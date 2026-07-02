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Chtěli zachránit sad. Dnes v něm bydlí a užívají si romantickou zahradu

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Soutěž
Čtenářka Lenka a loubí porostlé růžemi

Čtenářka Lenka a loubí porostlé růžemi | foto: Archiv soutěže

Čtenářka Lenka a loubí porostlé růžemi
Čtenářka Lenka a loubí porostlé růžemi
Čtenářka Lenka a loubí porostlé růžemi
Čtenářka Lenka a loubí porostlé růžemi
39 fotografií
„Když se dnes ráno posadím pod starou jabloň a poslouchám zpěv ptáků, občas se sama sebe ptám, jestli je vůbec možné, jak dlouhou cestu jsme ušli. S manželem jsme oba vyrůstali v paneláku. A dlouho nám to vlastně stačilo,“ popisuje čtenářka Petra, která s rodinou žije na místě starého sadu na Břeclavsku.

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Chtěli zachránit sad. Dnes v něm bydlí a užívají si romantickou zahradu
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Nicméně když se jim narodil první syn, začali snít o jiném bydlení i životním stylu. „Snili jsme o místě, kde děti nebudou vyrůstat mezi betonem, ale mezi stromy. Kde budou lézt po větvích, sbírat jablka přímo ze stromu, stavět bunkry a večer usínat unavené z opravdového dne venku. A kde si já konečně budu moct bez výčitek umazat ruce od hlíny,“ popsala v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada.

Rok s manželem hledali pozemek. A pak našli místo, které prý většina lidí považovala za ztracený případ. Stál tam starý dům určený k demolici. A byl tam téměř deset let neudržovaný ovocný sad, zarostlý tak, že při první prohlídce musel majitel vzít mačetu a prosekat zájemcům cestu.

Bydlení se zahradou v jihomoravském sadu

Loubí na růže
Nahoře v sadu
Naše zahrada v sadu
Ten klid...
39 fotografií

„Statik dům odepsal během pár minut a mnoho lidí nás od koupě odrazovalo, jenže já jsem za tou džunglí viděla něco úplně jiného. Viděla jsem staré ovocné stromy, které si zaslouží druhou šanci. Viděla jsem místo plné života, které by byla škoda proměnit ve stavební parcely. A hlavně jsem viděla náš budoucí domov. Dnes jsem nesmírně vděčná, že jsme tenkrát poslechli srdce,“ konstatuje Petra zhruba po sedmi letech.

A dodává: „Nebylo to jednoduché. Stavěli jsme dům svépomocí, já byla na mateřské dovolené s malými dětmi a současně řešila stavbu i zahradu. Manžel se vracel z práce až večer a většina práce zůstávala na nás dvou a mojí mamince. Často jsme byli unavení, občas zoufalí, ale nikdy jsme nepřestali věřit, že to jednou bude stát za to. A stálo.“

O začátcích budování zahrady i domu čtenářka více prozradila zde:

14. května 2026

Od samého začátku měli jasno v tom, že nechtějí dokonale upravenou zahradu podle katalogu. Chtěli vytvořit místo, které bude žít. Zachovali starý ovocný sad a postupně ho obnovují s respektem k tomu, co zde bylo dávno před nimi. Každý strom má svůj příběh. Rozhodli se, že místo kácení dají přednost péči. Zahradu rozkládající se cca na 2200 m2 prostě budují pomalu, postupně, rok po roce. Ne podle trendů, ale podle přírody.

Soutěž Nejkrásnější zahrada je tu i pro vás

Sepište příběh své zahrady, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku. Vybrané příspěvky si zahrají o zajímavé ceny a mohou se stát inspirací pro ostatní čtenáře.

Nafoťte svou zahradu, popište její příběh, a přihlaste ji do soutěže...

Příspěvky do 1. kola můžete zasílat do 8. července, konečná uzávěrka je 26. srpna 2026.
(Viz pravidla soutěže Nejkrásnější zahrada 2026).

„Nepoužíváme chemické postřiky. Vysazujeme rostliny, které lákají motýly, včely i čmeláky. Necháváme prostor ptákům, ježkům i drobnému hmyzu. Máme slepice, které jsem si sama líhla a běhaly nám jako kuřátka po obýváku. Máme tu hmyzí obyvatele, ptačí budky, staré stromy i kouty, které zůstávají schválně trochu divoké. Věřím totiž, že krásná zahrada není ta nejvíce uklizená, ale ta, která dokáže dát domov co nejvíce živým tvorům. A teď v těch horkých dnech se k nám stahují nejen zvířátka, ale i rodina a přátele, protože není nad přirozený stín korun stromů,“ popisuje čtenářka, která tuto rodinnou cestu sdílí s ostatními prostřednictvím projektu Bydlíme v sadu.

„Inspiruji už více než 100 tisíc lidí na Instagramu a Facebooku a každý den mi přicházejí zprávy od lidí, kteří díky našemu příběhu zasadili svůj první strom, založili záhon pro opylovače nebo se rozhodli zachránit starý sad místo jeho vykácení. A právě to je pro mě největší ocenění. Pokud naše zahrada dokáže inspirovat další rodiny, aby daly přírodě více prostoru a začaly ji vnímat jako partnera, pak všechna ta práce měla ještě mnohem větší smysl,“ vysvětluje, nakolik se jí zahrada stala životní náplní.

S manželem vlastně všechno vyrobili rukama

Nejkrásnější na celé této rodinné zahradě ale podle čtenářky není výsledek. „Nejkrásnější je ta cesta. Jsou to stovky hodin práce, tisíce koleček s hlínou, bolavá záda, odřené ruce i chvíle, kdy si člověk říká, jestli to vůbec zvládne. A pak přijde ráno, kdy si utrhnete rajče, kolem vás zpívají ptáci, děti běží bosky rosou a mezi levandulí bzučí včely. V tu chvíli víte, že všechna ta práce měla smysl,“ popisuje Petra poeticky.

DIY houpačka

DIY lavička a houpačka

Veškerý zahradní inventář – každý nový záhon, lavička či nově zasazený keř prošly manželům rukama. „Mnoho věcí jsme vyrobili z toho, co už mělo skončit na skládce. Staré dřevo vždycky dostalo nějaký nový život, dětská postel se například proměnila v kurník,“ uvádí nadšená zahrádkářka, která užitkovou zahradu každý rok rozšiřuje. „Modré vyvýšené záhony ladící s okenicemi u domu jsou taková naše stálice,“ dodává.

A samozřejmě i na této zahradě podle paní Petry platí, že vlastně nikdy nebude úplně hotová. A ani být nechce. Každý rok přibývá nový nápad, nový strom, nový záhon nebo místo k odpočinku. „Říkám totiž, že cesta je cíl a právě díky tomu zahrada roste společně s námi. Najdete u nás květnatou louku, skleník, zahradní domeček, kde v létě s dětmi spím. Nesmí chybět kurník, fontána nebo třeba houpací síť a ohniště. Letos přibyla také předzahrádka a další trvalkové záhony, které jsou teď díky štěňátku trošku ohroženy,“ konstatuje, že se do zahrady promítají i rodinné změny – třeba to, že přibyl nový čtyřnohý člen.

Užitková zahrada

Malý pomocník

Svoji rodinnou zahradu nepovažuje za nejkrásnější proto, že by byla dokonalá. „Je krásná tím, že každý její kout vypráví náš vlastní příběh. Příběh o odvaze koupit místo, které ostatní odepsali. O záchraně starého ovocného sadu. O lásce k přírodě. O rodině. O respektu ke všemu živému. A hlavně o tom, že i obyčejná paneláková holka si může splnit sen a vytvořit malý kousek ráje, který není jen pro nás, ale i pro všechny, kteří v něm společně s námi našli svůj domov,“ uzavírá.

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026

Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.

Všechny tyto výrobky nakoupíte nejsnadněji přes oficiální e-shop Fieldmann.cz

1. místo: Set zahradní techniky
Benzínová sekačka, náhradní struna, motorový olej, kanystr, elektrická strunová sekačka, nůž, odsávačka oleje, ochranné rukavice.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 1 misto

2. místo: Set pro upravenou zahradu
Benzínová sekačka, motorový olej, kanystr 5L, náhradní nůž, odsávačka oleje, pracovní rukavice.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 2 misto

3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky
Aku sekačka, aku strunová sekačka, aku zahradní vysavač, 2x aku baterie, nabíječka.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 3 misto

4. místo: Set akumulátorového nářadí
Aku přímočará pila, aku uhlová bruska, aku vrtačka, aku pila ocaska, aku myčka, 2x akumulátor, rychlonabíječka.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 4 misto

5. místo: Sada na grilování
Tvoří ji plynový gril, gril.jehla s motorem, obal na gril, grilovací náčiní.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 5 misto

Vyhrát lze i balíček knížek nejen o zahradě

Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy).

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