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S přítelem si vybudovali zahradu u sezonní chatky nedaleko bývalých lázní

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Soutěž
Příští rok oslaví osmdesátku a podle své dcery by se sama do žádné soutěže nepřihlásila, přitom si to její neskutečné úsilí podle rodiny nepochybně zaslouží. Tak za ni poslala přihlášku právě dcera Pavla, která prozradila, že je to maminčina už třetí zahrada, a že na ní v současnosti tráví od jara do podzimu svůj zasloužený „odpočinek“.
Maminčina chata

Maminčina chata | foto: Archiv soutěže

Skalka z boku
Pohled z louky
Zákoutí v zahradě
Zahrada navazující na krajinu okolo
36 fotografií

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Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.)-54516
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Maminčina zahrada, kterou čtenářka Pavla přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada 2026, se nachází ve Slezsku, na úbočí kopce nedaleko bývalých lázní Jánské Koupele. Pozemek má rozlohu 1270m² a jen kousek pod ním teče řeka Moravice.

„Maminka zahradu vybudovala společně se svým dlouholetým přítelem. Začali před více než 20 lety na zelené louce vlastně od nuly, protože chata bývala majetkem nějaké organizace, takže pozemek nebyl ani zalesněný ani osázený,“ popisuje čtenářka.

Zahrada u chaty, kde se žije od jara do podzimu

Maminčina chata
Skalka z boku
Pohled z louky
Zákoutí v zahradě
36 fotografií

„Zahrada připomíná malé arboretum a díky jejím výpěstkům máme i my, ostatní rodinní příslušníci, spoustu namnožených rostlin pro naše zahrady. Její lásku k přírodě na dosah jsme i se sestrou zdědili a i naše některé děti se zahradničení díky ní věnují,“ popisuje čtenářka.

Zahrada má i jedlou část. „Mamčiné rakytníkové sirupy všechny její vnoučata milují a jsou o to zdravější,“ vysvětluje, že maminka úrodu k radosti rodiny i zpracovává. A uprostřed zahrady nechává prostor pro luční kvítí, kde čerpá nektar i pyl spoustu hmyzu a motýlů.

Přihlaste se také do soutěže Nejkrásnější zahrada

Sepište příběh své zahrady, dejte dohromady galerii fotografií, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku. Vybrané příspěvky si zahrají o zajímavé ceny a může se stít inspirací pro ostatní čtenáře.

Nafoťte svou zahradu, popište její příběh, a přihlaste ji do soutěže...

Příspěvky do 1. kola můžete zasílat do 8. července, čím dříve, tím lépe.
(Viz pravidla soutěže Nejkrásnější zahrada 2026).

Že je maminka i ve svém věku ve skvělé fyzická i psychické kondici právě díky zahradě, o tom není pochyb. A to si plody její prácě rodina neužívá jen díky jejím výpěstkům. Radost udělal spoustě lidí kolem sebe i předchozími dvěma zahradami. „Předtím než koupili chatu s pozemkem vybudovala zahradu u našeho rodinného domu u Ostravy, kterou díky ní užíváme s dětmi a jen ji udržujeme v duchu toho, jak ji ona sama založila,“ popisuje dcera tu, kterou paní Marie vybudovala pro nejbližší rodinu.

Maminčin remízek
Pohled od skalky k chatce

Tou druhou dělá radost u paneláku na Ostravsku, a nejen lidem. „Mamka bydlí nedaleko v panelovém domě, u kterého vybudovala také nádherný kus zeleně, který těší pohledem z okna všechny sousedy. A také ptáky z okolí, například dudka chocholatého, ale i ostatní běžnější druhy.“

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026

Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.

Všechny tyto výrobky nakoupíte nejsnadněji přes oficiální e-shop Fieldmann.cz

1. místo: Set zahradní techniky
Benzínová sekačka, náhradní struna, motorový olej, kanystr, elektrická strunová sekačka, nůž, odsávačka oleje, ochranné rukavice.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 1 misto

2. místo: Set pro upravenou zahradu
Benzínová sekačka, motorový olej, kanystr 5L, náhradní nůž, odsávačka oleje, pracovní rukavice.

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3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky
Aku sekačka, aku strunová sekačka, aku zahradní vysavač, 2x aku baterie, nabíječka.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 3 misto

4. místo: Set akumulátorového nářadí
Aku přímočará pila, aku uhlová bruska, aku vrtačka, aku pila ocaska, aku myčka, 2x akumulátor, rychlonabíječka.

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5. místo: Sada na grilování
Tvoří ji plynový gril, gril.jehla s motorem, obal na gril, grilovací náčiní.

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Vyhrát lze i balíček knížek nejen o zahradě

Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy).

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