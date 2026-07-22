Kterých pět zahrad tedy z klání odchází vítězně? Rozhodli o tom registrovaní čtenáři iDNES.cz, kteří jednotlivé zahrady hodnotili na procentní škále. V komerčním rámečku níže si pak můžete prohlédnout, jaké konkrétní zahradní pomocníky, nářadí či gril ta která zahrada získává. Hodnota každé z těchto hlavních cen se pohybuje kolem 10 tisíc korun, o stejné se bude hrát i ve druhém kole (přihláška do 2. kola zde).
1. místo Relaxační zahrada v anglickém stylu
V hodnocení čtenářů získala 79 % a získává set zahradní techniky.
2. místo Svažitá zahrada, kde syn řádí na kole
V hodnocení čtenářů získala 78 %, získává set pro upravenou zahradu.
3. místo Relaxační zahrada s verandou v Brdech
V hodnocení čtenářů 71 %, získává set akumulátorové zahradní techniky.
4.místo Hektarová zahrada u bývalého mlýna
V hodnocení čtenářů získala 70 %, získává set akumulátorového nářadí
5. místo Zahrada u sezonní chatky ve Slezsku
V hodnocení čtenářů získala 68% a vyhrává sadu na grilování.
Výhercům srdečně gratulujeme, partner soutěže je bude kontaktovat. Kompletní čtenářské hodnocení všech 20 zahrad prvního kola s odkazy na jejich příběhy a fotogalerie najdete u každé ze zahrad i níže.
Komerční rámeček
Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026
Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.
Všechny tyto výrobky nakoupíte nejsnadněji přes oficiální e-shop Fieldmann.cz
1. místo: Set zahradní techniky
2. místo: Set pro upravenou zahradu
3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky
4. místo: Set akumulátorového nářadí
5. místo: Sada na grilování
Jak vybírali odborníci, prozradíme zítra
Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 jede dál – své příspěvky do ní můžete posílat až do středy 26. srpna 2026 – nicméně ještě rozdáme 5 balíčků nádherných knížek a tři různé zahradní online kurzy z dílny atelieru Flera: Žijte ve své zahradě, Chytře na realizaci a Jedlá zahrada.
A ačkoliv tři zahradní architektky, jeden zahradní architekt a jedna zahradnice vybírali souběžně se čtenáři iDNES.cz – konkrétně Jana Pyšková, Markéta Čermáková, Dita Tomsová, Zuzana Krochmalová a Jan Sulzer – jejich verdikt se dozvíte zítra v samostatném článku, který vydáme zítra. Co myslíte, kdo vyhraje u odborníků?
Vyhrát lze i balíček knížek nejen o zahradě
Zde si můžete prohlédnou všech 20 soutěžních zahrad 1. kola: