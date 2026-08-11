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Ve škole ji zahrady nechytly. Té vlastní ve slovenském Záhoří naprosto propadla

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Soutěž
První strom v zahradě

První strom v zahradě | foto: Archiv soutěže

Houpačka
Zahrada ještě nemá ani čtyři roky, ale rodina už si ji opravdu užívá.
Schodiště
Relax zóna
21 fotografií
Jmenuje se Lívie a vystudovala zahradnickou školu. Profesně sice cestou zahrad nepokračovala, nicméně realizuje se na té své, oblíbené a milované. Přiznává, že na škole ji tento obor nijak extra za srdce nechytil. Vášeň přišla až později.

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Ve škole ji zahrady nechytly. Té vlastní ve slovenském Záhoří naprosto propadla
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Průběžný stav hodnocení. Hodnotit můžete do 16. 9. 2026

Po dokončení domku se s manželem vrhli na svou mírně svažitou zahradu, velkou přibližně 600 metrů čtverečních. Pěkně postupně, krok za krokem, a především svépomocí. „Nejnáročnější, a to hlavně finančně, byla stavba opěrných betonových zídek. Teprve poté přišly na řadu terénní úpravy pozemku a já se nemohla dočkat chvíle, až budu v ruce držet první květináč s něčím zeleným, a budu ho moci zasadit,“ vzpomíná Lívia na průběh budování v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada.

Dočkala se, a užívala si vysazování každé jednotlivé rostliny. „Teď sice stále ještě nemáme úplně hotovo, ale to je na tom právě to krásné, protože práce na zahradě je ten největší relax,“ popisuje nejen s nadšením, ale současně i s dodatkem, že stejný názor bohužel nesdílí i manžel. Což je škoda, nicméně pomalu prý se učí se zapojovat.

Zahrada v mírném svahu je hodně baví, i přespávají

První strom v zahradě
Houpačka
Zahrada ještě nemá ani čtyři roky, ale rodina už si ji opravdu užívá.
Schodiště
21 fotografií

„Stále říkám, že na zahradě je nejkrásnější cesta, ne výsledek. Začali jsme před necelými čtyřmi lety a od té doby si každý rok užívám, jak se naše zahrada mění,“ vysvětluje čtenářka, nadšená, že na zahradě konečně začínají být vidět stromy, které se každou sezonu díky fotkám porovnává.

Také máte krásnou zahradu? Přihlaste ji

Do 2. kola pak můžete přihlásit i svou zahradu – sepište její příběh, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada. Vybrané příspěvky hrají o zajímavé ceny a mohou se stát inspirací pro ostatní čtenáře. (Viz výsledky 1. kola zde a zde.)

Nafoťte svou zahradu, popište její příběh, a přihlaste ji do soutěže...

Příspěvky do 2. kola můžete zasílat do středy 26. srpna.
(Viz pravidla soutěže Nejkrásnější zahrada 2026.)

Tuto rodinnou zahradu netvoří jen okrasné dřeviny, keře a trvalky, Lívia s manželem nezapomněli ani na vyvýšené záhony se zeleninou, a ovocné stromy a keře – jejich děti je milují. „A já zbožňuju teplé večery, když rozděláme oheň, něco opečeme, postavíme stan a nakonec venku i přespíme,“ přiznává Livie, jak si všichni společně zahradu užívají.

A dodává: „Jeden jediný problém má naše zahrada – že leží ve špatné části polokoule a nemáme léto celý rok. Ale stěhovat už ji nebudeme.“

Zahradnictví se prý čtenářka snaží – hlavně z finančních důvodů – už raději obcházet. „Ale vždy ma potlapká na rameno ten čert, a neodolám,“ přiznává půvabnou slovenštinou.

A je vidět, že stále ještě s manželem budují – aktuálně malý skleník. Postupně také ruší trávník, kterému se v jílovité půdě ale vůbec nelíbí. A nepřispívá k tomu ani současné sucho, které ho úplně spálilo. „Nevadí, trvalky mi na jílovitou zem nefrflú – a stejně je mám raději než zelenou plochu na golf,“ představuje další budoucí proměnu čtenářka.

Osvěžující vodopád

Terasa

Manžel je prý sice toho názoru, že už nemá co vymýšlet, ale neuvědomil si, že část určenou pro děti – kde je houpačka, pískoviště a trampolína – časem též bude muset něco nahradit. Ale to až někdy příště... Jen ať si děti pěkně hrají, a já nad tím mohu špekulovat někdy později,“ uzavírá Lívia své pozvání na návštěvu rodinné zahrady kousek od českých hranic.

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026

Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.

Všechny tyto výrobky nakoupíte nejsnadněji přes oficiální e-shop Fieldmann.cz

1. místo: Set zahradní techniky
Benzínová sekačka, náhradní struna, motorový olej, kanystr, elektrická strunová sekačka, nůž, odsávačka oleje, ochranné rukavice.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 1 misto

2. místo: Set pro upravenou zahradu
Benzínová sekačka, motorový olej, kanystr 5L, náhradní nůž, odsávačka oleje, pracovní rukavice.

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3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky
Aku sekačka, aku strunová sekačka, aku zahradní vysavač, 2x aku baterie, nabíječka.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 3 misto

4. místo: Set akumulátorového nářadí
Aku přímočará pila, aku uhlová bruska, aku vrtačka, aku pila ocaska, aku myčka, 2x akumulátor, rychlonabíječka.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 4 misto

5. místo: Sada na grilování
Tvoří ji plynový gril, gril.jehla s motorem, obal na gril, grilovací náčiní.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 5 misto

Vyhrát lze i balíček knížek či kurz atelieru Flera

Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy). Další vybraní soutěžící pak získají některý z kurzů zahradního designera Ferdinanda Lefflera a atelieru Flera: Žijte ve své zahradě, Chytře na realizaci či Jedlá zahrada.

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