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Na navážce vypiplala rozkvetlou a plodící zahrádku s objezdem pro tatrovky

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Pohled od kruháče

Pohled od kruháče | foto: Archiv soutěže

Jezírko se zakrslým jinanem
Pohled ze zadní části zahrady
Produkční zahrada
Třapatkovky s čilimníkem
54 fotografií
Malou zahrádku na Ostravsku si čtenářka Renata s rodinou pořídila před 23 lety společně se starým domem k rekonstrukci. Původně to prý byl zanedbaný neúrodný pozemek na průmyslovém návozu, vylepšený ještě popelem z kamen od původních majitelů.

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„Tehdy byl pozemek o rozloze 260 metrů čtverečních zastíněn pouze několika smrky a dvěma velkými ořechy, jediným ovocným stromem byla stará nemocná hrušeň, která musela být bohužel brzy pokácena,“ konstatuje paní Renata v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada.

Koncept zahrady postupně vznikal a měnil se tak, jak se měnily potřeby rodiny. „Během rekonstrukce domu se zároveň pracovalo i na ní, protože už od začátku byla naší oázou klidu a poskytovala útočiště při dlouhé, náročné a často i depresivní práci na staveništi,“ vzpomíná čtenářka.

Zahrádka jako dlaň – koupání, altán, skleník i ovoce

Pohled od kruháče
Jezírko se zakrslým jinanem
Pohled ze zadní části zahrady
Produkční zahrada
54 fotografií

Každopádně na pozemku nejprve pokáceli staré nemocné stromy, které na pozemek nepropouštěly žádné slunce. „Z těch původních zůstal jen jeden ořech, ale i ten musel být prořezán a zmlazen. Celou zahradu jsme pak důkladně zryli a vyčistili od odpadu, který se na ní během hospodaření předchozích majitelů nastřádal,“ popisuje paní Renata.

Také máte krásnou zahradu? Přihlaste ji

Do 2. kola pak můžete přihlásit i svou zahradu – sepište její příběh, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada. Vybrané příspěvky hrají o zajímavé ceny a mohou se stát inspirací pro ostatní čtenáře. (Viz výsledky 1. kola zde a zde.)

Nafoťte svou zahradu, popište její příběh, a přihlaste ji do soutěže...

Příspěvky do 2. kola můžete zasílat do středy 26. srpna.
(Viz pravidla soutěže Nejkrásnější zahrada 2026.)

Poté sice její rodina konečně mohla vysít nový trávník, který ale příliš neprospíval a museli hledat směs, která by špatnou půdu snášela lépe. „Metodou pokusu a omylu jsme postupně přicházeli na rostliny, kterým se tu daří, a trávník nakonec postupně z velké části ustoupil zvýšeným záhonům, keřům a květinám, které nám tu prospívají,“ vysvětluje paní domu i zahrady. Vše ostatní našlo nové stanoviště v květináčích a vyvýšených záhonech.

Aktuálně si rodina pochvaluje, že i přes malou rozlohu jim zahrádka v dnešní době přináší spoustu radosti: „Malé jezírko mezi javorem a jinanem je plné leknínů a kosatců a bubláním vody přehlušuje hluk ze silnice. Láká ptáky i hmyz, aby zahnali žízeň. Postupně se v něm kromě rybek usadily i žáby a několikrát se do něj připlazila zchladit i užovka obojková.“

Podle popisu čtenářky mají oblíbený i altán – po jehož stranách a pod střechou se pne vinná réva – který rodině poskytuje stín pro letní posezení a místo pro odpočinek po řádění v bazénu. „Po štěrkových chodníčcích se vnoučata prohánějí s tatrovkami. Nejvíce radosti jim udělal ´kruhový objezd´ – tedy velký kruhový záhon plný květin,“ dodává spokojeně.

V zadní části zahrady jsou vyvýšené záhony plné zeleniny, borůvkový háječek, zeleninový skleník a velký kompostér. Své místo vedle skalky pod višní prý našla i malá “bažina” s masožravými rostlinami a rašeliníkem.

Altán je v létě tím správným zázemím.

Krásenky dělají čest svému jménu.

Ovocným dřevinám se prý na pozemku bohužel úplně nedařilo nikdy, výjimkou je snad jen muchovník, který tu svými plody dělá radost pravidelně každý rok. Ale protože se touha po ovoci z vlastní zahrádky nedala jen tak odbýt, dnes ji naplňují především borůvky vysazené do nádob zapuštěných v zemi. „Jsou poctivě zalévány dešťovou vodou a za odměnu jejich letní úroda stačí zásobit borůvkami celou rodinu i přátele na celý rok,“ konstatuje jejich pěstitelka.

Nakonec prozrazuje, že se zahrada u domku nachází v povodňové oblasti, takže byla kompletně pod vodou jak v roce 1997, tak 2010 i v září 2024. „Každá povodeň se na ní nějak podepsala, ale naštěstí se vždy zotavila a za naši práci se nám několikanásobně odměnila,“ věcně konstatuje smířená majitelka, která si přes všechny překážky zahradu opravdu užívá. A pořád prý se v ní najde místo pro nějakou další rostlinku, která svými barvami udělá radost nejen rodině, ale i včelkám nebo ptákům.

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026

Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.

Všechny tyto výrobky nakoupíte nejsnadněji přes oficiální e-shop Fieldmann.cz

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Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy). Další vybraní soutěžící pak získají některý z kurzů zahradního designera Ferdinanda Lefflera a atelieru Flera: Žijte ve své zahradě, Chytře na realizaci či Jedlá zahrada.

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