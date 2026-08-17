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Ve Slezsku mají středomořskou zahradu, dopřává jim vlastní víno, melouny i fíky

Autor:
Soutěž
Zahradu ve Slezsku si majitel vlastnoručně vybudoval ve středomořském stylu.

Zahradu ve Slezsku si majitel vlastnoručně vybudoval ve středomořském stylu. | foto: Archiv soutěže

Okolí bazénu
Pergola
Manželé opečovávají na 350 hlav vína (na snímku Cabernet)
Cabernet, jedna z nejoblíbenějších odrůd. Daří se jí tu.
60 fotografií
Příběh této zahrady začal někdy před dvaceti lety, když si rodina od Havířova postavila přízemní dům mezi Žermanickou a Těrlickou přehradou.

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Ve Slezsku mají středomořskou zahradu, dopřává jim vlastní víno, melouny i fíky
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„Svažitá zahrada s jižní orientací, která má zhruba 2 tisíce metrů čtverečních, je osobním dílem pána domu – veškeré stavební a zahradní úpravy dělal ve svém volném čase a sám. Zbytek rodiny pomáhá spíše nárazově,“ popsala čtenářka Zuzana v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada.

Inspiraci prý partner načerpal mimo jiné ve Středomoří, kam moc rádi s rodinou jezdí. Zahrada se v průběhu těch zmíněných dvaceti let samozřejmě stále měnila a mění, a to i v průběhu ročních období. „Jak rostou rostliny, přidávají se různé prvky, a jak to každý zahradník zná – asi nebude hotovo nikdy,“ konstatuje paní domu.

Zahrada s atmosférou i úrodou Středomoří

Zahradu ve Slezsku si majitel vlastnoručně vybudoval ve středomořském stylu.
Okolí bazénu
Pergola
Manželé opečovávají na 350 hlav vína (na snímku Cabernet)
60 fotografií

Na zahradě je přibližně 200 tun kamene v různých podobách, od mlatových chodníků, obrubníků, pískovcové suché stěny a skalky z vápence. Vlastní podobu zahrady ovlivnila i sama příroda, která přirozeně vyselektovala nejodolnější druhy z vysazených středomořských rostlin.

Přihlas svou krásnou zahradu do 26. srpna

Do 2. kola můžete přihlásit i svou zahradu – sepište její příběh, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a také se zapojte do soutěže Nejkrásnější zahrada 2026. Vybrané příspěvky hrají o zajímavé ceny a stávají se inspirací pro ostatní čtenáře. (Viz výsledky 1. kola zde a zde.)

Nafoťte svou zahradu, popište její příběh, a přihlaste ji do soutěže...

Příspěvky do 2. kola můžete zasílat do středy 26. srpna.
(Viz pravidla soutěže Nejkrásnější zahrada 2026.)

A nejde zdaleka jen o okrasu, zahrada je i užitková a rodina si užívá vlastní produkci vína, ovoce, zeleniny a bylinek. „Pěstování vína začalo zahradu utvářet téměř od začátku, jen se postupně počet hlav vinné révy měnil, aktuálně je jich cca 350. Červené odrůdy jako Cabernet Cortis či Zweigeltrebe jsou pěstovány na vápenci jako ve Středomoří, a bílé odrůdy jako Rhinot či Solaris na drátěných tratích formou Rýnsko-Hesenského vedení.

Roční sklizeň hroznů bývá okolo 500 kg, z nichž se vyrobí cca 300 litrů vína,“ popisuje rodinnou produkci vína paní Zuzana a poeticky dodává, že na vápenci mezi hrozny se daří i bylinkám, hlavně tymiánu a saturejce, které tam rostou doslova jako plevel.

Několik let tu rodina pěstuje také melouny. Ovšem v posledních letech prý bohužel vlivem častého krupobití nejsou výsledky takové jako v minulých letech, kdy mezi hrozny bylo doslova melounové pole a rodina se dočkala přes 150 kg melounů. Daří se tu nicméně i fíkovníkům a rozmarýnu, které dorostly do podoby keřů.

Keř s výrazně žlutými květy je vítečník sítinovitý, který je součástí středomořské makchie – tedy jejího stálezeleného křovitého porostu – a na přelomu června a července celou zahradu rozsvítí. „Máme radost i z prosperování olivových stromů a juky v květináčích. Dále máme na zahradě mimo jiné i granátové jablko, tamaryšek, stálezelený cypřiš nebo yzop. Levandule a lavandin kromě hodujících včel zkrášlují také četní motýlci,“ popisuje svou oblíbenu zeleň paní Zuzana.

Posezení u pizza pece

Zátiší u pece a u bazénu

Bazén se slanou vodou je součástí této zahrady téměř 10 let a je využívaný celoročně, v zimě slouží jako ochlazení po sauně. I když je menší, protiproud umožňuje plavání s výhledem na vinici – takže to, že člověk plave na místě, tolik nevadí. A sauna? To byl vlastnoručně vyrobený dárek manželce ke kulatým narozeninám a je také využívána celoročně – v létě se v ní dobře suší česnek nebo bylinky.

Skleník pak je ryze praktickým doplňkem zahrady, a daří se v něm hlavně rajčatům, paprikám, lilkům, hroznovému vínu a bylinkám. Před třemi lety pak užívání zahrady výrazně proměnila stavba pizza pece, protože celá rodina pizzu miluje. Takže u ní vznikl i prostor pro nové posezení.

Pizza pec s posezením a výhledem na vinici

„Zhruba 16 let využíváme dřevěnou pergolu s dubovým nábytkem. Je porostlá révou, která tvoří zejména koncem léta příjemný stín. Je zastřešená, takže je v ní možné sedět i během deště. Nejen večery s domácím vínem jsou zde velmi příjemné, většinou se návštěvám nechce domů,“ popisuje čtenářka, která se doma musí cítit jako na dovolené.

A nejen ona. Sama popisuje: „Zahradu jsme pojmenovali středomořská, protože nám návštěvy říkají, že se cítí jako na dovolené u moře.“ Snad i proto, že má podle paní domu zahrada divočejší, lehce neudržovaný ráz.

Melounové pole u vinohradu

Havanský psík

A je tu i živo. „Kromě rostlin přebývají vedle zahradního domku během jara, léta a podzimu i dvě želvy zelenavé. A letos přibyl do zahrady další živý prvek, havanský psík, který nejspíše bude hodně ‚pomáhat‘,“ popisuje čtenářka. Kterou fascinuje, že zahrada přitahuje i stále četněji vyskytující se druhy volně žijících středomořských živočichů milujících teplo, jako je třeba včela drvodělka. S oteplováním se posunula i do Česka.

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026

Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.

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1. místo: Set zahradní techniky
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Vyhrát lze i balíček knížek či kurz atelieru Flera

Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy). Další vybraní soutěžící pak získají některý z kurzů zahradního designera Ferdinanda Lefflera a atelieru Flera: Žijte ve své zahradě, Chytře na realizaci či Jedlá zahrada.

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