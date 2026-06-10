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Zahradu s domácím pivovarem propojili s minimalistickým domem i krajinou

Martina Čermáková
Soutěž
Vytvořit harmonický prostor, který bude přirozeně propojen s okolní krajinou, poskytne dostatek místa pro odpočinek, rodinný život i pěstování rostlin, a zároveň bude důstojným zázemím pro domácí pivovar, který je dlouholetou zálibou pána domu. O tomto cíli měli majitelé další soutěžní zahrady od samého počátku jasno.
Houpačka s hrazdou

Houpačka s hrazdou | foto: Archiv soutěže

Pohled na dům
Pohled na dominantní strom zahrady, osiku
Živý plot – bobkovišně
Posezení u domácího pivovaru
16 fotografií

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Zahradu s domácím pivovarem propojili s minimalistickým domem i krajinou
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Zahrada, jejíž podobu brali majitelé od samého počátku nesmírně vážně, a proto její proměnu dali na starost profíkům, má zhruba 800 metrů čtverečních, což je zhruba polovina plochy pozemku – z toho 500 tvoří trvalkové záhony, zbytek trávníky. Vznikala mezi lety 2020 a 2022 jako součást celkové proměny pozemku rodinného domu v Táboře.

Do soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 ji přihlásil čtenář Tomáš, který upřesňuje, že návrh zahrady včetně projektové dokumentace zpracoval ateliér Flera, konkrétně Ferdinand Leffler a Lenka Táborská, také o realizaci se postarala profesionální firma. Nicméně od té doby je péče na rodině. „Údržbu provádíme s manželkou a dětmi svépomocí, samozřejmě nejvíce nás baví jedlá zahrada,“ popisuje čtenář. Spokojený, že výsledkem snažení všech zúčastněných je zahrada, která spojuje užitkovou, okrasnou i rekreační funkci a nabízí různorodé zážitky během celého roku.

Galerie zahrady s jedlou částí i domácím pivovarem

Houpačka s hrazdou
Pohled na dům
Pohled na dominantní strom zahrady, osiku
Živý plot – bobkovišně
16 fotografií

Nepočítáme-li dům, je jednoznačně nejdominantnějším prvkem pozemku objekt domácího pivovaru obložený sibiřským modřínem. A nádherná vzrostlá osika. „Přírodní materiál obložení svým vzhledem citlivě navazuje na okolní zeleň a postupem času získává přirozenou patinu, díky které stavba ještě lépe zapadá do prostředí,“ vysvětluje majitel, proč padla volba na dřevěné obložení ne úplně typické zahradní stavby.

Soutěž Nejkrásnější zahrada je tu i pro vás

Sepište příběh své zahrady, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku. Vybrané příspěvky si zahrají o zajímavé ceny a může se stít inspirací pro ostatní čtenáře.

Nafoťte svou zahradu, popište její příběh, a přihlaste ji do soutěže...

Příspěvky do 1. kola můžete zasílat do 8. července, čím dříve, tím lépe.
(Viz pravidla soutěže Nejkrásnější zahrada 2026).

Na pivovar pak navazují dřevěné terasy a pobytové plochy, které vytvářejí příjemné místo pro posezení, odpočinek i setkávání s rodinou a přáteli. „Celý prostor je rozdělen do několika navazujících zón s různým charakterem – v bezprostřední blízkosti domu se nacházejí pobytové terasy a trávníkové plochy určené pro každodenní využití. Klidnější zákoutí zahrady poskytují prostor k relaxaci pod korunami stromů,“ pokračuje v představování zahrady pan Tomáš.

Pro rodinu nesmírně významným místem je i ohniště s masivními dubovými sedáky a navazujícím dřevníkem. Toto „přírodní centrum“, jak mu říkají, rodině slouží k večerním posezením, opékání a společným setkáním. „Podtrhují pro nás přátelskou atmosféru celého prostoru,“ popisuje majitel.

Důležitou součástí profesionálního řešení zahrady je pro majitele i hospodárné nakládání s dešťovou vodou. „V zahradě je instalována podzemní retenční nádrž o objemu 10 m³, která zachycuje dešťovou vodu ze střech a slouží k zavlažování výsadeb, trávníků i užitkových záhonů. Udržitelnost celého řešení podporují také zelené střechy, které pomáhají zadržovat srážkovou vodu, zlepšují mikroklima a přispívají k přirozenému začlenění staveb do zahrady,“ popisuje technickou stránku čtenář.

Zadní část zahrady
Pohled na zelenou střechu

Zasní část zahrady a pohled na zelenou střechu, která pomáhá udržitelnosti zahradních staveb.

Nicméně zeleň – i díky zmíněným technickým řešením – zahradě samozřejmě na první pohled vévodí. Základní kostru výsadeb tvoří kombinace ovocných a okrasných stromů. Mají tu jabloň, třešeň a hrušeň, které každoročně poskytují úrodu a současně obohacují zahradu o krásné jarní kvetení. Doplňují je břízy a javory, jejichž proměnlivý vzhled přináší zajímavé scenérie během všech ročních období.

Soukromí pozemku zase zajišťují stálezelené živé ploty z bobkovišní a tisů, které vytvářejí celoročně atraktivní zelené pozadí. Keře brslenu a muchovníku doplňují trvalkové záhony a podrost, významnou část zahrady tvoří i drobné ovoce. „Pěstujeme rybíz, angrešt, jahody, kanadské borůvky, maliníky i ostružiníky, takže vlastní ovoce máme po většinu sezony,“ pochvaluje si čtenář praktickou stránku, a současně je rád za pestrost zahrady i atraktivní prostředí pro opylující hmyz.

Vyvýšené záhony

A když už jsme u jedlé zahrady – její součástí jsou i vyvýšené záhony určené k pěstování zeleniny, bylinek a dalších užitkových plodin. A protože je díky jejich umístění a konstrukci péče o zeleninu či jahody pohodlná a efektivní, všichni jsou spokojení.

Přírodní materiály vedou a děti mají své

Celkovou kompozici zahrady dotvářejí vesměs přírodní materiály, svou roli samozřejmě hraje i citlivě modelovaný terén. „Její jednotlivé části pak propojuje síť mlatových a štěrkových cest a ploch, které působí přirozeně a nenarušují přírodní charakter pozemku. Významným krajinářským prvkem jsou i velké kameny rozmístěné v různých částech zahrady. Slouží jako solitéry, orientační body i součást modelace terénu a pomáhají vytvářet přirozené přechody mezi jednotlivými zónami,“ popisuje čtenář.

A protože plnohodnotnými uživateli zahrady jsou i děti, myslelo se od počátku i na jejich aktivní odpočinek a potřeby. Součástí prostoru tak je herní prvek v podobě houpačky s hrazdou i rozsáhlé pobytové trávníky poskytující dostatek místa pro sportovní aktivity, hry i klidný odpočinek na slunci pro celou rodinu. Dnes tak tato unikátní zahrada představuje místo, kde se setkává rodina, přátelé i příroda – je to prostor určený k odpočinku, pěstování, společným zážitkům i radosti z dobře odvedené práce.

Posezení s grilem

Houpačka s hrazdou

„Naše zahrada s domácím pivovarem byla od počátku navržena jako živý a postupně se vyvíjející celek, a během několika let se nám podařilo dosáhnout harmonického propojení architektury, přírodních materiálů, užitkových výsadeb i rekreačních prvků. Každá část zahrady má svůj účel a atmosféru, přesto vše působí jako jeden promyšlený celek,“ uzavírá majitel zahrady, který je šťastný právě za spojení funkčnosti, estetického vkladu živých i neživých přírodních prvků, udržitelnosti i osobního příběhu domácího pivovaru. To vše dává této zahradě její jedinečný charakter.

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026

Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.

Všechny tyto výrobky nakoupíte nejsnadněji přes oficiální e-shop Fieldmann.cz

1. místo: Set zahradní techniky
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Benzínová sekačka, motorový olej, kanystr 5L, náhradní nůž, odsávačka oleje, pracovní rukavice.

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Tvoří ji plynový gril, gril.jehla s motorem, obal na gril, grilovací náčiní.

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Vyhrát lze i balíček knížek nejen o zahradě

Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy).

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