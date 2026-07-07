Ohodnoťte procenty tuto zahradu:Venkovská zahrada po dědovi, čekající na nový impulz. Jen už není tolik sil
Tato venkovská zahrada na severní Moravě, v oblasti Oderských vrchů, je totiž její životní láskou. Rozdělena je na dvě části: horní okrasnou část a dolní s ovocnými stromy, keři, záhonky se zeleninou a barevnou směsí květin. Obě části zahrady jsou zhruba stejně veliké, dohromady mají cca 1500 čtverečních metrů.
„Všechny moje výsadby jsou pokus omyl; něco zasadím a pak zjistím, že tam se stromečku nebo kytičce nelíbí, tak se stěhují jinam. Ale je strašně krásné si sednout večer na zahradu a cítit tu vůni všech těch kytiček a posečené trávy – to je láska na celý život, tu vám nikdo nevezme,“ píše čtenářka Lucie v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada 2026.
Zahrada na venkově, s Oderskými vrchy na dohled
Každopádně by chtěla na své zahradě ještě spoustu věcí zrealizovat – s vědomím, jak se její podoba mění podle věku dětí, takže trampolína, pískoviště a dětský domeček už u nich nemají místo. „Počítám, že to přijde s vnoučátky,“ těší se paní Lucie na budoucnost zahrady i rodiny.
Soutěž Nejkrásnější zahrada je tu i pro vás
Sepište příběh své zahrady, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku. Vybrané příspěvky si zahrají o zajímavé ceny a mohou se stát inspirací pro ostatní čtenáře.
Příspěvky do 1. kola můžete zasílat do 8. července, konečná uzávěrka je 26. srpna 2026.
A dodává: „Naše zahrada prošla velkou proměnou a řekla bych, že každý rok ještě projde. Protože je veliká, tak stále dosazuji a dokupuji to, co by se mohlo líbit všem. Pomaličku začíná žít a zvětšovat se ve svém vzrůstu. Některé rostlinky rostou jako o závod, a tak je musím trošku krotit, ať nám tady nevznikne stejná buš, co tady byla.“
Manželův dědeček, který tu žil, byl totiž velký zahradník. „Když vám ale léta ubíhají, síly taktéž a nikdo kolem, kdo by vám pomohl, tak je těžké udržet ji ve stejném stavu,“ vysvětluje, proč se snaží o co nejsnazší údržbu. „Každý zahradník ví, o čem mluvím. Pokud na zahradu nechodíte skoro každý den, dá vám to každá kytka vědět velmi rychle,“ uzavírá.
Všem milovníkům zahrad Lucie ze severní Moravy přeje, aby na svých zahradách, terasách i krásných rozkvetlých balkonech stíhali i relaxovat. A užívali si každou pohodovou chviličku na místech, kde je to na jejich zahradách hřeje u srdce.
Komerční rámeček
Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026
Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.
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