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Příběhy v Nejkrásnější zahradě jsou plné radosti. Šanci hrát o ceny máte i vy

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První kolo dvoukolové soutěže Nejkrásnější zahrada je za polovinou. Přihlásíte i tu vaši? Ilustrační foto | foto: Getty Images

Někdo buduje zahradu desítky let a stále hledá ideální podobu, jiní ji berou jako projekt, do něhož se zakousnou a nepustí, dokud není hotovo. A další si nechají zahradu navrhnout i zrealizovat od profíků. V soutěži Nejkrásnější zahrada čtenářů iDNES.cz najdete všechny a přihlásit můžete i tu vaši – zahrajete si o zahradní pomocníky za 100 tisíc, balíčky nádherných knih i kurzy od atelieru Flera.

První kolo soutěže Nejkrásnější zahrada se rozběhlo před měsícem a pomalu ale jistě se blíží jeho uzávěrka – do 8. července je potřeba zaslat příběh a fotografie vaší zahrady, pokud ho chcete stihnout. Kdo čekal, až mu krásně rozkvetou trvalky, keře pivoněk či zaplodí jahody, již má určitě nafoceno. Ideálně na šířku – i mobil lze pootočit o 90°.

Pokud potřebujete inspiraci, jak přihlášku pojmout, prohlédněte si zahrady, které v 1. kole již soutěží – rovnou se u každé můžete podělit o své hodnocení, nakolik (procentuálně) se vám ta která zahrada líbí:

Rodině na zahradě nechybí ořešák ani skleník, užívají si i bazén a terasu

Zahrada se stodolou
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Vytvořili si u domu rodinný ráj na zemi. Květiny už pomáhají sázet vnučky

Jaro v naší zahradě
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Důležitá je cesta. Říká ta, která svou třetí zahradu vybudovala na jílu

Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.)-54516
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S přítelem si vybudovali zahradu u sezonní chatky nedaleko bývalých lázní

Maminčina chata
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Zahradu po babi a dědovi přetvořili pro rodinu se 4 dětmi. Vděčnou za ovoce

Zóna pro nejmenší
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Z domácího pivovaru je součást zahrady s příjemným posezením i atmosférou

Posezení u domácího pivovaru
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Na svažité zahradě skloubili vášeň pro květiny i synovu zálibu v kolech

Pohled na terasu ze zahrady
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Užívají si luxusu vlastní malé zahrady na kraji Prahy, kam se jim vešlo vše

Odpočinkový koutek na terase, obklopený záhony. Malá zelená oáza na kraji Prahy
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Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.),...
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Stačí ty nejlepší a nejvýstižnější snímky vaší zahrady vybrat – měly by být hezky vidět celky i zajímavé detaily, popsat místo, velikost a příběh vašeho zeleného ráje a vše vložit ZDE do přihlášky, o výhercích bude jasno ještě v červenci. Pokud jste rozhodnuti se o snímky svého zeleného království podělit, přihlášení určitě neodkládejte. Uzávěrka 2. kola pak je 26. srpna 2026, na jeho výsledky si ovšem budeme muset počkat do září.

Ať je vaše zahrada jakkoliv velká a má jakoukoliv podobu, ať se jí nejen letos daří, máte v ní čas i na relax a dělá vám radost. My budeme rádi, když nás do ní necháte nahlédnout a pozvete na pomyslnou návštěvu naše čtenáře. Přejeme krásné léto a nádhernou zahradní sezonu.

Vyhrát lze i balíček knížek nejen o zahradě

Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy).

Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 je tu i pro vás

Sepište příběh své zahrady, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku. Vybrané příspěvky si zahrají o zajímavé ceny a mohou se stát inspirací pro ostatní čtenáře.
Příspěvky do 1. kola můžete zasílat do 8. července, konečná uzávěrka je 26. srpna 2026. (Viz pravidla soutěže Nejkrásnější zahrada 2026).

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026

Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.

Všechny tyto výrobky nakoupíte nejsnadněji přes oficiální e-shop Fieldmann.cz

1. místo: Set zahradní techniky
Benzínová sekačka, náhradní struna, motorový olej, kanystr, elektrická strunová sekačka, nůž, odsávačka oleje, ochranné rukavice.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 1 misto

2. místo: Set pro upravenou zahradu
Benzínová sekačka, motorový olej, kanystr 5L, náhradní nůž, odsávačka oleje, pracovní rukavice.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 2 misto

3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky
Aku sekačka, aku strunová sekačka, aku zahradní vysavač, 2x aku baterie, nabíječka.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 3 misto

4. místo: Set akumulátorového nářadí
Aku přímočará pila, aku uhlová bruska, aku vrtačka, aku pila ocaska, aku myčka, 2x akumulátor, rychlonabíječka.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 4 misto

5. místo: Sada na grilování
Tvoří ji plynový gril, gril.jehla s motorem, obal na gril, grilovací náčiní.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 5 misto
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