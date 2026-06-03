Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Důležitá je cesta. Říká ta, která svou třetí zahradu vybudovala na jílu

Autor:
Soutěž
Baví ji budovat zahrady. Tato je její třetí. „První byla ještě v době, kdy jsem byla mladá, měla rodinu a peníze nebyly problém. Druhá byla u chalupy, ta měla úplně jiný ráz, bylo to u skal a u lesa. Měla krásný rybník a já se snažila dodržet harmonii s krajinou,“ přehrává si příběhy svých zahrad paní Maruška z Teplicka.
Zahrada paní Marušky je každý rok jiná. Buduje ji pomalu, postupně, vlastníma rukama.

Zahrada paní Marušky je každý rok jiná. Buduje ji pomalu, postupně, vlastníma rukama. | foto: archiv soutěže

Zahrada paní Marušky je každý rok jiná. Buduje ji pomalu, postupně, vlastníma rukama.
Zahrada paní Marušky je každý rok jiná. Buduje ji pomalu, postupně, vlastníma rukama.
Zahrada paní Marušky je každý rok jiná. Buduje ji pomalu, postupně, vlastníma rukama.
Zahrada paní Marušky je každý rok jiná. Buduje ji pomalu, postupně, vlastníma rukama.
41 fotografií

Ohodnoťte procenty tuto zahradu:

Důležitá je cesta. Říká ta, která svou třetí zahradu vybudovala na jílu
? %
Průběžné
hodnocení čtenářů
Pro ohodnocení se musíte přihlásit
Hlasujte pro další

Rodině na zahradě nechybí ořešák ani skleník, užívají si i bazén a terasu

Zahrada se stodolou
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Vytvořili si u domu rodinný ráj na zemi. Květiny už pomáhají sázet vnučky

Jaro v naší zahradě
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit
Průběžný stav hodnocení. Hodnotit můžete do 22. 7. 2026

Zahrada u chalupy, v níž bylo hodně stromů a velkých kamenů, byla jejímu srdci nejbližší, jak prozradila v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada 2026, do níž přihlásila svou současnou zahradu, tu nejmladší. Protože osud ji zase odvál o kus dál: „Před osmi lety jsem si musela vybudovat nové bydlení, které mi mělo nahradit chalupu i předešlý dům, ale hlavně zahradu,“ popisuje.

Teď je jí sedmdesát, zůstala sama a musela podle svých slov vyloženě čelit dravým stavebním firmám a chytrolínům se špatnými úmysly. „To zmiňuji hlavně proto, že jsem kvůli nim přišla o cennou ornici, kterou mi odvezli a místo ní navezli nekvalitní jílovitou a kamenitou zeminu. S tím bojuji dodnes,“ vysvětluje, jak se to promítlo do podmínek v zahradě.

Zahrada na Teplicku, budovaná na jílu a kamení

Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.)-54516
Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.)-54516
Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.)-54516
Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.)-54516
41 fotografií

„Vykopat jámu na novou rostlinu je velmi svízelné a trávník si s tím léta nedokázal poradit. Teprve po sedmi letech vytvořil téměř celistvou zelenou plochu. Pečlivě vyrábím kompost, doplňuji novou zeminu a přidávám hnůj, aby se mým rostlinám dařilo lépe, ale pořád je to málo,“ vysvětluje zarputilá zahradnice, která boj za lepší půdu nevzdává.

Také máte krásnou zahradu? Pochlubte se

Nafoťte svou zahradu, popište její příběh, a přihlaste ji do soutěže...

Přihlaste ji také do soutěže Nejkrásnější zahrada 2026

Sepište její příběh, dejte dohromady galerii fotografií, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku. Vybrané příspěvky si zahrají o zajímavé ceny a mohou se stát inspirací pro ostatní čtenáře.
(Viz pravidla soutěže Nejkrásnější zahrada 2026).

Sice ji domek dost finančně vyčerpal, takže na zahradu – tak jak si ji vysnila – už moc peněz nezbylo. „Bylo třeba dělat velké kompromisy, ale vypomohly i kamarádky, které mi darovaly přebytky a odkopky ze svých zahrad. Postupně jsem si začala rostliny sama množit a dnes zase můžu já pomáhat jiným,“ popisuje, jak se nad každou lapálií dá vyhrát, když víte, kam jdete.

Díky tomu se paní Maruška může každý rok radovat, jak je její zahrada stále krásnější. „Přibývají nové stromy, keře i květiny. Také jsem se začala zabývat pěstováním ovoce a zeleniny. A to je úplně skvělé, protože všechno chutná úžasně,“ prozrazuje, že mezi květinami a keři se najdou i užitkové záhony, ať už třeba s jahodami nebo zeleninou. „Pořídila jsem si i skleník, abych měla všechno čerstvé co nejdelší dobu,“ dodává vášnivá zahradnice.

Aby rovinatou zahradu alespoň trochu výškově rozčlenila, syn jí postavil krásnou kamennou zídku, která se vine zahradou se skleníkem a přízemním domkem. Koneckonců, pomáhá jí i se sekáním trávy, které se na zahradě velké zhruba tisíc čtverečních metrů také najde dost.

Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.)-54516
Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.)-54516

Čtenářka Marie je smířená s tím, že její zahrada je prostě každý rok jiná, protože záhony i stromy přibývají postupně, takže pomaleji, než by se jí líbilo. „Vytvořit hned zahradu úplně podle mých představ, to bez peněz prostě nešlo. Proto to tak nejspíš ještě nějakou dobu bude, než se mi podaří ji dotvořit a bude hotová. I když samozřejmě vím, že žádná zahrada není nikdy hotová,“ říká do telefonu s pohodou v hlase. Protože si to všechno okolo zahrady evidentně užívá, i když to chce hodně trpělivosti.

Rodině na zahradě nechybí ořešák ani skleník, užívají si i bazén a terasu

Paní Maruška je prostě taková šťastná a věčně zaměstnaná zahradnice z podhůří. Ze zahrady, která nejen kvůli kamenům a jílu nemá ideální podmínky. Kvůli vyšším stavbám a stromům z okolí tu totiž ani sluníčka není moc. „Nicméně ptáci se tu už zabydleli, i kočičky se tu procházejí – nejspíš jim voní šanta kočičí, které mám hodně,“ konstatuje čtenářka.

Vlastně je šťastná i za milovaného psího parťáka. „Takže je vše dobré a všechno dohromady mi to přináší velkou radost. Jak říkal můj děda: buďme rádi, že nemáme hotovo, protože potom už můžeme jedině umřít. Něco na tom asi bude. Jak se také správně říká – důležitá je cesta, ne cíl.“

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026

Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.

Všechny tyto výrobky nakoupíte nejsnadněji přes oficiální e-shop Fieldmann.cz

1. místo: Set zahradní techniky
Benzínová sekačka, náhradní struna, motorový olej, kanystr, elektrická strunová sekačka, nůž, odsávačka oleje, ochranné rukavice.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 1 misto

2. místo: Set pro upravenou zahradu
Benzínová sekačka, motorový olej, kanystr 5L, náhradní nůž, odsávačka oleje, pracovní rukavice.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 2 misto

3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky
Aku sekačka, aku strunová sekačka, aku zahradní vysavač, 2x aku baterie, nabíječka.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 3 misto

4. místo: Set akumulátorového nářadí
Aku přímočará pila, aku uhlová bruska, aku vrtačka, aku pila ocaska, aku myčka, 2x akumulátor, rychlonabíječka.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 4 misto

5. místo: Sada na grilování
Tvoří ji plynový gril, gril.jehla s motorem, obal na gril, grilovací náčiní.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 5 misto

Vyhrát lze i balíček knížek nejen o zahradě

Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy).

Pochlubte se zahradou a přihlaste ji do soutěže Nejkrásnější zahrada 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Máte doma takového angličáka? 20 modelů, za které v aukci získáte balík

Sběratelství ikonických „angličáků“, především značek Matchbox od Lesney...

Sběratelství ikonických „angličáků“, především značek Matchbox od Lesney Products a Hot Wheels od Mattela, zažívá v posledních letech obrovský boom a ceny vzácných kusů v perfektním stavu dosahují na...

Blonďatá studentka se líbala s aligátorem. Podívejte se, jak to dopadlo

Studentka pózovala s aligátory (22. května 2026)

Žádné tradiční pózování s diplomem před kampusem univerzity. Dvaadvacetiletá Američanka Katalina Daleyová se rozhodla slavnostní focení uspořádat v přírodní rezervaci a v rukou místo osvědčení o...

Jak vám barel vody a hliněné nádoby v zemi pravidelně zalijí nejen rajčata

Zahradnice po ruce, Prima TV, Lenka Eywa, OLA, nádoba, modul, zavlažování

Je květen, na zahradě vše bují a potřebuje dostatek vody, které se rostlinám ani keřům přirozenou cestou moc nedostává. Zeleninové záhonky pak jsou tím spíš závislé na zálivce, což člověka stojí...

Rodině na zahradě nechybí ořešák ani skleník, užívají si i bazén a terasu

Soutěž
Zahrada se stodolou

„Zahrada je pro nás místem, které má pro naši rodinu velký význam. Je to prostor, kde trávíme velkou část společného času – ať už při odpočinku, práci nebo sportu. Navazuje na rodinný dům a přilehlou...

Vytvořili si u domu rodinný ráj na zemi. Květiny už pomáhají sázet vnučky

Soutěž
Jaro v naší zahradě

Původně měli u domu jen kus prázdné půdy, starý plot a několik unavených stromů. Žádná krása. „Přesto jsem už tehdy cítila, že z toho místa může vzniknout něco výjimečného,“ píše čtenářka Romana,...

Zapomeňte na tanky a letadla, Proboštov oživil slavné historické vojáky

Historie modelářství v Proboštově je úzce spjata s místním Klubem lodních...

Historie modelářství v Proboštově je úzce spjata s místním Klubem lodních modelářů a Severočeským leteckým archivem Teplice. Ve městě nedaleko Teplic se uskutečnila přehlídka tvorby modelářů, která...

3. června 2026

Důležitá je cesta. Říká ta, která svou třetí zahradu vybudovala na jílu

Soutěž
Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.)-54516

Baví ji budovat zahrady. Tato je její třetí. „První byla ještě v době, kdy jsem byla mladá, měla rodinu a peníze nebyly problém. Druhá byla u chalupy, ta měla úplně jiný ráz, bylo to u skal a u lesa....

3. června 2026

Mezi ledem, lávou a polární září. Jak se žije lidem a koním na Islandu

Podívejte se na příběh Agnieszky a Ingolfura, jejichž projekt ukazuje...

Podívejte se na příběh Agnieszky a Ingolfura, jejichž projekt ukazuje autentický život zvířat pohybujících se zcela svobodně pod polární září v drsné, ale podmanivé oblasti Hvolsvöllur.

2. června 2026

Nic jinýho neumím, tak dělám Ano, šéfe! Říká k dalšímu natáčení Pohlreich

Zátěžový test je šéfova oblíbená disciplína.

Pokračující řada oblíbeného a legendárního projektu Ano, šéfe! a je zatím zahalena tajemstvím, nicméně jedno jisté je. Natáčí se, a obávaným i vyzdvihovaným „šéfem“ je opět Zdeněk Pohlreich. Co ho...

2. června 2026

Kuchař vymyslel konzervaci jídla metodou pokus-omyl. Jak funguje, se dlouho netušilo

Premium
Kuchař Nicolas Appert z Champagne změnil svět.

Sezona zavařování se blíží. Až budete otevírat sklenici okurek, vzpomeňte si na francouzského kuchaře a cukráře Nicolase Apperta. Objevil metodu konzervace potravin, píše magazín Víkend DNES.

1. června 2026

Prohlédněte si nejroztomilejší květnové mazlíčky. Rozdělili si skvělé výhry

Pošlete fotku svého zvířecího mazlíčka do květnového fotoduelu, může si zahrát...

Májová anketa o nejroztomilejší mazlíčky je u konce a vy se můžete podívat, kdo se bude radovat z hodnotné ceny. Tentokrát bylo ve hře kvalitní krmivo pro psy nebo kočky od německého tradičního...

1. května 2026,  aktualizováno  1. 6. 14:24

Máte doma takového angličáka? 20 modelů, za které v aukci získáte balík

Sběratelství ikonických „angličáků“, především značek Matchbox od Lesney...

Sběratelství ikonických „angličáků“, především značek Matchbox od Lesney Products a Hot Wheels od Mattela, zažívá v posledních letech obrovský boom a ceny vzácných kusů v perfektním stavu dosahují na...

1. června 2026

Vyšlete fotku svého mazlíčka do červnové soutěže o psí nebo kočičí krmivo

soutěž Nejroztomilejší mazlíček, červen 2026

Červnová soutěž o nejroztomilejšího zvířecího mazlíčka – kterou jsme opět připravili se značkou Josera, tradičním německým výrobcem krmiva – je tady. Proberte nejčerstvější fotogalerii ve svém mobilu...

1. června 2026

Už žádné šňůry ani složité startování. Objevte kouzlo moderní akutechniky

Moderní akumulátorové systémy dnes bez problémů zvládnou většinu běžných...

Péče o zahradu má být relax. Jenže realita často vypadá jinak. Tahání těžké techniky, startování benzinového motoru, hluk, kabely pod nohama nebo neustálé řešení údržby. Mnoho z nás navíc zjistí, že...

31. května 2026

V Číně vyvinuli obojek pro psy a kočky, který „překládá“ štěkot a mňoukání

Mám hlad! Startup přichází s překladačem zvířecí řeči

Uvádí vás váš čtyřnohý mazlíček do rozpaků, když se chová, jako by vás neznal, nebo štěká zdánlivě bez příčiny? Vědci z Číny mají řešení. Obojek využívající umělou inteligenci překládá psí a kočičí...

30. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Blonďatá studentka se líbala s aligátorem. Podívejte se, jak to dopadlo

Studentka pózovala s aligátory (22. května 2026)

Žádné tradiční pózování s diplomem před kampusem univerzity. Dvaadvacetiletá Američanka Katalina Daleyová se rozhodla slavnostní focení uspořádat v přírodní rezervaci a v rukou místo osvědčení o...

29. května 2026  17:39

Samosběr jahod 2026 – kde natrhat čerstvé ovoce ve vašem kraji

Samosběr jahod v Pileticích u Hradce Králové. (3. 6. 2022)

Přelom května a června společně s teplým počasím znamená jediné. Pomalu nastává sezóna samosběrů jahod. Rok 2026 v tomto není žádnou výjimkou a první farmy hlásí otevřené dveře. Na některých místech...

29. května 2026  11:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.