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Hektarovou zahradu u bývalého mlýna buduje v podhůří hor téměř půlstoletí

Autor:
Soutěž
Rozlehlá zahrada u starého mlýna

Rozlehlá zahrada u starého mlýna | foto: Archiv soutěže

Pozemek protíná místní komunikace.
Další zónou je udírna.
Daří se i vodním rostlinám.
V jezeríkách žijí ryby, žáby a čolci.
31 fotografií
V podhůří Orlických hor se přes údolí rozkládá rozsáhlá generační zahrada, která je živým důkazem toho, že celoživotní láska k rostlinám dokáže proměnit kus krajiny v malý svět sám pro sebe.

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Průběžný stav hodnocení. Hodnotit můžete do 22. 7. 2026

Zahrada patří paní Miladě, kterou do soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 přihlásila rodina, a rozprostírá se na ploše více než jednoho hektaru kolem bývalého vodního mlýna. Historie zahrady sahá do 70. let minulého století, kdy ji paní Milada začala budovat téměř od základu. Za téměř padesát let péče se z ní stala skutečná generační výpověď – místo, které v sobě nese otisk desítek let trpělivé práce, zkoušení, omylů i radostí.

Zahrada je svým charakterem venkovská a okrasně užitková, přičemž krása a užitek se zde snoubí prakticky a harmonicky zároveň. Vedle bujných okrasných záhonů a stovek druhů rostlin tu najdeme i ovocné stromy a zeleninovou část, která rodinu po celý rok zásobuje čerstvými i sklizenými plodinami.

Skvostná zahrada u mlýna, v podhůří Orlických hor

Pozemek protíná místní komunikace.
Rozlehlá zahrada u starého mlýna
Další zónou je udírna.
Daří se i vodním rostlinám.
31 fotografií

Terén zahrady je členitý a zasazený do údolí, kolem potoka jsou pro obec typické prudké svahy. Přirozených terénních vln majitelka dokázala využít k vybudování nesčetných skalek. Kamenné partie jsou přitom protkané drobnými pěšinkami a osázené pestrou škálou skalniček i trvalek.

Na zahradě je i zóna plodin, tedy tzv. užitková část...
Ve sklenících se daří několika druhům okurek a paprik.

Zahrada má i užitkovou část, a ve sklenících se tu daří několika druhům okurek a paprik.

Potok, který pozemkem protéká, je do celkové kompozice zahrady citlivě zakomponován a stává se jejím přirozeným vodním leitmotivem. Voda tu hraje hlavní roli nejen díky historii obytného domu, tedy dřívějšího mlynářova mlýna. Ale i díky dvěma jezírkům plným vodních rostlin, leknínů a dalších vlhkomilných druhů, a také ryb a žab a dokonce čolků.

Také máte krásnou zahradu? Přihlaste ji

Hektarová zahrada u mlýna je 20. zahradou prvního kola, hodnotit ji – i ostatní – můžete do středy 22. července.

Do 2. kola pak můžete přihlásit i zahradu svou – sepište její příběh, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada. Vybrané příspěvky hrají o zajímavé ceny a mohou se stát inspirací pro ostatní čtenáře.

Nafoťte svou zahradu, popište její příběh, a přihlaste ji do soutěže...

Příspěvky do 2. kola můžete zasílat do středy 26. srpna.
(Viz pravidla soutěže Nejkrásnější zahrada 2026.)

Zvláštní kouzlo zahradě dodávají dřevěné dekorace a doplňky, které vlastnoručně vyrábí manžel paní Milady, truhlář tělem i duší. Jeho lavičky, dětské hřiště, pergola, ozdobné prvky i drobné stavby jsou rozeseté podle jednotlivých zón po celém pozemku a dokonale ladí s venkovským rázem místa.

Nejoblíbenějším detailem je funkční model vodního mlýna umístěný u jednoho z jezírek, který svým skutečným pohybem kola nadchne především děti procházející se kolem. Zahrada totiž není jen soukromým útočištěm rodiny – veřejná cesta ji protíná a mnoho sousedů z vesnice si při procházkách rádo udělá zastávku, aby se pokochalo pohledem na rozkvetlé záhony a jezírka.

Místo tak žije nejen svým rostlinným bohatstvím, ale i vztahy s lidmi, kteří kolem něj procházejí. Život v této zahradě prostě zdaleka nepatří jen rostlinám. Pobíhá tu pes, kočka se prochází mezi záhony, je zde kurník, bývaly tu ale i kozy na stráni nebo prase, králíci a včelí úly. V jezírkách žijí ryby, čolci a žáby, nad hladinou poletují vážky a mezi květinami bzučí četný hmyz – zahrada je tak malým, pestrým ekosystémem, který se mění a žije napříč ročními obdobími.

Na pozemku je mnoho skalek.

V jezeríkách žijí ryby, žáby a čolci.

Na jaře i na podzim, v létě i v zimě nabízí jiný pohled, jiné vůně a jinou náladu, a právě tahle proměnlivost dělá z procházky zahradou pokaždé nový zážitek. Kombinace okrasných keřů, stromů a jehličnanů dotváří strukturu a kostru celé kompozice, zatímco ohniště vedle jednoho z jezírek slouží jako místo setkávání rodiny a přátel po celý rok.

Pro paní Miladu je zahradničení celoživotní vášní a hlavním koníčkem – a je to na každém koutě zahrady vidět. Za desítky let péče vzniklo místo, které dýchá historií starého mlýna, vodou z protékajícího potoka i láskou k rostlinám, zvířatům a ruční práci. Je to zahrada, která má co říct nejen svým sousedům, ale i každému, kdo se do Orlických hor podívá a bude mít to štěstí projít kolem.

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026

Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.

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