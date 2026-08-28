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„První podoba naší zahrádky, to byla jen tráva a dva ovocné stromy, meruňka a jabloň,“ konstatuje čtenářka Eva, která tuto maličkou pražskou zahrádku do soutěže Nejkrásnější zahrada přihlásila.
A protože leží zahrádka na jižní stráni – tedy ve stejném pásmu jako trojská botanická zahrada – užívá si velmi příjemné mírné klima a daří se na ní i některým teplomilným rostlinám. Toho paní Eva využila, když s manželem převzali zahrádku do péče po jejích rodičích.
Zahrádečka na slunečném svahu v pražské Libni
„Tehdy jsme zkusili zasadit sazenici palmy. A k naší veliké radosti se jí skvěle daří a je dominantou celé zahrádky a terčem obdivu sousedů,“ popisuje čtenářka, jak zahrada přišla ke své dnešní exotické dominantě.
V prvních letech ji na zimu pečlivě obalovali – měli na ni jakýsi stan na zip, který na ni navlékali nejdříve ze země, pak ze štaflí a později ze štaflí pomocí smetáku. Pak už vyrostla tak, že už zakrýt nešla, ale zimu prý dobře zvládá i bez kabátku. Teď měří přes 4 metry.
Do koruny palmy, která krásně stíní, v Troji koukají celoročně. V sezoně i krásně kvete.
„Každý rok v dubnu nasadí poupata, která vypadají jako obří plody kukuřice, pak puknou a odhalí žluté a velmi zajímavé květenství,“ popisuje s radostí čtenářka Eva. Nicméně aby se palma zbytečně nevysilovala, květy jí stříhají. A letos poprvé museli pozvat horolezce, protože už na květy nedosáhli ani ze žebříku.
Přestože pozemku dominuje tak velká palma, vlastní zahrádka je opravdu malá, podle majitelky má asi 10 metrů na délku a 5 na šířku. „Jedna delší strana je lemovaná živým plotem z tújí – ten už umí manžel ostříhat krásně rovně, jak když střihne. Druhou delší stranu tvoří kamenná zídka s vyvýšeným záhonem, kde pěstujeme jahody, rajčata a okurky, pak už záhon přechází do květinového.
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Užijte si příběhy zahrad čtenářů. Nejkrásnější zahrada 2026 se blíží do finále
Uprostřed zahrádky je jezírko s rybičkami, tak jsme to plánovali, ale že se tam kromě rybiček objeví i čolci, ropuchy, užovka a volavka, to bylo velké překvapení. Za jezírkem je vyvýšená plocha, jam se nám podařilo umístit čtyři sloupové stromky, žlutou třešeň, švestku, dvě jabloně a k tomu kiwi, které má růžové listy a je neskutečně dekorativní. Mezi stromy ještě plodí cukety a dýně hokaido.
Na zahrádce nechybí ani truhlík s bylinkami a pískoviště pro vnoučka. Na zahrádce máme spoustu různých solárních světel, takže je kouzelná i po západu slunce. Zahrádka je náš malý ráj a trávíme tam každou volnou chvíli s rodinou i přáteli.
Komerční rámeček
Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026
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