Ohodnoťte tuto zahradu procenty:Ve škole ji zahrady nechytly. Té vlastní pod Tatrami ovšem naprosto propadla
Po dokončení domku se s manželem vrhli na svou mírně svažitou zahradu, velkou přibližně 600 metrů čtverečních. Pěkně postupně, krok za krokem, a především svépomocí. „Nejnáročnější, a to hlavně finančně, byla stavba opěrných betonových zídek. Teprve poté přišly na řadu terénní úpravy pozemku a já se nemohla dočkat chvíle, až budu v ruce držet první květináč s něčím zeleným, a budu ho moci zasadit,“ vzpomíná Lívia na průběh budování v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada.
Dočkala se, a užívala si vysazování každé jednotlivé rostliny. „Teď sice stále ještě nemáme úplně hotovo, ale to je na tom právě to krásné, protože práce na zahradě je ten největší relax,“ popisuje nejen s nadšením, ale současně i s dodatkem, že stejný názor bohužel nesdílí i manžel. Což je škoda, nicméně pomalu prý se učí se zapojovat.
Zahrada v mírném svahu je hodně baví, i přespávají
„Stále říkám, že na zahradě je nejkrásnější cesta, ne výsledek. Začali jsme před necelými čtyřmi lety a od té doby si každý rok užívám, jak se naše zahrada mění,“ vysvětluje čtenářka, nadšená, že na zahradě konečně začínají být vidět stromy, které se každou sezonu díky fotkám porovnává.
Také máte krásnou zahradu? Přihlaste ji
Do 2. kola pak můžete přihlásit i svou zahradu – sepište její příběh, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada. Vybrané příspěvky hrají o zajímavé ceny a mohou se stát inspirací pro ostatní čtenáře. (Viz výsledky 1. kola zde a zde.)
Příspěvky do 2. kola můžete zasílat do středy 26. srpna.
Tuto rodinnou zahradu netvoří jen okrasné dřeviny, keře a trvalky, Lívia s manželem nezapomněli ani na vyvýšené záhony se zeleninou, a ovocné stromy a keře – jejich děti je milují. „A já zbožňuju teplé večery, když rozděláme oheň, něco opečeme, postavíme stan a nakonec venku i přespíme,“ přiznává Livie, jak si všichni společně zahradu užívají.
A dodává: „Jeden jediný problém má naše zahrada – že leží ve špatné části polokoule a nemáme léto celý rok. Ale stěhovat už ji nebudeme.“
Zahradnictví se prý čtenářka snaží – hlavně z finančních důvodů – už raději obcházet. „Ale vždy ma potlapká na rameno ten čert, a neodolám,“ přiznává půvabnou slovenštinou.
A je vidět, že stále ještě s manželem budují – aktuálně malý skleník. Postupně také ruší trávník, kterému se v jílovité půdě ale vůbec nelíbí. A nepřispívá k tomu ani současné sucho, které ho úplně spálilo. „Nevadí, trvalky mi na jílovitou zem nefrflú – a stejně je mám raději než zelenou plochu na golf,“ představuje další budoucí proměnu čtenářka.
Manžel je prý sice toho názoru, že už nemá co vymýšlet, ale neuvědomil si, že část určenou pro děti – kde je houpačka, pískoviště a trampolína – časem též bude muset něco nahradit. Ale to až někdy příště... Jen ať si děti pěkně hrají, a já nad tím mohu špekulovat někdy později,“ uzavírá Lívia své pozvání na návštěvu rodinné zahrady v obci nedaleko Liptovského Mikuláše.
Komerční rámeček
Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026
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