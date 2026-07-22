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Čtenáři určili vítěze hlavních cen v 1. kole soutěže Nejkrásnější zahrada

Autor:
Soutěž   15:15

Jak dopadlo hlasování čtenářů v 1. kole soutěže Nejkrásnější zahrada? | foto: Getty/iDNES.cz

První kolo soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 dnes dorazilo do finále a čtenáři rozhodli, kterých pět zahrad vyhrává zahradní pomocníky značky Fieldmann. Mimochodem, o stejné ceny se bude hrát i ve 2. kole. Stačí, abyste svou zahradu přihlásili do 26. srpna.

Kterých pět zahrad tedy z klání odchází vítězně? Rozhodli o tom registrovaní čtenáři iDNES.cz, kteří jednotlivé zahrady hodnotili na procentní škále. V komerčním rámečku níže si pak můžete prohlédnout, jaké konkrétní zahradní pomocníky, nářadí či gril ta která zahrada získává. Hodnota každé z těchto hlavních cen se pohybuje kolem 10 tisíc korun, o stejné se bude hrát i ve druhém kole (přihláška do 2. kola zde).

1. místo Relaxační zahrada v anglickém stylu

V hodnocení čtenářů získala 79 % a získává set zahradní techniky.

Pohodlné staré retro lehátko u nově vydlážděného „náměstíčka“

2. místo Svažitá zahrada, kde syn řádí na kole

V hodnocení čtenářů získala 78 %, získává set pro upravenou zahradu.

Pohled na terasu ze zahrady

3. místo Relaxační zahrada s verandou v Brdech

V hodnocení čtenářů 71 %, získává set akumulátorové zahradní techniky.

Hlavní dvorek

4.místo Hektarová zahrada u bývalého mlýna

V hodnocení čtenářů získala 70 %, získává set akumulátorového nářadí

Rozlehlá zahrada u starého mlýna

5. místo Zahrada u sezonní chatky ve Slezsku

V hodnocení čtenářů získala 68% a vyhrává sadu na grilování.

Maminčina chata

Výhercům srdečně gratulujeme, partner soutěže je bude kontaktovat. Kompletní čtenářské hodnocení všech 20 zahrad prvního kola s odkazy na jejich příběhy a fotogalerie najdete u každé ze zahrad i níže.

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026

Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.

Všechny tyto výrobky nakoupíte nejsnadněji přes oficiální e-shop Fieldmann.cz

1. místo: Set zahradní techniky
Benzínová sekačka, náhradní struna, motorový olej, kanystr, elektrická strunová sekačka, nůž, odsávačka oleje, ochranné rukavice.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 1 misto

2. místo: Set pro upravenou zahradu
Benzínová sekačka, motorový olej, kanystr 5L, náhradní nůž, odsávačka oleje, pracovní rukavice.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 2 misto

3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky
Aku sekačka, aku strunová sekačka, aku zahradní vysavač, 2x aku baterie, nabíječka.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 3 misto

4. místo: Set akumulátorového nářadí
Aku přímočará pila, aku uhlová bruska, aku vrtačka, aku pila ocaska, aku myčka, 2x akumulátor, rychlonabíječka.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 4 misto

5. místo: Sada na grilování
Tvoří ji plynový gril, gril.jehla s motorem, obal na gril, grilovací náčiní.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 5 misto

Jak vybírali odborníci, prozradíme zítra

Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 jede dál – své příspěvky do ní můžete posílat až do středy 26. srpna 2026 – nicméně ještě rozdáme 5 balíčků nádherných knížek a tři různé zahradní online kurzy z dílny atelieru Flera: Žijte ve své zahradě, Chytře na realizaci a Jedlá zahrada.

A ačkoliv tři zahradní architektky, jeden zahradní architekt a jedna zahradnice vybírali souběžně se čtenáři iDNES.cz – konkrétně Jana Pyšková, Markéta Čermáková, Dita Tomsová, Zuzana Krochmalová a Jan Sulzer – jejich verdikt se dozvíte zítra v samostatném článku, který vydáme zítra. Co myslíte, kdo vyhraje u odborníků?

Vyhrát lze i balíček knížek nejen o zahradě

Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy).

Zde si můžete prohlédnou všech 20 soutěžních zahrad 1. kola:

Rodině na zahradě nechybí ořešák ani skleník, užívají si i bazén a terasu

Zahrada se stodolou
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Vytvořili si u domu rodinný ráj na zemi. Květiny už pomáhají sázet vnučky

Jaro v naší zahradě
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Důležitá je cesta. Říká ta, která svou třetí zahradu vybudovala na jílu

Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.)-54516
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S přítelem si vybudovali zahradu u sezonní chatky nedaleko bývalých lázní

Maminčina chata
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Zahradu po babi a dědovi přetvořili pro rodinu se 4 dětmi. Vděčnou za ovoce

Zóna pro nejmenší
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Z domácího pivovaru je součást zahrady s příjemným posezením i atmosférou

Posezení u domácího pivovaru
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Na svažité zahradě skloubili vášeň pro květiny i synovu zálibu v kolech

Pohled na terasu ze zahrady
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Místo stodoly vybudovali zahrádku jako z pohádky. A to přišli z paneláku

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