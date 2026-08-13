Ohodnoťte tuto zahradu procenty:Na samotě u lesa poladila zahradu po tátovi a přetvořila včelín po dědovi
Po nějakém čase tak paní Irena společně se svou maminkou začala zahradu dotvářet k obrazu svému. „Tedy téměř k obrazu svému, jelikož to není tak jednoduché,“ popisuje v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada. Teď jí s proměnou pomáhají i dvě z jejích tří dcer. A to je znát.
Původně byly na zahradě jen ovocné stromy, které vysadil její tatínek. A velký, nyní asi 110 let starý vlašský ořech, který vysadil ještě její děda. „Jako mladá jsem dokonce chtěla sad vykácet, ještě že jsem s malými dětmi na to neměla čas,“ vzpomíná vděčně, co stromy zachránilo.
Přírodní zahrada, kde milují stromy i starý včelín
Teď je šťastná, že staré vzrostlé stromy na zahradě mají, protože dělají úžasné mikroklima. „Nechávám je dožít, i když v některých už samozřejmě žijí hmyzáčci,“ konstatuje lakonicky, že na tak velmi obyčejnou a přírodní zahradu jako je ta jejich, se toto vše hodí a patří to tam.
Také máte krásnou zahradu? Přihlaste ji
Do 2. kola pak můžete přihlásit i svou zahradu – sepište její příběh, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada. Vybrané příspěvky hrají o zajímavé ceny a mohou se stát inspirací pro ostatní čtenáře. (Viz výsledky 1. kola zde a zde.)
Příspěvky do 2. kola můžete zasílat do středy 26. srpna.
Ani si prý nedovede představit na tak velkou plochu jiný typ zahrady. „Přiznám se, že by mě neustálé okopávaní ani nebavilo. A tak sbírám všechny možné obří rostliny, keře a stromy. Nejraději mám obří mák, makleju srdčitou, tužebník, sadec a další,“ vypočítává paní Irena své oblíbené trvalky, které dorůstají opravdu úctyhodných rozměrů.
Před časem ovšem na rodinnou zahradu vysadila mj. i platan, makluru či růžový kaštan. „Vím, že to jsou obři, o to mi jde, protože stromy mám nejraději ze všeho. Čím starší, tím lepší, a tím větší sílu mi také dávají,“ vysvětluje, že nové stromy sází, aby nahradily ty tatínkovy, až dožijí.
Zahrada na ploše necelých tři tisíce metrů čtverečních znamená spoustu práce. A když dcera Deniska odváží kolečka, je to velká pomoc. Dcera Irenka se zahradou také hodně pomáhá, a právě ona přišla s nápadem přetvořit včelín po maminčině tatínkovi – tedy jejím dědovi.
„Vše jsme dělali sami, ještě s mým přítelem, který je velmi šikovný, a myslím, že se to povedlo. Je tam samozřejmě i sociální zařízení, a je to malé útulné ubytování v moderním stylu. A i když já jsem na staré věci i styl, opravdu se mi to moc líbí. A hlavně je tam krásná energie z včeliček,“ popisuje spokojeně paní Ema.
A dodává, že také velmi ráda natírá vše, co jí přijde pod ruku, suší květiny, recykluje a vyrábí dekorace nejen do zahrady. A hlavně hrozně ráda v zahradě tráví čas: „Jelikož víme, že každé roční období je krásné. Jen každé úplně jinak.“
Komerční rámeček
Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026
Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.
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