Ohodnoťte tuto zahradu procenty:Zahrada u chalupy už půl století rodině spoluvytváří jedinečné vzpomínky
„Naši zahradu s chalupou byste našli u Hlinska v Čechách, což je místo drsné, ale čisté přírody v nadmořské výšce okolo 624 metrů, nejvyšší bod je kopec Hradiště. Na kopci nad obcí se můžeme pokochat pohledem na chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy a na opačné straně naŽelezné hory,“ popsala čtenářka Jana v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada.
K práci na této zahradě samozřejmě patří i pravidelné sekání trávy, což je u podhorské chalupy práce hodně namáhavá. „Naše zahrada je totiž nejen členitá a sekačka se musí přenášet, ale součástí zahrady je i kamenitá teráska se svahem.“ konstatuje paní Jana, že sekání si opravdu užijí. V letošním suchém roce sice práce se sekáním trávy ubylo, nicméně trávník zežloutl a pohled na zahradu je bohužel o trochu smutnější.
Zahradu u rodinné chalupy mají v paměti generace
Při jarním stříhání prý dají zabrat i vysoké ovocné stromy, jako jabloně, hruška či švestka. „Ale i sklizeň ovoce na podzim, o které se dělíme s vosami, člověka vyčerpá. Drobné ovoce jako černý a červený rybíz, kanadské borůvky, jahody a ostružiny, nebo takový hrášek, ovšem zase dělají radost, že si vnoučata pochutnala,“ popisuje čtenářka.
Starost se zahradou ovšem rodině přidělávají krtci a hryzci, jejichž kopečky a díry škodí zahradě. Ale poradili si. „Proto jsme si pořídili solární zvukové plašiče, které jejich řádění významně omezily.“
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Vůbec je na této zahradě živo – má i malé jezírko, které v létě obývají skokani a ropuchy. „A co si pamatuji, jeden rok řádila v podkroví chalupy kuna s rodinou, což pro nás znamenalo řadu probdělých nocí,“ vzpomíná paní Jana s tím, že nejhezčí dobou pobytu na chalupě bylo a je léto – tedy velké letní prázdniny dětí, později vnoučat.
„Jeden rok jsem na trhu koupila vnoučatům malá káčátka, o která se vnoučata musela starat – každému vnoučeti jedno. Trhala jim kopřivy a k tomu vařila vajíčka, později jsme krmení kupovali ve Zverimexu. Kačenky se koupaly s vnučkami v malém nafukovacím bazénku, chodily za nimi jako pejskové, každé káče mělo své jméno a byla velká legrace,“ vzpomíná na společné prázdninové zážitky s vnoučaty babička Jana.
Po skončení prázdnin skončila kachňátka, respektive už pěkné kačenky, ale u sousedů. Na další prázdniny pak byla domluvená malá kuřátka. „I ona měla jména, a protože hrozilo, že si na nich v noci pochutná kuna, uložily je děti do krabice od televize, daly do předsíně a ráno je opět vypustily na zahradu. Po skončení prázdnin byly malé slepičky, darované sousedům. Při našem příjezdu autem na chalupu pak vždy pravidelně jedna ze slepic utíkala sousedům a běžela k brance naší zahrady, aby se vrátila do míst svého dětství,“ přibližuje čtenářka.
Další hezkou chvílí s vnoučaty na zahradě pro ni bylo večerní pozorování oblohy z lehátek v době, kdy padaly Perseidy: „Je úsměvné, že než si vnučky stačily něco přát, honem se vzájemně upozorňovaly, kde hvězda padá – a pak byl někdy pláč, že si už nestačily něco přát.“
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Další noční zábavou v zahradě byla pro děti během prázdnin stezka odvahy, kdy na ně někde bafl čert, jinde ježibaba či jiné strašidlo: „V keřích svítily lampičky, ozývaly se strašidelné zvuky a děti si tím musely projít,“ popisuje babička Jana, že na konci stezky vnoučata čekala soutěžní otázka a odměna. Všechno tohle spolu se zahradou je podle ní v hlavě dětí a vnoučat uloženo jako nezapomenutelné chvíle.
Zahrada a chalupa je tak pro celou zahradu nejen místem pro práci a relaxaci, ale i místem setkávání široké rodiny – napříč generacemi – při různých výročích a oslavách. Tak ať to vydrží.
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