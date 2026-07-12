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Vždy chtěla relaxační zahradu v anglickém stylu, s pár útulnými zákoutími

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Pohodlné staré retro lehátko u nově vydlážděného „náměstíčka“

Pohodlné staré retro lehátko u nově vydlážděného „náměstíčka“ | foto: Archiv soutěže

Místo centrálního záhonu teď máme náměstíčko, které nevyžaduje žádnou údržbu
Levandule a růže Leonardo da Vinci
Dřevěný oblouk na pnoucí růži
Posezení pod pergolou
27 fotografií
Když v roce 1999 koupili jako Pražáci chalupu nedaleko Tábora, byla přilehlá užitková zahrada rozdělená na několik menších dílů plůtky. Bylo tam bramborové políčko, 4 keře rybízu, přehoustlé maliniště, stará hrušeň a švestka

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„Vlastně už v průběhu dlouhé rekonstrukce chalupy, kterou měl na starosti manžel, jsem tak nějak věděla, jaký typ zahrady bych chtěla na pozemku velikosti zhruba 1 000 m2 vybudovat,“ přiznává čtenářka Klára, která svou zahradu do soutěže Nejkrásnější zahrada nepřihlásila poprvé. Může vám tedy být povědomá, i když se v průběhu času mění. (Jak například vypadala před 17 lety se můžete podívat v článku zde.)

To podstatné ovšem zůstává – majitelka stále dobře ví, jak by měla její zahrada vypadat. Už během rekonstrukce stavení na přelomu tisíciletí tak pomalu začala nakupovat a sázet rostliny. Postupovala kousek po kousku, nebylo to najednou, „Řídila jsem se citem a vědomostmi získanými ze zahradnických knih, kterých mám velkou sbírku. A takovou svojí vizí o relaxační zahradě v anglickém stylu s několika útulnými zákoutími,“ popisuje, jaké měla se zahradou u jihočeské chalupy od počátku úmysly.

Zahrada s pečlivě budovanou atmosférou

Pohodlné staré retro lehátko u nově vydlážděného „náměstíčka“
Místo centrálního záhonu teď máme náměstíčko, které nevyžaduje žádnou údržbu
Levandule a růže Leonardo da Vinci
Dřevěný oblouk na pnoucí růži
27 fotografií

„Naší zahradu letos tedy máme už 27 let a největší vzestup má zhruba deset let za sebou,“ konstatuje paní Klára, která byla jednu dobu opravdu blázen do růží. „Měla jsem 60 kultivarů a téměř každou existující trvalku,“ vzpomíná. Teď už vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a v rámci minimalizace a zjednodušení údržby naopak rostliny ubírá, některé samy zašly. A ty kterým se daří, tak dostávají prostor pro samovolný růst.

V mnoha ohledech se tak zahrada celkově změnila oproti období, kdy byla v očích majitelky ve svém největším rozkvětu. „Původní obrovský centrální záhon jsme vydláždili betonovými retro cihlami do kruhu a doplnili rostliny pouze do středu a jakýchsi kapes vytvořených podél nového chodníčku,“ popisuje čtenářka, jak hledá cesty eliminující nutnost náročného pletí.

Rozkvetlá zahrada plná pokojíčků, kterou vybudovali s citem a vášní

S nově vydlážděnou plochou souvisí i další realizovaný nápad – stará drážní váha využitá jako sokl pod cortenovou mísu s vodou, která slouží jako pítko pro ptáky a včely. K užitku přišel i starý kamenný patník. A vznikl tak prostor, který opticky zahradu provzdušnil.

Nové řešení původně největšího záhonu navíc ladí se stávajícími zahradními stavbami, ať už je to altán, nebo krytá houpačka a pergola. Dál tu také úspěšně pěstují ostružiny, kterým se nesmírně daří, nechybí ani maliny, muchovník, švestky či ořechy.

Milovanou zahradu proměňuje, jak jí síly dovolí, láska k růžím zůstává

„Do budoucna ještě plánujeme využít staré kamenné pilíře, které zbyly ze stodoly, jež tu prý dříve byla. A uděláme novou „stodůlku“ v modernějším kabátě – bude sloužit jako úložný prostor na zahradnické i další věci,“ těší se na další projekty čtenářka, na jejíž zahradě je hodně vidět, jak ji péče o ni stále baví. Pak je těžké nerealizovat další a další nápady. Tak hodně sil.

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026

Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.

Všechny tyto výrobky nakoupíte nejsnadněji přes oficiální e-shop Fieldmann.cz

1. místo: Set zahradní techniky
Benzínová sekačka, náhradní struna, motorový olej, kanystr, elektrická strunová sekačka, nůž, odsávačka oleje, ochranné rukavice.

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2. místo: Set pro upravenou zahradu
Benzínová sekačka, motorový olej, kanystr 5L, náhradní nůž, odsávačka oleje, pracovní rukavice.

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3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky
Aku sekačka, aku strunová sekačka, aku zahradní vysavač, 2x aku baterie, nabíječka.

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4. místo: Set akumulátorového nářadí
Aku přímočará pila, aku uhlová bruska, aku vrtačka, aku pila ocaska, aku myčka, 2x akumulátor, rychlonabíječka.

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5. místo: Sada na grilování
Tvoří ji plynový gril, gril.jehla s motorem, obal na gril, grilovací náčiní.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 5 misto

Vyhrát lze i balíček knížek nejen o zahradě

Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy).

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