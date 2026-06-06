Ohodnoťte procenty tuto zahradu:S přítelem si vybudovali zahradu u sezonní chatky nedaleko bývalých lázní
Maminčina zahrada, kterou čtenářka Pavla přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada 2026, se nachází ve Slezsku, na úbočí kopce nedaleko bývalých lázní Jánské Koupele. Pozemek má rozlohu 1270m² a jen kousek pod ním teče řeka Moravice.
„Maminka zahradu vybudovala společně se svým dlouholetým přítelem. Začali před více než 20 lety na zelené louce vlastně od nuly, protože chata bývala majetkem nějaké organizace, takže pozemek nebyl ani zalesněný ani osázený,“ popisuje čtenářka.
Zahrada u chaty, kde se žije od jara do podzimu
„Zahrada připomíná malé arboretum a díky jejím výpěstkům máme i my, ostatní rodinní příslušníci, spoustu namnožených rostlin pro naše zahrady. Její lásku k přírodě na dosah jsme i se sestrou zdědili a i naše některé děti se zahradničení díky ní věnují,“ popisuje čtenářka.
Zahrada má i jedlou část. „Mamčiné rakytníkové sirupy všechny její vnoučata milují a jsou o to zdravější,“ vysvětluje, že maminka úrodu k radosti rodiny i zpracovává. A uprostřed zahrady nechává prostor pro luční kvítí, kde čerpá nektar i pyl spoustu hmyzu a motýlů.
Přihlaste se také do soutěže Nejkrásnější zahrada
Sepište příběh své zahrady, dejte dohromady galerii fotografií, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku. Vybrané příspěvky si zahrají o zajímavé ceny a může se stít inspirací pro ostatní čtenáře.
Příspěvky do 1. kola můžete zasílat do 8. července, čím dříve, tím lépe.
Že je maminka i ve svém věku ve skvělé fyzická i psychické kondici právě díky zahradě, o tom není pochyb. A to si plody její prácě rodina neužívá jen díky jejím výpěstkům. Radost udělal spoustě lidí kolem sebe i předchozími dvěma zahradami. „Předtím než koupili chatu s pozemkem vybudovala zahradu u našeho rodinného domu u Ostravy, kterou díky ní užíváme s dětmi a jen ji udržujeme v duchu toho, jak ji ona sama založila,“ popisuje dcera tu, kterou paní Marie vybudovala pro nejbližší rodinu.
Tou druhou dělá radost u paneláku na Ostravsku, a nejen lidem. „Mamka bydlí nedaleko v panelovém domě, u kterého vybudovala také nádherný kus zeleně, který těší pohledem z okna všechny sousedy. A také ptáky z okolí, například dudka chocholatého, ale i ostatní běžnější druhy.“
Komerční rámeček
Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026
Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.
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