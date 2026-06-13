xxxNa svažité zahradě zdárně skloubili vášeň pro květiny i synovu zálibu v kolech
To je příběh skrývající se za současnou podobou zahrady, kterou čtenářka Lenka přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada. „Má zhruba 2000 m2 a byla založena před 26 lety na prázdném a svažitém pozemku u lesa. Protože po stavbě rodinného domu moc peněz nezbylo, tvořil ji zpočátku jen trávník. A každý můj narozeninový dárek po několik dalších let byl strom, keř nebo nějaká trvalka,“ vzpomíná na začátek tisíciletí.
Postupně se plocha trávníku zmenšovala, přímo úměrně tomu jak se zvětšovala plocha osázena dřevinami. Také měnila podobu v závislosti na tom, jak se měnily potřeby rodiny a zájmy jejích členů.
Zahrada, kde to žije, a která dělá spoustu radosti
„Pískoviště nahradily fotbalové branky, trampolína a nakonec basketbalový koš. Jednou se pěstovalo více zeleniny a ovoce podruhé zase květin,“ popisuje paní Lenka, jak se jejich rodinná zahrada během čtvrtstoletí proměňovala. Snímek z jejích počátků ukazuje ten propastný rozdíl oproti dnešní příjemně vzrostlé a členité zahradě.
Soutěž Nejkrásnější zahrada je tu i pro vás
Sepište příběh své zahrady, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku. Vybrané příspěvky si zahrají o zajímavé ceny a může se stít inspirací pro ostatní čtenáře.
Příspěvky do 1. kola můžete zasílat do 8. července, čím dříve, tím lépe.
Když náctiletý syn před šesti lety našel zálibu v kolech a uplácal si svůj první skokánek přímo mezi záhony rajčat, byla ráda, že jej konečně něco spolehlivě zvedlo od počítače. Tehdy prý si začal se zájmem a s neskutečnou pílí tvořit to, co jej opravdu baví. Pár dalších skokánků už vytvořili společně s tátou.
Dnes je i díky tomu zahrada protkaná cestičkami, které vedou mezi stromy a keři lískových ořechů, hortenzií, šeříků a spoustou květin – čemeřic, rudbekií, pivoněk, kopretin, tulipánů, česneků, orlíčků, zvonků, heřmánku, krásenek a dalších a dalších. „Sama ráda váži kytice pro přátele, a tak zde stále něco kvete. Od března až do listopadu,“ popisuje čtenářka.
Zahradu prý moc neudržuje, spíše jen usměrňuje, aby to nebyla úplná džungle. „Květiny se tady množí samy a rostou úplně všude – v záhonech zeleniny i mezi dlažbou v chodníku. Naše zahrada si je vlastně sama sobě krajinářským architektem – a v kombinaci s našimi potřebami jako jsou kola a květiny – vznikla opravdu originální a netradiční zahrada,“ dodává čtenářka.
A nezbývá, než jí dát za pravdu. „Každý člen naší rodiny si tady najde, co ho baví. Ať už je to jízda na kole, cvičení jógy, nebo jenom relaxace pod vzrostlými stromy a zobání borůvek přímo z keře. Prostě je to zahrada, na které je stále živo,“ je paní Lenka ráda, že se jim takovou zahradu podařilo vytvořit vlastními silami. A přitom to začalo tak nenápadně.
Komerční rámeček
Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026
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