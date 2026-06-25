První kolo soutěže Nejkrásnější zahrada se rozběhlo před měsícem a pomalu ale jistě se blíží jeho uzávěrka – do 8. července je potřeba zaslat příběh a fotografie vaší zahrady, pokud ho chcete stihnout. Kdo čekal, až mu krásně rozkvetou trvalky, keře pivoněk či zaplodí jahody, již má určitě nafoceno. Ideálně na šířku – i mobil lze pootočit o 90°.
Pokud potřebujete inspiraci, jak přihlášku pojmout, prohlédněte si zahrady, které v 1. kole již soutěží – rovnou se u každé můžete podělit o své hodnocení, nakolik (procentuálně) se vám ta která zahrada líbí:
Stačí ty nejlepší a nejvýstižnější snímky vaší zahrady vybrat – měly by být hezky vidět celky i zajímavé detaily, popsat místo, velikost a příběh vašeho zeleného ráje a vše vložit ZDE do přihlášky, o výhercích bude jasno ještě v červenci. Pokud jste rozhodnuti se o snímky svého zeleného království podělit, přihlášení určitě neodkládejte. Uzávěrka 2. kola pak je 26. srpna 2026, na jeho výsledky si ovšem budeme muset počkat do září.
Ať je vaše zahrada jakkoliv velká a má jakoukoliv podobu, ať se jí nejen letos daří, máte v ní čas i na relax a dělá vám radost. My budeme rádi, když nás do ní necháte nahlédnout a pozvete na pomyslnou návštěvu naše čtenáře. Přejeme krásné léto a nádhernou zahradní sezonu.
Vyhrát lze i balíček knížek nejen o zahradě
Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 je tu i pro vás
Sepište příběh své zahrady, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku. Vybrané příspěvky si zahrají o zajímavé ceny a mohou se stát inspirací pro ostatní čtenáře.
Komerční rámeček
Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026
Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.
Všechny tyto výrobky nakoupíte nejsnadněji přes oficiální e-shop Fieldmann.cz
1. místo: Set zahradní techniky
2. místo: Set pro upravenou zahradu
3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky
4. místo: Set akumulátorového nářadí
5. místo: Sada na grilování