Ohodnoťte tuto zahradu procenty:Na navážce vypiplala rozkvetlou a plodící zahrádku s objezdem pro tatrovky
„Tehdy byl pozemek o rozloze 260 metrů čtverečních zastíněn pouze několika smrky a dvěma velkými ořechy, jediným ovocným stromem byla stará nemocná hrušeň, která musela být bohužel brzy pokácena,“ konstatuje paní Renata v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada.
Koncept zahrady postupně vznikal a měnil se tak, jak se měnily potřeby rodiny. „Během rekonstrukce domu se zároveň pracovalo i na ní, protože už od začátku byla naší oázou klidu a poskytovala útočiště při dlouhé, náročné a často i depresivní práci na staveništi,“ vzpomíná čtenářka.
Zahrádka jako dlaň – koupání, altán, skleník i ovoce
Každopádně na pozemku nejprve pokáceli staré nemocné stromy, které na pozemek nepropouštěly žádné slunce. „Z těch původních zůstal jen jeden ořech, ale i ten musel být prořezán a zmlazen. Celou zahradu jsme pak důkladně zryli a vyčistili od odpadu, který se na ní během hospodaření předchozích majitelů nastřádal,“ popisuje paní Renata.
Také máte krásnou zahradu? Přihlaste ji
Do 2. kola pak můžete přihlásit i svou zahradu – sepište její příběh, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada. Vybrané příspěvky hrají o zajímavé ceny a mohou se stát inspirací pro ostatní čtenáře. (Viz výsledky 1. kola zde a zde.)
Příspěvky do 2. kola můžete zasílat do středy 26. srpna.
Poté sice její rodina konečně mohla vysít nový trávník, který ale příliš neprospíval a museli hledat směs, která by špatnou půdu snášela lépe. „Metodou pokusu a omylu jsme postupně přicházeli na rostliny, kterým se tu daří, a trávník nakonec postupně z velké části ustoupil zvýšeným záhonům, keřům a květinám, které nám tu prospívají,“ vysvětluje paní domu i zahrady. Vše ostatní našlo nové stanoviště v květináčích a vyvýšených záhonech.
Aktuálně si rodina pochvaluje, že i přes malou rozlohu jim zahrádka v dnešní době přináší spoustu radosti: „Malé jezírko mezi javorem a jinanem je plné leknínů a kosatců a bubláním vody přehlušuje hluk ze silnice. Láká ptáky i hmyz, aby zahnali žízeň. Postupně se v něm kromě rybek usadily i žáby a několikrát se do něj připlazila zchladit i užovka obojková.“
Podle popisu čtenářky mají oblíbený i altán – po jehož stranách a pod střechou se pne vinná réva – který rodině poskytuje stín pro letní posezení a místo pro odpočinek po řádění v bazénu. „Po štěrkových chodníčcích se vnoučata prohánějí s tatrovkami. Nejvíce radosti jim udělal ´kruhový objezd´ – tedy velký kruhový záhon plný květin,“ dodává spokojeně.
V zadní části zahrady jsou vyvýšené záhony plné zeleniny, borůvkový háječek, zeleninový skleník a velký kompostér. Své místo vedle skalky pod višní prý našla i malá “bažina” s masožravými rostlinami a rašeliníkem.
Ovocným dřevinám se prý na pozemku bohužel úplně nedařilo nikdy, výjimkou je snad jen muchovník, který tu svými plody dělá radost pravidelně každý rok. Ale protože se touha po ovoci z vlastní zahrádky nedala jen tak odbýt, dnes ji naplňují především borůvky vysazené do nádob zapuštěných v zemi. „Jsou poctivě zalévány dešťovou vodou a za odměnu jejich letní úroda stačí zásobit borůvkami celou rodinu i přátele na celý rok,“ konstatuje jejich pěstitelka.
Nakonec prozrazuje, že se zahrada u domku nachází v povodňové oblasti, takže byla kompletně pod vodou jak v roce 1997, tak 2010 i v září 2024. „Každá povodeň se na ní nějak podepsala, ale naštěstí se vždy zotavila a za naši práci se nám několikanásobně odměnila,“ věcně konstatuje smířená majitelka, která si přes všechny překážky zahradu opravdu užívá. A pořád prý se v ní najde místo pro nějakou další rostlinku, která svými barvami udělá radost nejen rodině, ale i včelkám nebo ptákům.
Komerční rámeček
Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026
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