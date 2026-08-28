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Zahradu u domu v Libni vybudovali díky bahnu navezenému z Kyjského rybníka

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Posezení pod palmou

Posezení pod palmou | foto: Archiv soutěže

Léto naplno
Květy lákají motýly
Jezírko je plné života. Napít se přiletěla i volavka a hned bylo o rybičku méně.
Uprostřed zahrádky vodní plocha a pítko pro ptáčky i hmyz
28 fotografií
Je maličká, má plus mínus kolem padesáti čtverečních metrů a vznikla ve stráni mezi terasovými domy v pražské Libni před padesáti lety. Aby vůbec mohla vzniknout, navezlo se tehdy na pozemek bahno z kyjského rybníka.

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Zahradu u domu v Libni vybudovali díky bahnu navezenému z Kyjského rybníka
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„První podoba naší zahrádky, to byla jen tráva a dva ovocné stromy, meruňka a jabloň,“ konstatuje čtenářka Eva, která tuto maličkou pražskou zahrádku do soutěže Nejkrásnější zahrada přihlásila.

A protože leží zahrádka na jižní stráni – tedy ve stejném pásmu jako trojská botanická zahrada – užívá si velmi příjemné mírné klima a daří se na ní i některým teplomilným rostlinám. Toho paní Eva využila, když s manželem převzali zahrádku do péče po jejích rodičích.

Zahrádečka na slunečném svahu v pražské Libni

Posezení pod palmou
Léto naplno
Květy lákají motýly
Jezírko je plné života. Napít se přiletěla i volavka a hned bylo o rybičku méně.
28 fotografií

„Tehdy jsme zkusili zasadit sazenici palmy. A k naší veliké radosti se jí skvěle daří a je dominantou celé zahrádky a terčem obdivu sousedů,“ popisuje čtenářka, jak zahrada přišla ke své dnešní exotické dominantě.

V prvních letech ji na zimu pečlivě obalovali – měli na ni jakýsi stan na zip, který na ni navlékali nejdříve ze země, pak ze štaflí a později ze štaflí pomocí smetáku. Pak už vyrostla tak, že už zakrýt nešla, ale zimu prý dobře zvládá i bez kabátku. Teď měří přes 4 metry.

Do koruny palmy koukáme celoročně...
Takto nám palma každý rok kvete.

Do koruny palmy, která krásně stíní, v Troji koukají celoročně. V sezoně i krásně kvete.

„Každý rok v dubnu nasadí poupata, která vypadají jako obří plody kukuřice, pak puknou a odhalí žluté a velmi zajímavé květenství,“ popisuje s radostí čtenářka Eva. Nicméně aby se palma zbytečně nevysilovala, květy jí stříhají. A letos poprvé museli pozvat horolezce, protože už na květy nedosáhli ani ze žebříku.

Přestože pozemku dominuje tak velká palma, vlastní zahrádka je opravdu malá, podle majitelky má asi 10 metrů na délku a 5 na šířku. „Jedna delší strana je lemovaná živým plotem z tújí – ten už umí manžel ostříhat krásně rovně, jak když střihne. Druhou delší stranu tvoří kamenná zídka s vyvýšeným záhonem, kde pěstujeme jahody, rajčata a okurky, pak už záhon přechází do květinového.

Užijte si příběhy zahrad čtenářů. Nejkrásnější zahrada 2026 se blíží do finále

Uprostřed zahrádky je jezírko s rybičkami, tak jsme to plánovali, ale že se tam kromě rybiček objeví i čolci, ropuchy, užovka a volavka, to bylo velké překvapení. Za jezírkem je vyvýšená plocha, jam se nám podařilo umístit čtyři sloupové stromky, žlutou třešeň, švestku, dvě jabloně a k tomu kiwi, které má růžové listy a je neskutečně dekorativní. Mezi stromy ještě plodí cukety a dýně hokaido.

Na zahrádce nechybí ani truhlík s bylinkami a pískoviště pro vnoučka. Na zahrádce máme spoustu různých solárních světel, takže je kouzelná i po západu slunce. Zahrádka je náš malý ráj a trávíme tam každou volnou chvíli s rodinou i přáteli.

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026

Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.

Všechny tyto výrobky nakoupíte nejsnadněji přes oficiální e-shop Fieldmann.cz

1. místo: Set zahradní techniky
Benzínová sekačka, náhradní struna, motorový olej, kanystr, elektrická strunová sekačka, nůž, odsávačka oleje, ochranné rukavice.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 1 misto

2. místo: Set pro upravenou zahradu
Benzínová sekačka, motorový olej, kanystr 5L, náhradní nůž, odsávačka oleje, pracovní rukavice.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 2 misto

3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky
Aku sekačka, aku strunová sekačka, aku zahradní vysavač, 2x aku baterie, nabíječka.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 3 misto

4. místo: Set akumulátorového nářadí
Aku přímočará pila, aku uhlová bruska, aku vrtačka, aku pila ocaska, aku myčka, 2x akumulátor, rychlonabíječka.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 4 misto

5. místo: Sada na grilování
Tvoří ji plynový gril, gril.jehla s motorem, obal na gril, grilovací náčiní.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 5 misto

Vyhrát lze i balíček knížek či kurz atelieru Flera

Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy). Další vybraní soutěžící pak získají některý z kurzů zahradního designera Ferdinanda Lefflera a atelieru Flera: Žijte ve své zahradě, Chytře na realizaci či Jedlá zahrada.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

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