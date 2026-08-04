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Neskuhrá. Raději s nadšením buduje zahradu v kopci, sama se dvěma školáky

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Soutěž
Špendlík a jeho blahodárný stín

Špendlík a jeho blahodárný stín | foto: Archiv soutěže

Pohled na dům
Mlatová cestička pod terasou
Horní užitková zahrada a naše oblíbená červená lavička
Finská sauna
52 fotografií
V malé vísce na pomezí Českého ráje a Jizerských hor zakoupila čtenářka Jitka zdánlivě nezajímavý kamenitý pozemek, o který nikdo nestál. Aby měla kam jezdit s náctiletými syny nebo i k pronájmu, nejdřív zde vybudovala malou dřevostavbu. Na zahradu jako takovou došlo až před dvěma lety a už je pěkně zabydlená.

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„Pozemek jsem koupila v roce 2021 jako investici a na podzim 2022 na místo přijel bagr a začala se příprava malé dřevostavby na ploše 60 metrů čtverečních. Tu využíváme k rekreaci a zároveň pronajímáme. Zahradu jsme začali budovat až po dokončení stavby domu, takže od jara 2024,“ popsala čtenářka Jitka v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada.

Buduje ji svépomocí, po víkendech, jen ona a její synové (14 a 11 let). I kluci ji berou za svou a baví je, takže tabulku s adresou zahrady – což je současně i jméno, které dostala – jeden ze synů vyrobil na 3D tiskárně a slavnostně pověsil na vrátka (viz fotogalerie).

Svažitá kamenitá zahrádka, kde nikdo neskuhrá

Špendlík a jeho blahodárný stín
Pohled na dům
Mlatová cestička pod terasou
Horní užitková zahrada a naše oblíbená červená lavička
52 fotografií

Budování zahrady na velmi svažitém pozemku hned vedle lesa přitom není jednoduché. Přístup k němu je těžký a půda jílovitá, plná břidlice. „Trvalky sázíme krumpáčem a všechno nosíme na vlastním hřbetu pěšky do kopce,“ popisuje čtenářka, která si přesto od sousedky dvakrát přikoupila kousíčky jejího navazujícího pozemku. Nyní má její zahrada s domem rozlohu přes 2 000 čtverečních metrů a je spokojená. A šťastná, že kvůli strmému kopci a blízkosti lesa pozemek nikdo delší dobu nechtěl a počkal si na ni a její kluky.

Začátky, říjen 2021
Ze schodů je krásný výhled na protější kopec a daleko do kraje

Vlevo začátky (říjen 2021). Dnes je ze schodů dřevostavby krásný výhled na daleko do kraje.

Původně pozemek v dolní části sloužil jako louka na seno pro zvířata, nad ní jsou vysázené ovocné stromy – ořech, lísky, jedlý kaštan a řada rybízů. A také tu stál starý skleník. „Tak jsme v dolní části zachovali louku, která krásně kvete, každý rok jinak a neskutečně to na ní žije. Střídají se kopretiny, řebříček a zrovna teď kraluje krvavec,“ popisuje Jitka, která ji seká dvakrát ročně kosou a sekačkou v ní vyseká jen cestičky, po nichž všichni tři moc rádi chodí bosky.

V horní části louky je také velká „stěna“ s minikiwi na dřevěných kůlech, z kterého na podzim dělají výbornou marmeládu, a také schované krmítko pro ptáčky. Navíc je to místo, na něž je perfektně vidět od jídelního stolu.

Také máte krásnou zahradu? Přihlaste ji

Do 2. kola pak můžete přihlásit i svou zahradu – sepište její příběh, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada. Vybrané příspěvky hrají o zajímavé ceny a mohou se stát inspirací pro ostatní čtenáře. (Viz výsledky 1. kola zde a zde.)

Nafoťte svou zahradu, popište její příběh, a přihlaste ji do soutěže...

Příspěvky do 2. kola můžete zasílat do středy 26. srpna.
(Viz pravidla soutěže Nejkrásnější zahrada 2026.)

Na druhé straně, blíže k lesu, je stinná část zahrady. „Tam jsme umístili dílnu alias kůlnu, a před ní máme rovinku s mlatem. To je prostor pro pétanque, hrajeme tam šipky, badminton, promítáme filmy a nebo jen tak sedíme a pozorujeme západ slunce,“ popisuje, jak si to své místo pod širým nebem užívají. A ve stínu u lesa je mezi kaštanem a lískou tu mají nataženou houpací síť.

Práce i užívání si jim jde moc pěkně – třeba na místě, kam ráno přicházejí první paprsky, je dřevěné posezení na betonové skruži. A před domem je velká terasa s posedovými schody a nenahraditelný špendlík. „Bylo těžké ho chránit při stavbě domu, ale dělá nám radost a hlavně stín,“ popisuje čtenářka, proč i „obyčejný špendlík“ může být cennou součástí zahrady.

Nejdůležitější částí zahrady je ovšem podle ní ohniště, které je už krásně schované v trvalkách a kapradinách – ty k nim postupně přicházejí z lesa. „Právě díky ohništi jsme při budování zjistili, jak těžká je jedna cihla!“ vysvětluje jeden z možných důvodů, proč je teď sezení u ohně jejich nejoblíbenější zahradní disciplína.

I na užitkovou zahradu zbylo místo

V horní části má máma se dvěma kluky užitkovou zahradu s vyvýšenými záhony, mezi nimi mlat a půdovky. „Dosáhnout tam jakžtakž rovin bylo nemalé úsilí a krumpáčové trápení, ale bylinky i zelenina nám za to v záhonech dělají radost,“ říká paní Jitka.

A místo starého skleníku mají krásnou malou finskou saunu s velkou terasou a výhledem do lesa. „Většinu venkovního nábytku jsme sháněli na bazarech, rekonstruovali staré lavičky a vozili cihly z bouraček za odvoz. Cestičky jsou z vykopaných velkých břidlic přímo z pozemku,“ vysvětluje čtenářka, jak se jim při budování zahrady podařilo maximálně ušetřit.

Všechny dřevěné prvky – lavici u ohniště, poklop u skruže nebo zástěnu u sauny – vyráběla se synem ze zbytků ze stavby domu. Rostliny jsou odkopky od kamarádů, výpěstky ze semínek nebo samy vyrostly na pozemku a oni je jen přemísťují a množí.

„Zahrada se nečekaně stala naším nejoblíbenějším místem a původní záměr ‚jen uložit peníze‘ se rychle změnil v zahradní vášeň a mít ruce v hlíně nebo něco společně tvořit,“ konstatuje paní Jitka na závěr. A dodává, že místo se jmenuje Skuhrov, protože tam lidé skuhrali kvůli špatné půdě. „Nám ale vyroste vše, co jsme si zasadili – přitom nezaléváme, nežijeme tam. Ale podporujeme původní druhy, kopretiny, třapatky, floxy, trávy, kapradiny, vše co kolem roste. A máme to tam moc rádi, dáváme to zahradě najevo a ona nám to vrací.“

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026

Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.

Všechny tyto výrobky nakoupíte nejsnadněji přes oficiální e-shop Fieldmann.cz

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Vyhrát lze i balíček knížek či kurz atelieru Flera

Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy). Další vybraní soutěžící pak získají některý z kurzů zahradního designera Ferdinanda Lefflera a atelieru Flera: Žijte ve své zahradě, Chytře na realizaci či Jedlá zahrada.

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