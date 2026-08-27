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Na zahradě u Poděbrad miluje zvuk originální dřevěné sprchy a šumění bambusů

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V obci nedaleko lázeňského města se ocitla zhruba před pěti lety po nepříjemném rozvodu, a najednou měla k dispozici zahrádku velikosti cca 450 metrů čtverečních, kde byly v té době zasazené čtyři stromky a kopeček osazený bylinkami.

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„Můj tatínek měl vždy krásnou užitkovou zahrádku, kde všechno muselo mít své místečko a vše bylo nádherně upravené. Já sice tuto skvělou vlastnost zdědila, víc se ale zaměřuji na okrasnou zahrádku,“ začala svoje povídání v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada paní Jana.

Její zahrad je ovšem i dokonale funkční – pro její potřeby a radost ze života. Miluje totiž, že může vyjít po práci ven a poslouchat zvuk zvonkoher z dutých stébel bambusu, kovových zvonkoher a šumění bambusů živých a příjemně zelených.

Klid, pohoda a šumění bambusů a venkovní sprchy

Terasu u domu stíní jen slunečník, dřevěné zástěny a zeleň, ale úplně to stačí.
Zahrada má zhruba 450 čtverečních metrů.
Dřevěná brána není jen tak nějaký samoúčelný soliter, jak prozrazuje video.
Tato originální sprcha přináší nejen osvěžení, velmi příjemný je i zvuk vody padající z horního překladu dřevěné brány.
30 fotografií

„Jak mám moc ráda pečovat o cokoliv, během pár let se naše zahrádka proměnila v oázu klidu. Atmosféru dotváří tekoucí voda z venkovní sprchy. Vše jsem vymyslela a navrhla sama, veškerý materiál je darovaný – tedy vnímám, že zahrádka má energii z dobrých lidí,“ popisuje čtenářka.

A protože se zajímá o feng-šuej, spoustu zahradních prvků vytvářela v jeho duchu. „Mám velikou radost, když přijde kdokoliv na návštěvu a úplně se zastaví a jen si prohlíží,“ přiznává s tím, že do budoucna se chystá pořídit ptáčkům ještě druhé pítko – jednoduše proto, že se jich u nich na zahradě objevuje čím dál tím víc. Tak ať mají, co potřebují.

Gril je umístěn nenápadně, přitom pěkně po ruce.
Pergola je příjemným útočištěm i za horkých letních dnů. Gril je umístěn...

Pergola je příjemným útočištěm i za horkých letních dnů. Gril je bokem, přitom pěkně po ruce.

„Miluju život na zahrádce, trávím na ní hodně času. Baví mě pozorovat ptáčky, jak loví z trávy potravu pro mladé, a jak jsou najednou i tři ptáčci najednou u pítka,“ píše Jana, která se tu právě díky krásné zahrádce už dávno cítí jako doma. V truhlících u oken má všude nasázené bylinky, v přední části z ulice pak kolemjdoucí hned upoutá veliký strom s fialovými listy a pod ním čtyři veliké levandule. Celou zahradu z větší části lemují bobkovišně, jednu stranu tvoří krásně zelené, opečovávané túje.

„Nesmí chybět ani krásné teplé světlo u zahradního posezení i ve velkých květináčích, podle záhonků. Závěsné kokedamy či lapač snů jsou už jen malými doplňky, které dotvářejí celek,“ vysvětluje, jak se snaží vše doladit do detailu, aby dokonalosti nic nechybělo a místo všem dělalo radost.

Soutěž 2026 pro vaše krásné zahrady

Vybrané příspěvky, které se zapojili do soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 můžete hodnotit ještě v příštích týdnech. Hrají o zajímavé ceny a stávají se inspirací pro ostatní čtenáře. (Viz výsledky 1. kola zde a zde.)

Nafoťte svou zahradu, popište její příběh, a přihlaste ji do soutěže...

Příspěvky do 2. kola bylo možné zasílat do 26. srpna.
(Viz pravidla soutěže Nejkrásnější zahrada 2026.)

Není divu, že se dospělé děti k mámě na zahradu rády zpátky vrací. „Trávíme tu společně mnoho času, posloucháme hudbu nebo hrajeme žolíky, vědomostní hry, speedminton či florbalu. Nesmí chybět ani nějaká pochoutka ze zahradního grilu, která v letních dnech provoní celou zahrádku,“ popisuje, jak si s rodinou užívá zahradí idylky, kterou vytvořila.

„V zimních měsících pak obvykle zdobí zahrádku iglú ze sněhu a světýlka obtočená kolem vodní sprchy a domečku – pak vše připomíná skutečnou pohádku,“ píše čtenářka, sedíc přitom na své zahradě, kde kolem ní právě létají motýli. „Už jich není tolik jako když jsem byla malá holka, nicméně o to víc si vážím každého, kterého vidím. Krásný zbytek léta a hodně slunečních paprsků,“ dodává s přáním krásných dnů i pro ostatní.

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026

Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.

Všechny tyto výrobky nakoupíte nejsnadněji přes oficiální e-shop Fieldmann.cz

1. místo: Set zahradní techniky
Benzínová sekačka, náhradní struna, motorový olej, kanystr, elektrická strunová sekačka, nůž, odsávačka oleje, ochranné rukavice.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 1 misto

2. místo: Set pro upravenou zahradu
Benzínová sekačka, motorový olej, kanystr 5L, náhradní nůž, odsávačka oleje, pracovní rukavice.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 2 misto

3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky
Aku sekačka, aku strunová sekačka, aku zahradní vysavač, 2x aku baterie, nabíječka.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 3 misto

4. místo: Set akumulátorového nářadí
Aku přímočará pila, aku uhlová bruska, aku vrtačka, aku pila ocaska, aku myčka, 2x akumulátor, rychlonabíječka.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 4 misto

5. místo: Sada na grilování
Tvoří ji plynový gril, gril.jehla s motorem, obal na gril, grilovací náčiní.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 5 misto

Vyhrát lze i balíček knížek či kurz atelieru Flera

Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy). Další vybraní soutěžící pak získají některý z kurzů zahradního designera Ferdinanda Lefflera a atelieru Flera: Žijte ve své zahradě, Chytře na realizaci či Jedlá zahrada.

Vstoupit do diskuse

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