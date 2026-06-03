Ohodnoťte procenty tuto zahradu:Důležitá je cesta. Říká ta, která svou třetí zahradu vybudovala na jílu
Zahrada u chalupy, v níž bylo hodně stromů a velkých kamenů, byla jejímu srdci nejbližší, jak prozradila v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada 2026, do níž přihlásila svou současnou zahradu, tu nejmladší. Protože osud ji zase odvál o kus dál: „Před osmi lety jsem si musela vybudovat nové bydlení, které mi mělo nahradit chalupu i předešlý dům, ale hlavně zahradu,“ popisuje.
Teď je jí sedmdesát, zůstala sama a musela podle svých slov vyloženě čelit dravým stavebním firmám a chytrolínům se špatnými úmysly. „To zmiňuji hlavně proto, že jsem kvůli nim přišla o cennou ornici, kterou mi odvezli a místo ní navezli nekvalitní jílovitou a kamenitou zeminu. S tím bojuji dodnes,“ vysvětluje, jak se to promítlo do podmínek v zahradě.
Zahrada na Teplicku, budovaná na jílu a kamení
„Vykopat jámu na novou rostlinu je velmi svízelné a trávník si s tím léta nedokázal poradit. Teprve po sedmi letech vytvořil téměř celistvou zelenou plochu. Pečlivě vyrábím kompost, doplňuji novou zeminu a přidávám hnůj, aby se mým rostlinám dařilo lépe, ale pořád je to málo,“ vysvětluje zarputilá zahradnice, která boj za lepší půdu nevzdává.
Také máte krásnou zahradu? Pochlubte se
Přihlaste ji také do soutěže Nejkrásnější zahrada 2026
Sepište její příběh, dejte dohromady galerii fotografií, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku. Vybrané příspěvky si zahrají o zajímavé ceny a mohou se stát inspirací pro ostatní čtenáře.
Sice ji domek dost finančně vyčerpal, takže na zahradu – tak jak si ji vysnila – už moc peněz nezbylo. „Bylo třeba dělat velké kompromisy, ale vypomohly i kamarádky, které mi darovaly přebytky a odkopky ze svých zahrad. Postupně jsem si začala rostliny sama množit a dnes zase můžu já pomáhat jiným,“ popisuje, jak se nad každou lapálií dá vyhrát, když víte, kam jdete.
Díky tomu se paní Maruška může každý rok radovat, jak je její zahrada stále krásnější. „Přibývají nové stromy, keře i květiny. Také jsem se začala zabývat pěstováním ovoce a zeleniny. A to je úplně skvělé, protože všechno chutná úžasně,“ prozrazuje, že mezi květinami a keři se najdou i užitkové záhony, ať už třeba s jahodami nebo zeleninou. „Pořídila jsem si i skleník, abych měla všechno čerstvé co nejdelší dobu,“ dodává vášnivá zahradnice.
Aby rovinatou zahradu alespoň trochu výškově rozčlenila, syn jí postavil krásnou kamennou zídku, která se vine zahradou se skleníkem a přízemním domkem. Koneckonců, pomáhá jí i se sekáním trávy, které se na zahradě velké zhruba tisíc čtverečních metrů také najde dost.
Čtenářka Marie je smířená s tím, že její zahrada je prostě každý rok jiná, protože záhony i stromy přibývají postupně, takže pomaleji, než by se jí líbilo. „Vytvořit hned zahradu úplně podle mých představ, to bez peněz prostě nešlo. Proto to tak nejspíš ještě nějakou dobu bude, než se mi podaří ji dotvořit a bude hotová. I když samozřejmě vím, že žádná zahrada není nikdy hotová,“ říká do telefonu s pohodou v hlase. Protože si to všechno okolo zahrady evidentně užívá, i když to chce hodně trpělivosti.
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Rodině na zahradě nechybí ořešák ani skleník, užívají si i bazén a terasu
Paní Maruška je prostě taková šťastná a věčně zaměstnaná zahradnice z podhůří. Ze zahrady, která nejen kvůli kamenům a jílu nemá ideální podmínky. Kvůli vyšším stavbám a stromům z okolí tu totiž ani sluníčka není moc. „Nicméně ptáci se tu už zabydleli, i kočičky se tu procházejí – nejspíš jim voní šanta kočičí, které mám hodně,“ konstatuje čtenářka.
Vlastně je šťastná i za milovaného psího parťáka. „Takže je vše dobré a všechno dohromady mi to přináší velkou radost. Jak říkal můj děda: buďme rádi, že nemáme hotovo, protože potom už můžeme jedině umřít. Něco na tom asi bude. Jak se také správně říká – důležitá je cesta, ne cíl.“
Komerční rámeček
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