Ohodnoťte pracenty tuto zahradu:Ve Slezsku mají středomořskou zahradu, dopřává jim vlastní víno, melouny i fíky
„Svažitá zahrada s jižní orientací, která má zhruba 2 tisíce metrů čtverečních, je osobním dílem pána domu – veškeré stavební a zahradní úpravy dělal ve svém volném čase a sám. Zbytek rodiny pomáhá spíše nárazově,“ popsala čtenářka Zuzana v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada.
Inspiraci prý partner načerpal mimo jiné ve Středomoří, kam moc rádi s rodinou jezdí. Zahrada se v průběhu těch zmíněných dvaceti let samozřejmě stále měnila a mění, a to i v průběhu ročních období. „Jak rostou rostliny, přidávají se různé prvky, a jak to každý zahradník zná – asi nebude hotovo nikdy,“ konstatuje paní domu.
Zahrada s atmosférou i úrodou Středomoří
Na zahradě je přibližně 200 tun kamene v různých podobách, od mlatových chodníků, obrubníků, pískovcové suché stěny a skalky z vápence. Vlastní podobu zahrady ovlivnila i sama příroda, která přirozeně vyselektovala nejodolnější druhy z vysazených středomořských rostlin.
Přihlas svou krásnou zahradu do 26. srpna
Do 2. kola můžete přihlásit i svou zahradu – sepište její příběh, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a také se zapojte do soutěže Nejkrásnější zahrada 2026. Vybrané příspěvky hrají o zajímavé ceny a stávají se inspirací pro ostatní čtenáře. (Viz výsledky 1. kola zde a zde.)
Příspěvky do 2. kola můžete zasílat do středy 26. srpna.
A nejde zdaleka jen o okrasu, zahrada je i užitková a rodina si užívá vlastní produkci vína, ovoce, zeleniny a bylinek. „Pěstování vína začalo zahradu utvářet téměř od začátku, jen se postupně počet hlav vinné révy měnil, aktuálně je jich cca 350. Červené odrůdy jako Cabernet Cortis či Zweigeltrebe jsou pěstovány na vápenci jako ve Středomoří, a bílé odrůdy jako Rhinot či Solaris na drátěných tratích formou Rýnsko-Hesenského vedení.
Roční sklizeň hroznů bývá okolo 500 kg, z nichž se vyrobí cca 300 litrů vína,“ popisuje rodinnou produkci vína paní Zuzana a poeticky dodává, že na vápenci mezi hrozny se daří i bylinkám, hlavně tymiánu a saturejce, které tam rostou doslova jako plevel.
Několik let tu rodina pěstuje také melouny. Ovšem v posledních letech prý bohužel vlivem častého krupobití nejsou výsledky takové jako v minulých letech, kdy mezi hrozny bylo doslova melounové pole a rodina se dočkala přes 150 kg melounů. Daří se tu nicméně i fíkovníkům a rozmarýnu, které dorostly do podoby keřů.
Keř s výrazně žlutými květy je vítečník sítinovitý, který je součástí středomořské makchie – tedy jejího stálezeleného křovitého porostu – a na přelomu června a července celou zahradu rozsvítí. „Máme radost i z prosperování olivových stromů a juky v květináčích. Dále máme na zahradě mimo jiné i granátové jablko, tamaryšek, stálezelený cypřiš nebo yzop. Levandule a lavandin kromě hodujících včel zkrášlují také četní motýlci,“ popisuje svou oblíbenu zeleň paní Zuzana.
Bazén se slanou vodou je součástí této zahrady téměř 10 let a je využívaný celoročně, v zimě slouží jako ochlazení po sauně. I když je menší, protiproud umožňuje plavání s výhledem na vinici – takže to, že člověk plave na místě, tolik nevadí. A sauna? To byl vlastnoručně vyrobený dárek manželce ke kulatým narozeninám a je také využívána celoročně – v létě se v ní dobře suší česnek nebo bylinky.
Skleník pak je ryze praktickým doplňkem zahrady, a daří se v něm hlavně rajčatům, paprikám, lilkům, hroznovému vínu a bylinkám. Před třemi lety pak užívání zahrady výrazně proměnila stavba pizza pece, protože celá rodina pizzu miluje. Takže u ní vznikl i prostor pro nové posezení.
„Zhruba 16 let využíváme dřevěnou pergolu s dubovým nábytkem. Je porostlá révou, která tvoří zejména koncem léta příjemný stín. Je zastřešená, takže je v ní možné sedět i během deště. Nejen večery s domácím vínem jsou zde velmi příjemné, většinou se návštěvám nechce domů,“ popisuje čtenářka, která se doma musí cítit jako na dovolené.
A nejen ona. Sama popisuje: „Zahradu jsme pojmenovali středomořská, protože nám návštěvy říkají, že se cítí jako na dovolené u moře.“ Snad i proto, že má podle paní domu zahrada divočejší, lehce neudržovaný ráz.
A je tu i živo. „Kromě rostlin přebývají vedle zahradního domku během jara, léta a podzimu i dvě želvy zelenavé. A letos přibyl do zahrady další živý prvek, havanský psík, který nejspíše bude hodně ‚pomáhat‘,“ popisuje čtenářka. Kterou fascinuje, že zahrada přitahuje i stále četněji vyskytující se druhy volně žijících středomořských živočichů milujících teplo, jako je třeba včela drvodělka. S oteplováním se posunula i do Česka.
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