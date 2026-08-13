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Na samotě u lesa poladila zahradu po tátovi a přetvořila včelín po dědovi

Autor:
Soutěž
Domeček, kde odpočívám a piji kávu.

Domeček, kde odpočívám a piji kávu. | foto: Archiv soutěže

Jedna část zahrady je velmi přírodní
Růže svraskalá a moje výrobky
U jezirka
Zvířátek není nikdy dost.
42 fotografií
„Bydlíme na samotě u lesa, a tuto zhruba tři tisíce metrů čtverečních velkou zahradu buduji už možná 30 let. Tedy necelých, a s velkými přestávkami, prostě tak jak to život přinesl,“ píše čtenářka od Žamberka, která pár let bydlela v Praze, ale pak se opět vrátila domů.

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Na samotě u lesa poladila zahradu po tátovi a přetvořila včelín po dědovi
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Po nějakém čase tak paní Irena společně se svou maminkou začala zahradu dotvářet k obrazu svému. „Tedy téměř k obrazu svému, jelikož to není tak jednoduché,“ popisuje v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada. Teď jí s proměnou pomáhají i dvě z jejích tří dcer. A to je znát.

Původně byly na zahradě jen ovocné stromy, které vysadil její tatínek. A velký, nyní asi 110 let starý vlašský ořech, který vysadil ještě její děda. „Jako mladá jsem dokonce chtěla sad vykácet, ještě že jsem s malými dětmi na to neměla čas,“ vzpomíná vděčně, co stromy zachránilo.

Přírodní zahrada, kde milují stromy i starý včelín

Domeček, kde odpočívám a piji kávu.
Jedna část zahrady je velmi přírodní
Růže svraskalá a moje výrobky
U jezirka
42 fotografií

Teď je šťastná, že staré vzrostlé stromy na zahradě mají, protože dělají úžasné mikroklima. „Nechávám je dožít, i když v některých už samozřejmě žijí hmyzáčci,“ konstatuje lakonicky, že na tak velmi obyčejnou a přírodní zahradu jako je ta jejich, se toto vše hodí a patří to tam.

Také máte krásnou zahradu? Přihlaste ji

Do 2. kola pak můžete přihlásit i svou zahradu – sepište její příběh, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada. Vybrané příspěvky hrají o zajímavé ceny a mohou se stát inspirací pro ostatní čtenáře. (Viz výsledky 1. kola zde a zde.)

Nafoťte svou zahradu, popište její příběh, a přihlaste ji do soutěže...

Příspěvky do 2. kola můžete zasílat do středy 26. srpna.
(Viz pravidla soutěže Nejkrásnější zahrada 2026.)

Ani si prý nedovede představit na tak velkou plochu jiný typ zahrady. „Přiznám se, že by mě neustálé okopávaní ani nebavilo. A tak sbírám všechny možné obří rostliny, keře a stromy. Nejraději mám obří mák, makleju srdčitou, tužebník, sadec a další,“ vypočítává paní Irena své oblíbené trvalky, které dorůstají opravdu úctyhodných rozměrů.

Před časem ovšem na rodinnou zahradu vysadila mj. i platan, makluru či růžový kaštan. „Vím, že to jsou obři, o to mi jde, protože stromy mám nejraději ze všeho. Čím starší, tím lepší, a tím větší sílu mi také dávají,“ vysvětluje, že nové stromy sází, aby nahradily ty tatínkovy, až dožijí.

Zahrada na ploše necelých tři tisíce metrů čtverečních znamená spoustu práce. A když dcera Deniska odváží kolečka, je to velká pomoc. Dcera Irenka se zahradou také hodně pomáhá, a právě ona přišla s nápadem přetvořit včelín po maminčině tatínkovi – tedy jejím dědovi.

„Vše jsme dělali sami, ještě s mým přítelem, který je velmi šikovný, a myslím, že se to povedlo. Je tam samozřejmě i sociální zařízení, a je to malé útulné ubytování v moderním stylu. A i když já jsem na staré věci i styl, opravdu se mi to moc líbí. A hlavně je tam krásná energie z včeliček,“ popisuje spokojeně paní Ema.

Ráda využívám staré věci do zahrady...
Jedna část zahrady je velmi přírodní

A dodává, že také velmi ráda natírá vše, co jí přijde pod ruku, suší květiny, recykluje a vyrábí dekorace nejen do zahrady. A hlavně hrozně ráda v zahradě tráví čas: „Jelikož víme, že každé roční období je krásné. Jen každé úplně jinak.“

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026

Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.

Všechny tyto výrobky nakoupíte nejsnadněji přes oficiální e-shop Fieldmann.cz

1. místo: Set zahradní techniky
Benzínová sekačka, náhradní struna, motorový olej, kanystr, elektrická strunová sekačka, nůž, odsávačka oleje, ochranné rukavice.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 1 misto

2. místo: Set pro upravenou zahradu
Benzínová sekačka, motorový olej, kanystr 5L, náhradní nůž, odsávačka oleje, pracovní rukavice.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 2 misto

3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky
Aku sekačka, aku strunová sekačka, aku zahradní vysavač, 2x aku baterie, nabíječka.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 3 misto

4. místo: Set akumulátorového nářadí
Aku přímočará pila, aku uhlová bruska, aku vrtačka, aku pila ocaska, aku myčka, 2x akumulátor, rychlonabíječka.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 4 misto

5. místo: Sada na grilování
Tvoří ji plynový gril, gril.jehla s motorem, obal na gril, grilovací náčiní.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 5 misto

Vyhrát lze i balíček knížek či kurz atelieru Flera

Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy). Další vybraní soutěžící pak získají některý z kurzů zahradního designera Ferdinanda Lefflera a atelieru Flera: Žijte ve své zahradě, Chytře na realizaci či Jedlá zahrada.

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