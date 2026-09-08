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Trávník mění v džungloidní zahradu dětem na míru, zvládající i suché horké léto

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Zahrada mladé rodiny s dětmi leží na okraji Prahy. Na místě, kde stál jeden z prvních domů ve vsi a kde vyrůstala i babička čtenářky Anety. Není nijak velká, pozemek s domem má zhruba 800 čtverečních metrů.

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Trávník mění v džungloidní zahradu dětem na míru, zvládající i suché horké léto
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„Když jsem byla malá, jezdili jsme sem každou volnou chvilku, jelikož jsme bydleli nedaleko. Trávila jsem zde víkendy i prázdniny,“ vzpomíná čtenářka, která rodinnou zahradu přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada. A popisuje, jak dříve od domu vedlo dlouhé pole z jedné strany lemované příjezdovou cestou a z druhé alejí ovocných stromů, pod kterými vždy kvetla spousta pampelišek, z nichž babička dělávala med.

„Pár let na to si ve spodní části zahrady moji rodiče začali stavět nový dům a začala změna rázu celé zahrady – pozemek se tak rozdělil na dvě části o velikosti 800 m2. Rodiče zde udržovali pouze anglický trávník s pár rostlinami po krajích a třemi ovocnými stromy,“ vysvětluje Aneta.

Zelený ráj pro děti a maximální rodinnou pohodu

Odpočinková část, odkud lze mít děti pod kontrolou.
Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.), nabirac:62123
Pohled ze zadní části na dětské hřiště a zelení příjemně zastíněnou pergolu
Pohled na dětské hřiště z pergoly
22 fotografií

Když dospěla a před pár lety dům zdědila, začala podle svých vlastních slov „budovat džungloidní zahradu s minimem travnaté části“. A tak tu za posledních šest let vzniklo hodně využívané hřiště pro děti, zákoutí pro odpočinek i výběh pro slepičky – to vše je obklopeno trvalkovými záhony.

„Do budoucna je v plánu vysadit ještě pár stromů, kterých není nikdy dost,“ je Aneta přesvědčená, že stromy, keře i bylinné patro – složené třeba z trvalek – na zahradu prostě neodmyslitelně patří. A tak si letos nově zkusila založit i malou školku pro motýlí keře a zatím to prý vypadá, že se všechny rostlinky uchytí. A zase bude co vysazovat.

Užijte si příběhy zahrad čtenářů. Nejkrásnější zahrada 2026 se blíží do finále

Letos také rodina prvně na část zahrady vysela louku – a díky tomu nadšená pečovatelka o zahradu získala i pár semínek na příští rok. A to prý bude čtenářka Aneta na jaře vysévat i vlastní semínka získaná z trvalek – aby mohla z vlastních zdrojů rozšířit trvalkové záhony.

Proč to dělá? „Díky květinám je v zahradě konečně i pořádně živo. Pozorujeme nejen motýly, ptáky, ale i dlouhozobky, včelky i divoké včely na rozkvetlé mátě. Máme tu i ježka, jemuž na zimu ponecháváme na výběr dostatek zákoutí, která si může obydlet,“ popisuje čtenářka. Někdy se to prý ovšem trochu vymkne – když například v malé vodní nádrži zkouší pěstovat i vodní rostliny, tak se tam samozřejmě nejvíc daří komárům.

Nicméně daří se jí pěstovat s dětmi zeleninu v záhonech, většinou rajčata, dýně či okurky, pravidelně také vysévají hrášek. Část je bylinková – pěstují kopr, bazalku, šalvěj, mateřídoušku a další bylinky. „Nejvíce se tu daří měsíčku, tomu nechávám volný prostor k růstu. A co je důležité – zahradě se daří i během horkých letních dní a za to jsem ráda,“ uzavírá Aneta.

Vyhrát lze i balíček knížek či kurz atelieru Flera

Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy). Další vybraní soutěžící pak získají některý z kurzů zahradního designera Ferdinanda Lefflera a atelieru Flera: Žijte ve své zahradě, Chytře na realizaci či Jedlá zahrada.

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