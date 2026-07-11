Ohodnoťte procenty tuto zahradu:Zahrada jako vzdušná přírodní oáza, kde nejvíc pozornosti dostávají stromy
„Brzy jsme zjistili, že výběr domu není jen o jeho dispozici nebo lokalitě. Každý z nás měl jiné představy a požadavky, často jsme se nemohli shodnout, a tak se nám v tom napjatém období nevyhnuly ani partnerské hádky. Přesto jsme to nevzdali a věřili, že někde čeká dům, do kterého se oba zamilujeme,“ popisuje bez příkras počátky příběhu jejich dnešní zahrady čtenářka Martina v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada.
A pak to opravdu přišlo – s partnerem našli vysněný domov pro svou rodinu na skvělém místě. Navíc je opravdu okouzlil nejen samotný dům, ale především nádherná vzrostlá zahrada plná zeleně a soukromí. „V tu chvíli jsme věděli, že jsme konečně našli místo, kde chceme vychovávat naše děti a společně prožívat příští krásná léta,“ vzpomíná čtenářka.
Zahrada dopřávající slunce i stín, a zelenou kulisu
Dnes pro ně jejich de facto vysněná zahrada znamená mnohem víc než jen prostor kolem domu. „Je to místo, kde se pravidelně setkáváme s rodinou a přáteli, slavíme společné okamžiky, odpočíváme po náročných dnech a čerpáme energii z přírody,“ popisuje nadšeně čtenářka.
Soutěž Nejkrásnější zahrada je tu i pro vás
Sepište příběh své zahrady, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku. Vybrané příspěvky hrají o zajímavé ceny a mohou se stát inspirací pro ostatní čtenáře.
Příspěvky do 2. kola můžete zasílat do středy 26. srpna.
Bez mučení přiznává, že nechtěli mít zahradu plnou záhonů, která by vyžadovala neustálou péči. Místo toho raději vytvořili prostor, který je podle jejich gusta – jednoduchý, vzdušný a především funkční. „Díky vzrostlým stromům a husté zeleni máme příjemné soukromí, klid a pocit, že jsme uprostřed přírody, přestože bydlíme jen kousek od města,“ vysvětluje na rovinu.
A dodává: „Jsme aktivní rodina se dvěma malými chlapci, a tak je zahrada přizpůsobená i jim. Ve spodní části mají své hřiště, kde dokážou trávit dlouhé hodiny plné her a smíchu, a prožívají svá dobrodružství. Prostorný trávník využíváme ke sportu, společným hrám i letnímu odpočinku.“
V horkých dnech tak koruny stromů celé rodině i jejím návštěvám poskytují příjemný stín a vytvářejí jedinečnou atmosféru. „Naše zahrada je pro nás skutečnou oázou radosti, pohody a zdrojem rodinných vzpomínek. Místem, kam se každý den rádi vracíme a kde si naplno užíváme společně strávený čas,“ popisuje paní Martina.
S tím, že zahrada o rozloze 1 600 m² je samozřejmě také velký závazek: „Od prvního dne jsme věděli, že vzrostlé stromy potřebují pravidelnou péči, aby zůstaly zdravé a bezpečné. Zpočátku bylo znát, že údržba nebyla pro předchozí majitele řadu let prioritou, a tak jsme se pustili do postupné obnovy celé zahrady. Nebyla to práce na pár víkendů, je to dlouhodobý projekt, který nás ale stále baví.“
Dnes tu zažívá celá rodina radost z každého nového listu, rozkvetlého koutku i z toho, že zahradě vrátili život a ona jim to každý den oplácí.
Komerční rámeček
Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026
Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.
Všechny tyto výrobky nakoupíte nejsnadněji přes oficiální e-shop Fieldmann.cz
1. místo: Set zahradní techniky
2. místo: Set pro upravenou zahradu
3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky
4. místo: Set akumulátorového nářadí
5. místo: Sada na grilování