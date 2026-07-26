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Domu i zahradě po rodičích vdechli nový svěží život, stromy porostou spolu s jejich dětmi

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Pohled na dům skrz trvalky a traviny

Pohled na dům skrz trvalky a traviny | foto: Archiv soutěže

Stínomilná výsadba kapradin, hortenzií a sasanek podél plotu
Skleník jako dominanta zahrady
Výhled do zeleně z terasy u domu
Sto let stará švestka s ptačími budkami
23 fotografií
Několik let žili na pražských Vinohradech, s dětmi však čím dál častěji trávili čas za městem – u rodičů, na chatě nebo jednoduše venku. Jak se jejich rodina rozrůstala, stále více je to táhlo z města do přírody.

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„Postupně nám došlo, že přírodu nechceme mít jen jako víkendový cíl, ale jako přirozenou součást každého dne. Když moje mamka po svých rodičích zdědila rodný dům a nabídla nám možnost pokračovat v jeho příběhu, byl to pro nás vlastně návrat ke kořenům,“ popsala v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 čtenářka Barbora.

Do nového domova se po roční rekonstrukci původního domu a výstavbě nové dřevěné přístavby přestěhovali v dubnu 2022, a měli jasno: „Sto let starý dům ve Velkém Oseku dnes obýváme jako čtvrtá generace naší rodiny. Každá z předchozích generací si ho upravila podle svých potřeb a přidala k němu vlastní vrstvu. Ani my jsme nechtěli začínat od nuly.“

O zahradu po předcích pečují jako čtvrtá generace

Pohled na dům skrz trvalky a traviny
Stínomilná výsadba kapradin, hortenzií a sasanek podél plotu
Skleník jako dominanta zahrady
Výhled do zeleně z terasy u domu
23 fotografií

Původní cihlový dům se snažili co nejvíce zachovat a zrekonstruovat co nejcitlivěji v původním duchu. Zároveň k němu připojili novou obytnou dřevostavbu s terasou. „Zahrada kolem domu má přibližně 700 m² a při rekonstrukci jsme chtěli navázat nejen na samotný dům, ale také na to, co už bylo v zahradě,“ popisuje pro přesnou představu čtenářka.

Také máte krásnou zahradu? Přihlaste ji

Do 2. kola pak můžete přihlásit i svou zahradu – sepište její příběh, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada. Vybrané příspěvky hrají o zajímavé ceny a mohou se stát inspirací pro ostatní čtenáře.

(Viz výsledky 1. kola zde a zde.)

Nafoťte svou zahradu, popište její příběh, a přihlaste ji do soutěže...

Příspěvky do 2. kola můžete zasílat do středy 26. srpna.
(Viz pravidla soutěže Nejkrásnější zahrada 2026.)

A doplňuje další, pro její rodinu důležité hledisko: „Velkou hodnotu pro nás měly především vzrostlé stromy. Díky nim byla zahrada od prvního dne obyvatelná, měla stín, hloubku i atmosféru. Původní stromy jsme postupně doplňovali dalšími výsadbami tak, aby se stará a nová část přirozeně propojily.“

Nových stromů vysadili hodně. „Nejsou pro nás důležité jen kvůli budoucímu stínu; vnímáme je jako něco, co bude růst spolu s našimi dětmi a jednou dá zahradě úplně jiné měřítko,“ popisuje, proč si stromů ve své zahradě opravdu váží.

Snažili se také znovu využít co nejvíc materiálu, který už na pozemku byl. Z velkých žulových dlaždic vznikl vstupní chodník podél domu, na dalších místech použili původní dřevo a kámen – jednotlivé části zahrady propojují kamenné a dřevěné nášlapy. Opakování stejných, pečlivě vybraných přírodních materiálů – dřeva, kamene a kovu – tak pomáhá spojit celý prostor v jeden celek a zároveň navazuje na materiály použité na domě a terase.

A proč zvolili k původnímu domu dřevěnou přístavbu? „Ta vznikla především proto, abychom každodenní život co nejvíce otevřeli směrem do zahrady. Nešlo nám jen o získání další obytné plochy, ale o skutečné využití toho nejcennějšího, co bydlení v domě nabízí – možnosti být v přímém kontaktu se zelení,“ vysvětluje trpělivě Barbora.

Pohled na terasu ze zahrady

Obytná terasa

Proto má přistavěná nová část domu velká okna, široký prosklený portál a terasu navazující na interiér v jedné úrovni. Dřevěná podlaha uvnitř materiálově i výškově pokračuje směrem ven a během léta se po otevření dveří dům s terasou spojí v jeden společný prostor.

Výsadby pak rodina přitáhla co nejblíže k terase a oknům, takže zeleň vnímají i z interiéru domu. „V létě se náš život přirozeně přesouvá ven, ale kontakt se zahradou neztrácíme ani v chladnějších měsících. Pohled z domu byl při jejím plánování stejně důležitý jako pohyb a pobyt přímo v ní,“ popisuje čtenářka Barbora.

Všimněte si, že jejich domem i zahradou se prolíná červená barva. „Moje babička ji měla velmi ráda a já ji mám od dětství spojenou právě s tímto domem. Červená bývala i vstupní branka, a proto jsme se rozhodli tento motiv zachovat a dál rozvíjet. Dnes se objevuje na brance, dveřích, lavičce i krmítkách a pokračuje až do interiéru. Pro nás není jen barevným akcentem, ale přirozeným odkazem na podobu domu, kterou si pamatujeme,“ prozrazuje Barbora půvabnou rodinnou návaznost.

Ptačí krmítko v oblíbené červené barvě

Venkovní sprcha v návaznosti na terasu

Zahradu si mladá rodina rozdělila do několika funkčních prostorů bez ostrých hranic. Pobytová, okrasná, užitková ani dětská část nejsou samostatnými ostrovy. Propojují je cesty, průhledy, opakující se materiály a především rostliny, které se prolínají celým pozemkem. Jednotlivá místa mají svou funkci, dohromady ale stále působí jako jedna zahrada.

Stejně přirozeně se zde mísí okrasná a užitková výsadba. „Máme ovocné stromy, skleník, bylinky a zeleninu ve vyvýšených truhlících, jedlé rostliny ale nejsou schované v jedné oddělené části. Objevují se mezi trvalkami a jsou přirozenou součástí celé zahrady. Během roku sklízíme ovoce, zeleninu i bylinky a snažíme se využít co nejvíce z toho, co nám zahrada nabídne,“ vypočítává mladá maminka.

Ani trvalkové výsadby tady nejsou jen na okrasu: „Pěstuji mnoho květin k řezu a během roku zpracovávám kromě květů také větve, plody, traviny a semeníky. V létě z nich vznikají kytice, později věnce a nejrůznější sezonní dekorace. Materiál z vlastní zahrady používám také při kurzech pro širší veřejnost, například před Velikonocemi nebo Vánocemi. To, co na zahradě vyroste, tak nekončí jen u nás doma, ale dál se zpracovává a sdílí s dalšími lidmi,“ prozrazuje majitelka další rozměr jejich zahrady.

Výhled z obytné části domu do zahrady

Zapadající slunce nad zahradou

Je evidentní, že tady nechtěli zahradu, která bude po celý rok vypadat stejně. „Převládají v ní listnaté stromy a keře, trvalky a traviny a právě jejich proměnlivost považujeme za jednu z největších kvalit celé zahrady. Na jaře se postupně probouzí a zaplňuje svěží zelení, v létě je hustá a barevná, na podzim se vybarvují listy a do popředí se dostávají odkvetlá květenství. V zimě naopak vynikne struktura korun, větví, trav a suchých semeníků. Když se na nich zachytí jinovatka nebo sníh, získají úplně jinou, ale stejně působivou podobu. Zahrada díky tomu zůstává zajímavá během celého roku,“ poeticky popisuje paní domu.

A zadní část pozemku ponechali jako louku. Dává zahradě volnější a přirozenější charakter, pomáhá zadržovat vláhu a nabízí prostor hmyzu i dalším drobným živočichům. Během sezony se stále proměňuje a spolu s vysazenými stromy vytváří klidnější přechod mezi intenzivněji využívanou částí u domu a koncem zahrady.

„Zahrada je pro nás především místem k životu a k užitku. Na terase společně jíme, přijímáme návštěvy a trávíme velkou část léta. Máme zde ohniště, skleník, místa k odpočinku i prostor pro děti. Kluci využívají zapuštěnou trampolínu, houpačky, lezecké lano a kruhy, často si však nejvíce vyhrají přímo mezi rostlinami. Hustší záhony a cesty mezi nimi jsou pro ně malou džunglí,“ popisuje Barbora vstřícnost jejich zahrady k dětem.

Pohled z louky na užitkovou část zahrady

Zahrada se jí stala nejbližším a nejživějším projektem a zároveň způsobem, jak si čistit hlavu, popisuje: „Baví mě sledovat, jak se moje původní představa proměňuje spolu s tím, jak rostliny dorůstají. Navrhování, sázení a obyčejné pletí mi často vrací energii. Postupně se tato radost přenesla i do předzahrádky. Ta je na rozhraní soukromého a veřejného prostoru a je první částí našeho domova, kterou vidí návštěvy i lidé procházející ulicí. Chtěli jsme proto, aby působila ve stejném duchu jako zahrada za domem. Prostor před domem i podél jeho boční strany jsme osázeli stromy, keři, travinami a trvalkami. Těší mě, že předzahrádka nezůstala jen naší soukromou záležitostí. Někteří sousedé se jí inspirovali a začali se více starat i o prostor před svými domy.“

Od vlastní zahrady a předzahrádky se tak postupně dostala také k rozšiřování a péči o trvalkové záhony na dalších místech v obci. „Zahrada tak pro mě získala ještě hlubší smysl – není jen prostorem za naším plotem, ale může pozitivně ovlivnit i ulici a prostředí, které společně sdílíme,“ vysvětluje.

„Naše zahrada se stále mění. Stromy rostou, výsadby se zapojují a některá místa se postupně přizpůsobují tomu, jak je užíváme. Právě její živost a proměnlivost nás na ní baví nejvíc. Je pokračováním stoletého rodinného domu, ale zároveň odráží náš současný život. V létě se propojí s otevřeným domem, v zimě ji sledujeme přes velká okna a po celý rok nám připomíná, proč jsme se rozhodli vrátit blíž k přírodě i k rodinným kořenům,“ uzavírá spokojená mladá žena, která se v zahradě našla.

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