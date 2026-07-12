Ohodnoťte procenty tuto zahradu:Vždy chtěla relaxační zahradu v anglickém stylu, s pár útulnými zákoutími
„Vlastně už v průběhu dlouhé rekonstrukce chalupy, kterou měl na starosti manžel, jsem tak nějak věděla, jaký typ zahrady bych chtěla na pozemku velikosti zhruba 1 000 m2 vybudovat,“ přiznává čtenářka Klára, která svou zahradu do soutěže Nejkrásnější zahrada nepřihlásila poprvé. Může vám tedy být povědomá, i když se v průběhu času mění. (Jak například vypadala před 17 lety se můžete podívat v článku zde.)
To podstatné ovšem zůstává – majitelka stále dobře ví, jak by měla její zahrada vypadat. Už během rekonstrukce stavení na přelomu tisíciletí tak pomalu začala nakupovat a sázet rostliny. Postupovala kousek po kousku, nebylo to najednou, „Řídila jsem se citem a vědomostmi získanými ze zahradnických knih, kterých mám velkou sbírku. A takovou svojí vizí o relaxační zahradě v anglickém stylu s několika útulnými zákoutími,“ popisuje, jaké měla se zahradou u jihočeské chalupy od počátku úmysly.
Zahrada s pečlivě budovanou atmosférou
„Naší zahradu letos tedy máme už 27 let a největší vzestup má zhruba deset let za sebou,“ konstatuje paní Klára, která byla jednu dobu opravdu blázen do růží. „Měla jsem 60 kultivarů a téměř každou existující trvalku,“ vzpomíná. Teď už vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a v rámci minimalizace a zjednodušení údržby naopak rostliny ubírá, některé samy zašly. A ty kterým se daří, tak dostávají prostor pro samovolný růst.
V mnoha ohledech se tak zahrada celkově změnila oproti období, kdy byla v očích majitelky ve svém největším rozkvětu. „Původní obrovský centrální záhon jsme vydláždili betonovými retro cihlami do kruhu a doplnili rostliny pouze do středu a jakýchsi kapes vytvořených podél nového chodníčku,“ popisuje čtenářka, jak hledá cesty eliminující nutnost náročného pletí.
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Rozkvetlá zahrada plná pokojíčků, kterou vybudovali s citem a vášní
S nově vydlážděnou plochou souvisí i další realizovaný nápad – stará drážní váha využitá jako sokl pod cortenovou mísu s vodou, která slouží jako pítko pro ptáky a včely. K užitku přišel i starý kamenný patník. A vznikl tak prostor, který opticky zahradu provzdušnil.
Nové řešení původně největšího záhonu navíc ladí se stávajícími zahradními stavbami, ať už je to altán, nebo krytá houpačka a pergola. Dál tu také úspěšně pěstují ostružiny, kterým se nesmírně daří, nechybí ani maliny, muchovník, švestky či ořechy.
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Milovanou zahradu proměňuje, jak jí síly dovolí, láska k růžím zůstává
„Do budoucna ještě plánujeme využít staré kamenné pilíře, které zbyly ze stodoly, jež tu prý dříve byla. A uděláme novou „stodůlku“ v modernějším kabátě – bude sloužit jako úložný prostor na zahradnické i další věci,“ těší se na další projekty čtenářka, na jejíž zahradě je hodně vidět, jak ji péče o ni stále baví. Pak je těžké nerealizovat další a další nápady. Tak hodně sil.
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