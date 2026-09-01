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Zahrada u chalupy už půl století rodině spoluvytváří jedinečné vzpomínky

Autor:
Soutěž
Zídka, která srovnává dvě výškové úrovně zahrady.

Zídka, která srovnává dvě výškové úrovně zahrady. | foto: Archiv soutěže

Dvorek před chalupou
Posezení pod jabloní
Růže velkokvětá
Ráno na zahradě u chalupy
20 fotografií
Z původní venkovské hospodářské zahrady u chalupy vybudovali zahradu okrasnou a užitkovou. I po padesáti letech je nabíjí pozitivní energií a rozdává radost a vzpomínky dalším a dalším generacím.

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Zahrada u chalupy už půl století rodině spoluvytváří jedinečné vzpomínky
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„Naši zahradu s chalupou byste našli u Hlinska v Čechách, což je místo drsné, ale čisté přírody v nadmořské výšce okolo 624 metrů, nejvyšší bod je kopec Hradiště. Na kopci nad obcí se můžeme pokochat pohledem na chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy a na opačné straně naŽelezné hory,“ popsala čtenářka Jana v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada.

K práci na této zahradě samozřejmě patří i pravidelné sekání trávy, což je u podhorské chalupy práce hodně namáhavá. „Naše zahrada je totiž nejen členitá a sekačka se musí přenášet, ale součástí zahrady je i kamenitá teráska se svahem.“ konstatuje paní Jana, že sekání si opravdu užijí. V letošním suchém roce sice práce se sekáním trávy ubylo, nicméně trávník zežloutl a pohled na zahradu je bohužel o trochu smutnější.

Zahradu u rodinné chalupy mají v paměti generace

Dvorek před chalupou
Posezení pod jabloní
Růže velkokvětá
Ráno na zahradě u chalupy
20 fotografií

Při jarním stříhání prý dají zabrat i vysoké ovocné stromy, jako jabloně, hruška či švestka. „Ale i sklizeň ovoce na podzim, o které se dělíme s vosami, člověka vyčerpá. Drobné ovoce jako černý a červený rybíz, kanadské borůvky, jahody a ostružiny, nebo takový hrášek, ovšem zase dělají radost, že si vnoučata pochutnala,“ popisuje čtenářka.

Starost se zahradou ovšem rodině přidělávají krtci a hryzci, jejichž kopečky a díry škodí zahradě. Ale poradili si. „Proto jsme si pořídili solární zvukové plašiče, které jejich řádění významně omezily.“

Užijte si příběhy zahrad čtenářů. Nejkrásnější zahrada 2026 se blíží do finále

Vůbec je na této zahradě živo – má i malé jezírko, které v létě obývají skokani a ropuchy. „A co si pamatuji, jeden rok řádila v podkroví chalupy kuna s rodinou, což pro nás znamenalo řadu probdělých nocí,“ vzpomíná paní Jana s tím, že nejhezčí dobou pobytu na chalupě bylo a je léto – tedy velké letní prázdniny dětí, později vnoučat.

„Jeden rok jsem na trhu koupila vnoučatům malá káčátka, o která se vnoučata musela starat – každému vnoučeti jedno. Trhala jim kopřivy a k tomu vařila vajíčka, později jsme krmení kupovali ve Zverimexu. Kačenky se koupaly s vnučkami v malém nafukovacím bazénku, chodily za nimi jako pejskové, každé káče mělo své jméno a byla velká legrace,“ vzpomíná na společné prázdninové zážitky s vnoučaty babička Jana.

Předzahrádka

Ráno na zahradě u chalupy

Po skončení prázdnin skončila kachňátka, respektive už pěkné kačenky, ale u sousedů. Na další prázdniny pak byla domluvená malá kuřátka. „I ona měla jména, a protože hrozilo, že si na nich v noci pochutná kuna, uložily je děti do krabice od televize, daly do předsíně a ráno je opět vypustily na zahradu. Po skončení prázdnin byly malé slepičky, darované sousedům. Při našem příjezdu autem na chalupu pak vždy pravidelně jedna ze slepic utíkala sousedům a běžela k brance naší zahrady, aby se vrátila do míst svého dětství,“ přibližuje čtenářka.

Další hezkou chvílí s vnoučaty na zahradě pro ni bylo večerní pozorování oblohy z lehátek v době, kdy padaly Perseidy: „Je úsměvné, že než si vnučky stačily něco přát, honem se vzájemně upozorňovaly, kde hvězda padá – a pak byl někdy pláč, že si už nestačily něco přát.“

Pět nejkrásnějších zahrad čtenářů iDNES.cz, které jsou podle gusta odborníků

Další noční zábavou v zahradě byla pro děti během prázdnin stezka odvahy, kdy na ně někde bafl čert, jinde ježibaba či jiné strašidlo: „V keřích svítily lampičky, ozývaly se strašidelné zvuky a děti si tím musely projít,“ popisuje babička Jana, že na konci stezky vnoučata čekala soutěžní otázka a odměna. Všechno tohle spolu se zahradou je podle ní v hlavě dětí a vnoučat uloženo jako nezapomenutelné chvíle.

Zahrada a chalupa je tak pro celou zahradu nejen místem pro práci a relaxaci, ale i místem setkávání široké rodiny – napříč generacemi – při různých výročích a oslavách. Tak ať to vydrží.

Vyhrát lze i balíček knížek či kurz atelieru Flera

Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy). Další vybraní soutěžící pak získají některý z kurzů zahradního designera Ferdinanda Lefflera a atelieru Flera: Žijte ve své zahradě, Chytře na realizaci či Jedlá zahrada.

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026

Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.

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