluje. Ať už je to ruka jako symbol vinařství z Kalifornie, zvonička, sluneční hodiny, mušle na stojanu, vodní prvky, amfory, dýně, sedáky, vázy nebo květináče.“
Sbírka keramiky již prý čítá ke čtyřiceti položkám, což vůbec nevadí. „Hledání vhodného místa pro umístění dalšího kousku nám taktéž přináší velkou radost“ prozrazuje čtenářka. „Naše zahrada není zcela dokonalá, ani navržená architektem. Ale je budovaná zahradníky samouky s velkou láskou již řadu let stovky, stovky hodin.“
Komerční rámeček
Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026
Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.
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1. místo: Set zahradní techniky
2. místo: Set pro upravenou zahradu
3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky
4. místo: Set akumulátorového nářadí
5. místo: Sada na grilování
Vyhrát lze i balíček knížek či kurz atelieru Flera
Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy). Další vybraní soutěžící pak získají některý z kurzů zahradního designera Ferdinanda Lefflera a atelieru Flera: Žijte ve své zahradě, Chytře na realizaci či Jedlá zahrada.