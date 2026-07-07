Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Venkovská zahrada po dědovi, čekající na nový impulz. Jen už není tolik sil

Autor:
Soutěž
Skalka v celé délce

Skalka v celé délce | foto: Archiv soutěže

Miluji levandule, a to teprve začínají kvést.
Ibišek bude světlounce fialkový...
Malá část z toho, co na zahradě kvete.
Nahoře máme už odkvetlé pivoňky, co zůstaly z původní zahrady.
24 fotografií
„Když jsme začali opravovat domeček, vypadala zahrada kolem – která k němu patří – doslova jako buš. A ačkoliv jsem nechtěla nic moc řezat ani vyhodit, bohužel toho moc nezbylo. Bylo to hodně těžké loučení, ale nakonec mi zůstaly jen pivoňky a buxus, vše ostatní bylo buď uschlé nebo napadené nějakou nemocí,“ popisuje čtenářka Lucie, jak vznikala zahrada na snímcích zaslaných do soutěže Nejkrásnější zahrada.

Ohodnoťte procenty tuto zahradu: 

Venkovská zahrada po dědovi, čekající na nový impulz. Jen už není tolik sil
? %
Průběžné
hodnocení čtenářů
Pro ohodnocení se musíte přihlásit
Hlasujte pro další

Rodině na zahradě nechybí ořešák ani skleník, užívají si i bazén a terasu

Zahrada se stodolou
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Vytvořili si u domu rodinný ráj na zemi. Květiny už pomáhají sázet vnučky

Jaro v naší zahradě
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Důležitá je cesta. Říká ta, která svou třetí zahradu vybudovala na jílu

Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.)-54516
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

S přítelem si vybudovali zahradu u sezonní chatky nedaleko bývalých lázní

Maminčina chata
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Zahradu po babi a dědovi přetvořili pro rodinu se 4 dětmi. Vděčnou za ovoce

Zóna pro nejmenší
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Z domácího pivovaru je součást zahrady s příjemným posezením i atmosférou

Posezení u domácího pivovaru
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Na svažité zahradě skloubili vášeň pro květiny i synovu zálibu v kolech

Pohled na terasu ze zahrady
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Užívají si luxusu vlastní malé zahrady na kraji Prahy, kam se jim vešlo vše

Odpočinkový koutek na terase, obklopený záhony. Malá zelená oáza na kraji Prahy
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Dům s verandou se plánovaně stal součástí lesní relaxační zahrady v Brdech

Hlavní dvorek
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Stavbě domu musela zahrada ustoupit. Obrečeli to, teď s dětmi budují novou

Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.),...
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Místo stodoly vybudovali zahrádku jako z pohádky. A to přišli z paneláku

Jezírko s dřevěným molem
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Chtěli zachránit sad. Dnes v něm bydlí a užívají si romantickou zahradu

Loubí na růže
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Rodinná zahrada s jezírkem a svěžím trávníkem se jim stala radostí i lékem

Jezirko
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit
Průběžný stav hodnocení. Hodnotit můžete do 22. 7. 2026

Tato venkovská zahrada na severní Moravě, v oblasti Oderských vrchů, je totiž její životní láskou. Rozdělena je na dvě části: horní okrasnou část a dolní s ovocnými stromy, keři, záhonky se zeleninou a barevnou směsí květin. Obě části zahrady jsou zhruba stejně veliké, dohromady mají cca 1500 čtverečních metrů.

„Všechny moje výsadby jsou pokus omyl; něco zasadím a pak zjistím, že tam se stromečku nebo kytičce nelíbí, tak se stěhují jinam. Ale je strašně krásné si sednout večer na zahradu a cítit tu vůni všech těch kytiček a posečené trávy – to je láska na celý život, tu vám nikdo nevezme,“ píše čtenářka Lucie v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada 2026.

Zahrada na venkově, s Oderskými vrchy na dohled

Skalka v celé délce
Miluji levandule, a to teprve začínají kvést.
Ibišek bude světlounce fialkový...
Malá část z toho, co na zahradě kvete.
24 fotografií

Každopádně by chtěla na své zahradě ještě spoustu věcí zrealizovat – s vědomím, jak se její podoba mění podle věku dětí, takže trampolína, pískoviště a dětský domeček už u nich nemají místo. „Počítám, že to přijde s vnoučátky,“ těší se paní Lucie na budoucnost zahrady i rodiny.

Soutěž Nejkrásnější zahrada je tu i pro vás

Sepište příběh své zahrady, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku. Vybrané příspěvky si zahrají o zajímavé ceny a mohou se stát inspirací pro ostatní čtenáře.

Nafoťte svou zahradu, popište její příběh, a přihlaste ji do soutěže...

Příspěvky do 1. kola můžete zasílat do 8. července, konečná uzávěrka je 26. srpna 2026.
(Viz pravidla soutěže Nejkrásnější zahrada 2026).

A dodává: „Naše zahrada prošla velkou proměnou a řekla bych, že každý rok ještě projde. Protože je veliká, tak stále dosazuji a dokupuji to, co by se mohlo líbit všem. Pomaličku začíná žít a zvětšovat se ve svém vzrůstu. Některé rostlinky rostou jako o závod, a tak je musím trošku krotit, ať nám tady nevznikne stejná buš, co tady byla.“

Manželův dědeček, který tu žil, byl totiž velký zahradník. „Když vám ale léta ubíhají, síly taktéž a nikdo kolem, kdo by vám pomohl, tak je těžké udržet ji ve stejném stavu,“ vysvětluje, proč se snaží o co nejsnazší údržbu. „Každý zahradník ví, o čem mluvím. Pokud na zahradu nechodíte skoro každý den, dá vám to každá kytka vědět velmi rychle,“ uzavírá.

Všem milovníkům zahrad Lucie ze severní Moravy přeje, aby na svých zahradách, terasách i krásných rozkvetlých balkonech stíhali i relaxovat. A užívali si každou pohodovou chviličku na místech, kde je to na jejich zahradách hřeje u srdce.

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026

Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.

Všechny tyto výrobky nakoupíte nejsnadněji přes oficiální e-shop Fieldmann.cz

1. místo: Set zahradní techniky
Benzínová sekačka, náhradní struna, motorový olej, kanystr, elektrická strunová sekačka, nůž, odsávačka oleje, ochranné rukavice.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 1 misto

2. místo: Set pro upravenou zahradu
Benzínová sekačka, motorový olej, kanystr 5L, náhradní nůž, odsávačka oleje, pracovní rukavice.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 2 misto

3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky
Aku sekačka, aku strunová sekačka, aku zahradní vysavač, 2x aku baterie, nabíječka.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 3 misto

4. místo: Set akumulátorového nářadí
Aku přímočará pila, aku uhlová bruska, aku vrtačka, aku pila ocaska, aku myčka, 2x akumulátor, rychlonabíječka.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 4 misto

5. místo: Sada na grilování
Tvoří ji plynový gril, gril.jehla s motorem, obal na gril, grilovací náčiní.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 5 misto

Vyhrát lze i balíček knížek nejen o zahradě

Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy).

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Plastové omyly, kterými třídění škodíme. 30 věcí, které do kontejneru nepatří

Kontejnery na plasty (19. ledna 2022)

Třídění plastů v České republice má poměrně jasná pravidla, přesto se do žlutých kontejnerů často dostávají věci, které tam z technických nebo hygienických důvodů nepatří. Celý problém spočívá v tom,...

Chtěli zachránit sad. Dnes v něm bydlí a užívají si romantickou zahradu

Soutěž
Loubí na růže

„Když se dnes ráno posadím pod starou jabloň a poslouchám zpěv ptáků, občas se sama sebe ptám, jestli je vůbec možné, jak dlouhou cestu jsme ušli. S manželem jsme oba vyrůstali v paneláku. A dlouho...

S Lefflerem za zády vypotili projekt zahrady jako od profíka. Za zlomek ceny

atelier Flera, Ferdinand Leffler, Baldýnka, červen 2026, kurz, seminář, návrh...

Zaplatili si, aby z nich profíci vyždímali to nejlepší. A současně oni z profíků – zahradního designéra Ferdinanda Lefflera a šikovných projektantek Aničky, Katky a Markéty. Nepřišli úplně „z...

Nejošklivější psi světa v jedné galerii. 30 let příběhů, které vás dojmou

Peanut byl kříženec čivavy a ši-tzu, jehož divoký vzhled byl přímým důsledkem...

World’s Ugliest Dog Contest, tedy soutěž o nejošklivějšího psa, se pořádá už od 70. let minulého století. Od poloviny 90. let se díky internetu staly z jejich vítězů celosvětové celebrity. Náš seznam...

Když Neil zalehne cestu, auta ho musí objíždět. Rypouš je tasmánskou celebritou

Tunový lachtan terorizuje město. Neporadili si s ním ani policisté

Tunový rypouš Neil se opět usadil v tasmánských městech. Obchází zátarasy, ničí ploty, leží na silnicích a narazil už do nejméně jednoho zaparkovaného auta. Sloupky, dopravní kužely, ploty ani vozy...

Proměna nebožtíka v hromádku kompostu jako budoucnost. Stačí už jen legalizovat

Premium
Terramace je ekologický způsob pohřbu. Nebožtík je oblečený do jednoduchého...

Indiánský kmen Čerokézů pochovával své pozůstalé v lese, aby tělo posloužilo jako hnojivo a přispělo k výživě stromů. V Himálaji, kde je velmi tvrdá a zmrzlá půda, předloží mrtvého člověka dravým...

7. července 2026

Venkovská zahrada po dědovi, čekající na nový impulz. Jen už není tolik sil

Soutěž
Skalka v celé délce

„Když jsme začali opravovat domeček, vypadala zahrada kolem – která k němu patří – doslova jako buš. A ačkoliv jsem nechtěla nic moc řezat ani vyhodit, bohužel toho moc nezbylo. Bylo to hodně těžké...

7. července 2026

Nejčastější nemoci psů a koček. 10 zdravotních rizik a jak jim předcházet

Problémy se objevují hlavně u psů s hlubokými kožními záhyby a u alergiků.

Patříte k majitelům, kteří preventivní prohlídky u veterináře nepodceňují, nebo do ordinace míříte až ve chvíli, kdy jde do tuhého? Ať tak či onak, dříve nebo později musí zdravotní trable svého...

6. července 2026

Candáti mají prostorovou paměť a „GPS“ v hlavě, zjistil výzkum z Římova

Candát je typický dravec a jeho hlavní potravu tvoří menší bílé ryby, především...

Candáti mají svá oblíbená noční loviště, kam putují denně několik hodin na vzdálenost až čtyř kilometrů. Před rozedněním se pak cíleně vracejí na stejné místo. Tyto pozoruhodné navigační schopnosti...

5. července 2026

Výzkum kukaček, který zaujal i Le Monde. Čeští ornitologové přepisují učebnice

Premium
Ornitolog Michal Šulc při terénním výzkumu.

Ze školy víme, že kukačka snáší svá vejce zásadně do cizích hnízd. Jak je vybírá? Koho nejradši parazituje? A nakolik je úspěšná? Reportér magazínu Víkend DNES se vydal na terénní výzkum s...

4. července 2026

Rodinná zahrada s jezírkem a svěžím trávníkem se jim stala radostí i lékem

Soutěž
Jezirko

Před deseti lety se rodina čtenářky Evy přestěhovala ze severních Čech na Berounsko. „Začali jsme budovat baráček a zahradu. Já plánovala, kreslila a manžel se chytal za hlavu, kolik to bude práce....

4. července 2026

Pět zemí, pět receptů. Šéfkuchař Kohút předvedl své nejlepší grilovací triky

Premium
Tomáš Kohút

Grilování nemusí být jen nudné opékání klobásek ze supermarketu, ale třeba i nápaditá kulinářská cesta po světě. Šéfkuchař pražské zážitkové restaurace Triton Tomáš Kohút si na požádání časopisu Téma...

3. července 2026

Plastové omyly, kterými třídění škodíme. 30 věcí, které do kontejneru nepatří

Kontejnery na plasty (19. ledna 2022)

Třídění plastů v České republice má poměrně jasná pravidla, přesto se do žlutých kontejnerů často dostávají věci, které tam z technických nebo hygienických důvodů nepatří. Celý problém spočívá v tom,...

3. července 2026

Kočičí rituály. Proč vzájemné olizování srsti může signalizovat konflikt

Vzájemné olizování srsti může být občas projevem skryté nevraživosti, která...

Někdy bývá těžké rozklíčovat, zda vás vaše kočka zbožňuje, nebo vámi naopak hluboce opovrhuje. Jak se navíc ukazuje, kočky se dokážou chovat chladně i k příslušníkům vlastního druhu. Vědci totiž...

3. července 2026

Do zoo za pouhou stovku. Sleva platí po celé prázdniny, ale jen v určitý čas

Manulové v expozici Gobi během horkých letních dní spíš šetří síly a aktivují...

Výrazně ušetřit mohou návštěvníci pražské zoo, když si koupí vstupenku v určitý čas. Sleva se podle vedení zahrady osvědčila loni, a tak se letos opakuje.

2. července 2026  9:05

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nejošklivější psi světa v jedné galerii. 30 let příběhů, které vás dojmou

Peanut byl kříženec čivavy a ši-tzu, jehož divoký vzhled byl přímým důsledkem...

World’s Ugliest Dog Contest, tedy soutěž o nejošklivějšího psa, se pořádá už od 70. let minulého století. Od poloviny 90. let se díky internetu staly z jejich vítězů celosvětové celebrity. Náš seznam...

2. července 2026

Chtěli zachránit sad. Dnes v něm bydlí a užívají si romantickou zahradu

Soutěž
Loubí na růže

„Když se dnes ráno posadím pod starou jabloň a poslouchám zpěv ptáků, občas se sama sebe ptám, jestli je vůbec možné, jak dlouhou cestu jsme ušli. S manželem jsme oba vyrůstali v paneláku. A dlouho...

2. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.