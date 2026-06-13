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Na svažité zahradě zdárně skloubili vášeň pro květiny i synovu zálibu v kolech

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Soutěž
Dvacet let budujete zahradu u rodinného domu, na svažitém pozemku u lesa, a najednou se vám náctiletý syn zblázní do kol. A protože jste šťastní, že ho něco dostalo od počítače, necháte ho, aby si zahradu přizpůsobil obrazu svému. A přijmete dřevěné skokanské můstky za docela milou součást zahrady.
Pohled na terasu ze zahrady

Pohled na terasu ze zahrady | foto: Archiv soutěže

Západ slunce pod katalpou
Posezení u terasy
Terasa u domu
Louka uprostřed zahrady
24 fotografií

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Na svažité zahradě zdárně skloubili vášeň pro květiny i synovu zálibu v kolech
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To je příběh skrývající se za současnou podobou zahrady, kterou čtenářka Lenka přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada. „Má zhruba 2000 m2 a byla založena před 26 lety na prázdném a svažitém pozemku u lesa. Protože po stavbě rodinného domu moc peněz nezbylo, tvořil ji zpočátku jen trávník. A každý můj narozeninový dárek po několik dalších let byl strom, keř nebo nějaká trvalka,“ vzpomíná na začátek tisíciletí.

Postupně se plocha trávníku zmenšovala, přímo úměrně tomu jak se zvětšovala plocha osázena dřevinami. Také měnila podobu v závislosti na tom, jak se měnily potřeby rodiny a zájmy jejích členů.

Zahrada, kde to žije, a která dělá spoustu radosti

Pohled na terasu ze zahrady
Západ slunce pod katalpou
Posezení u terasy
Terasa u domu
24 fotografií

„Pískoviště nahradily fotbalové branky, trampolína a nakonec basketbalový koš. Jednou se pěstovalo více zeleniny a ovoce podruhé zase květin,“ popisuje paní Lenka, jak se jejich rodinná zahrada během čtvrtstoletí proměňovala. Snímek z jejích počátků ukazuje ten propastný rozdíl oproti dnešní příjemně vzrostlé a členité zahradě.

Soutěž Nejkrásnější zahrada je tu i pro vás

Sepište příběh své zahrady, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku. Vybrané příspěvky si zahrají o zajímavé ceny a může se stít inspirací pro ostatní čtenáře.

Nafoťte svou zahradu, popište její příběh, a přihlaste ji do soutěže...

Příspěvky do 1. kola můžete zasílat do 8. července, čím dříve, tím lépe.
(Viz pravidla soutěže Nejkrásnější zahrada 2026).

Když náctiletý syn před šesti lety našel zálibu v kolech a uplácal si svůj první skokánek přímo mezi záhony rajčat, byla ráda, že jej konečně něco spolehlivě zvedlo od počítače. Tehdy prý si začal se zájmem a s neskutečnou pílí tvořit to, co jej opravdu baví. Pár dalších skokánků už vytvořili společně s tátou.

Dnes je i díky tomu zahrada protkaná cestičkami, které vedou mezi stromy a keři lískových ořechů, hortenzií, šeříků a spoustou květin – čemeřic, rudbekií, pivoněk, kopretin, tulipánů, česneků, orlíčků, zvonků, heřmánku, krásenek a dalších a dalších. „Sama ráda váži kytice pro přátele, a tak zde stále něco kvete. Od března až do listopadu,“ popisuje čtenářka.

Zahradu prý moc neudržuje, spíše jen usměrňuje, aby to nebyla úplná džungle. „Květiny se tady množí samy a rostou úplně všude – v záhonech zeleniny i mezi dlažbou v chodníku. Naše zahrada si je vlastně sama sobě krajinářským architektem – a v kombinaci s našimi potřebami jako jsou kola a květiny – vznikla opravdu originální a netradiční zahrada,“ dodává čtenářka.

Hlavní akční hrdina naší zahrady

A naše kytice ze zahrady

A nezbývá, než jí dát za pravdu. „Každý člen naší rodiny si tady najde, co ho baví. Ať už je to jízda na kole, cvičení jógy, nebo jenom relaxace pod vzrostlými stromy a zobání borůvek přímo z keře. Prostě je to zahrada, na které je stále živo,“ je paní Lenka ráda, že se jim takovou zahradu podařilo vytvořit vlastními silami. A přitom to začalo tak nenápadně.

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026

Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.

Všechny tyto výrobky nakoupíte nejsnadněji přes oficiální e-shop Fieldmann.cz

1. místo: Set zahradní techniky
Benzínová sekačka, náhradní struna, motorový olej, kanystr, elektrická strunová sekačka, nůž, odsávačka oleje, ochranné rukavice.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 1 misto

2. místo: Set pro upravenou zahradu
Benzínová sekačka, motorový olej, kanystr 5L, náhradní nůž, odsávačka oleje, pracovní rukavice.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 2 misto

3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky
Aku sekačka, aku strunová sekačka, aku zahradní vysavač, 2x aku baterie, nabíječka.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 3 misto

4. místo: Set akumulátorového nářadí
Aku přímočará pila, aku uhlová bruska, aku vrtačka, aku pila ocaska, aku myčka, 2x akumulátor, rychlonabíječka.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 4 misto

5. místo: Sada na grilování
Tvoří ji plynový gril, gril.jehla s motorem, obal na gril, grilovací náčiní.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 5 misto

Vyhrát lze i balíček knížek nejen o zahradě

Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy).

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