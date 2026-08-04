Ohodnoťte tuto zahradu procenty:Neskuhrá. Raději s nadšením buduje zahradu v kopci, sama se dvěma školáky
„Pozemek jsem koupila v roce 2021 jako investici a na podzim 2022 na místo přijel bagr a začala se příprava malé dřevostavby na ploše 60 metrů čtverečních. Tu využíváme k rekreaci a zároveň pronajímáme. Zahradu jsme začali budovat až po dokončení stavby domu, takže od jara 2024,“ popsala čtenářka Jitka v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada.
Buduje ji svépomocí, po víkendech, jen ona a její synové (14 a 11 let). I kluci ji berou za svou a baví je, takže tabulku s adresou zahrady – což je současně i jméno, které dostala – jeden ze synů vyrobil na 3D tiskárně a slavnostně pověsil na vrátka (viz fotogalerie).
Svažitá kamenitá zahrádka, kde nikdo neskuhrá
Budování zahrady na velmi svažitém pozemku hned vedle lesa přitom není jednoduché. Přístup k němu je těžký a půda jílovitá, plná břidlice. „Trvalky sázíme krumpáčem a všechno nosíme na vlastním hřbetu pěšky do kopce,“ popisuje čtenářka, která si přesto od sousedky dvakrát přikoupila kousíčky jejího navazujícího pozemku. Nyní má její zahrada s domem rozlohu přes 2 000 čtverečních metrů a je spokojená. A šťastná, že kvůli strmému kopci a blízkosti lesa pozemek nikdo delší dobu nechtěl a počkal si na ni a její kluky.
Vlevo začátky (říjen 2021). Dnes je ze schodů dřevostavby krásný výhled na daleko do kraje.
Původně pozemek v dolní části sloužil jako louka na seno pro zvířata, nad ní jsou vysázené ovocné stromy – ořech, lísky, jedlý kaštan a řada rybízů. A také tu stál starý skleník. „Tak jsme v dolní části zachovali louku, která krásně kvete, každý rok jinak a neskutečně to na ní žije. Střídají se kopretiny, řebříček a zrovna teď kraluje krvavec,“ popisuje Jitka, která ji seká dvakrát ročně kosou a sekačkou v ní vyseká jen cestičky, po nichž všichni tři moc rádi chodí bosky.
V horní části louky je také velká „stěna“ s minikiwi na dřevěných kůlech, z kterého na podzim dělají výbornou marmeládu, a také schované krmítko pro ptáčky. Navíc je to místo, na něž je perfektně vidět od jídelního stolu.
Také máte krásnou zahradu? Přihlaste ji
Do 2. kola pak můžete přihlásit i svou zahradu – sepište její příběh, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada. Vybrané příspěvky hrají o zajímavé ceny a mohou se stát inspirací pro ostatní čtenáře. (Viz výsledky 1. kola zde a zde.)
Příspěvky do 2. kola můžete zasílat do středy 26. srpna.
Na druhé straně, blíže k lesu, je stinná část zahrady. „Tam jsme umístili dílnu alias kůlnu, a před ní máme rovinku s mlatem. To je prostor pro pétanque, hrajeme tam šipky, badminton, promítáme filmy a nebo jen tak sedíme a pozorujeme západ slunce,“ popisuje, jak si to své místo pod širým nebem užívají. A ve stínu u lesa je mezi kaštanem a lískou tu mají nataženou houpací síť.
Práce i užívání si jim jde moc pěkně – třeba na místě, kam ráno přicházejí první paprsky, je dřevěné posezení na betonové skruži. A před domem je velká terasa s posedovými schody a nenahraditelný špendlík. „Bylo těžké ho chránit při stavbě domu, ale dělá nám radost a hlavně stín,“ popisuje čtenářka, proč i „obyčejný špendlík“ může být cennou součástí zahrady.
Nejdůležitější částí zahrady je ovšem podle ní ohniště, které je už krásně schované v trvalkách a kapradinách – ty k nim postupně přicházejí z lesa. „Právě díky ohništi jsme při budování zjistili, jak těžká je jedna cihla!“ vysvětluje jeden z možných důvodů, proč je teď sezení u ohně jejich nejoblíbenější zahradní disciplína.
I na užitkovou zahradu zbylo místo
V horní části má máma se dvěma kluky užitkovou zahradu s vyvýšenými záhony, mezi nimi mlat a půdovky. „Dosáhnout tam jakžtakž rovin bylo nemalé úsilí a krumpáčové trápení, ale bylinky i zelenina nám za to v záhonech dělají radost,“ říká paní Jitka.
A místo starého skleníku mají krásnou malou finskou saunu s velkou terasou a výhledem do lesa. „Většinu venkovního nábytku jsme sháněli na bazarech, rekonstruovali staré lavičky a vozili cihly z bouraček za odvoz. Cestičky jsou z vykopaných velkých břidlic přímo z pozemku,“ vysvětluje čtenářka, jak se jim při budování zahrady podařilo maximálně ušetřit.
Všechny dřevěné prvky – lavici u ohniště, poklop u skruže nebo zástěnu u sauny – vyráběla se synem ze zbytků ze stavby domu. Rostliny jsou odkopky od kamarádů, výpěstky ze semínek nebo samy vyrostly na pozemku a oni je jen přemísťují a množí.
„Zahrada se nečekaně stala naším nejoblíbenějším místem a původní záměr ‚jen uložit peníze‘ se rychle změnil v zahradní vášeň a mít ruce v hlíně nebo něco společně tvořit,“ konstatuje paní Jitka na závěr. A dodává, že místo se jmenuje Skuhrov, protože tam lidé skuhrali kvůli špatné půdě. „Nám ale vyroste vše, co jsme si zasadili – přitom nezaléváme, nežijeme tam. Ale podporujeme původní druhy, kopretiny, třapatky, floxy, trávy, kapradiny, vše co kolem roste. A máme to tam moc rádi, dáváme to zahradě najevo a ona nám to vrací.“
Komerční rámeček
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