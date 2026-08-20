Ohodnoťte tuto zahradu procenty:Zahrádka v Mokropsech stmelila rodinu a babičce splnila sen o rukách v hlíně
„Mé přání se splnilo v roce 2017, když se v inzerci objevila nabídka zahrady s chatou v Mokropsech. Celková plocha 775 m2, z toho chata 57 m2. V oblasti, kde měla zahrada být, jsem ji napoprvé neobjevila. Proč? Zahrada i chata byly po dvou záplavách léta neobývány a pozemek byl zarostlý stromy, keři, ostružinami, malinami a chata obrostlá psím vínem,“ popisuje čtenářka Lidmila prvotní anabázi se svou dnešní zahradou v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada (uzávěrka je 26. srpna 2026).
Napodruhé se to podařilo. Tehdy prý prolezla otvorem v bráně a postupně se pracně proklestila do středu zahrady. „Přede mnou stála ruská chata. Byl to jiný svět. Tato džungle byla pro mě výzvou. Líbilo se mi, že je zahrada blízko řeky Berounky s částečným výhledem na Kazínskou skálu a obří lesní masiv na pozadí,“ vzpomíná na tehdejší nadšení.
Toužila po zahrádce s chatkou na důchod. Povedlo se
Po konzultaci s rodinou tedy zahradu v červnu 2017 koupila a společnými silami ji vyčistili a chatu zprovoznili. „Moc ráda na tu dobu vzpomínám. Bylo to, jako když hledáte poklad – při čistění jednotlivých částí zahrad jsme objevovali lednice, pračky, televizory, ale i sklo, nádoby s barvami a podobně,“ popisuje tehdejší stav pozemku. Původní majitel byl totiž podnikavý a po povodních odvážel na zahradu, co sousedé připravovali k odvozu TS. A podobné to prý bylo i v chatě postavené v roce 1947.
Přihlas i svou krásnou zahradu do 26. srpna
Do 2. kola můžete přihlásit i svou zahradu – sepište její příběh, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a také se zapojte do soutěže Nejkrásnější zahrada 2026. Vybrané příspěvky hrají o zajímavé ceny a stávají se inspirací pro ostatní čtenáře. (Viz výsledky 1. kola zde a zde.)
Příspěvky do 2. kola můžete zasílat do středy 26. srpna.
Přes zimu 2017–2018 se paní Lidmila sebevzdělávala v pěstován rostlin a zahradní architektuře. „Oslovil mě venkovský a anglický styl. Chtěla jsem zahradu přirozeně zapojit do oblasti Berounky a zahrádkářské osady, přitom pro mě bylo důležité recyklování materiálu ze zahrady a chaty,“ vysvětluje, v čem měla před budováním zahrady jasno.
Betonové tvárnice byly použity na vyvýšený trvalkový záhon, stará prkna na kompostéry, cihly na obruby záhonů a chodníčky. Dalším přáním bylo vytvoření prostoru pro život zvířat a hmyzu, a tak s rodinou vyrobili hmyzí domečky, budky, krmítka a pítko pro ptáky, zakoupen byl i domek pro čmeláky. A u jezírka čtenářka vytvořila útočiště pro drobné živočichy ze staré kůry a kmenů. A v roce 2020 si na zahradu pořídila i vysněné slepičky.
Mezníkem pro dokončení její celkové představy byl ovšem rok 2024. „To jsme na jaře s rodinou zbourali chatu a připravili prostor pro dodavatelskou firmu, která v září zahájila montáž dřevostavby na původním půdorysu a dokončila ji v květnu 2025,“ vzpomíná.
Loni také po dokončení dřevostavby s rodinou postupně doladili terénní úpravy, postavili pergolu, vybudovali mlatovou cestu a dokončili obnovu zahrady okolo chaty. „Cesta k mému snu byla občas náročná. Nicméně mě toto období posunulo v mém životě mnohem dále ve vnímání přírody, a příjemně upevnilo vztahy v rodině,“ děkuje za tuto zkušenost čtenářka.
Komerční rámeček
Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026
Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.
Všechny tyto výrobky nakoupíte nejsnadněji přes oficiální e-shop Fieldmann.cz
1. místo: Set zahradní techniky
2. místo: Set pro upravenou zahradu
3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky
4. místo: Set akumulátorového nářadí
5. místo: Sada na grilování
Vyhrát lze i balíček knížek či kurz atelieru Flera
Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy). Další vybraní soutěžící pak získají některý z kurzů zahradního designera Ferdinanda Lefflera a atelieru Flera: Žijte ve své zahradě, Chytře na realizaci či Jedlá zahrada.