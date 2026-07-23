Ke komu tedy na základě výběru zahradních či krajinářských architektů, zahradních projektantek a jedné šikovné zahradnice poputuje pět balíčků krásných knížek z nakladatelství Smart Press, Jota a Grada? Které z dvaceti zahrad 1. kola si vybrali odborníci Jana Pyšková, Jan Sulzer, Markéta Čermáková, Dita Tomsová a Zuzana Nádvorníková?
Koho ze soutěžících 1. kola vybrali profíci a získává balíček knížek z produkce nakladatelství JOTA, Grada a SMART Press, nebo kurz atelieru Flera – Žijte ve své zahradě či Chytře na realizaci?
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Čtenáři určili vítěze hlavních cen v 1. kole soutěže Nejkrásnější zahrada
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Pochlubte se zahradou a přihlaste ji do 2. kola soutěže Nejkrásnější zahrada