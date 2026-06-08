Ohodnoťte procenty tuto zahradu:Zahradu po babi a dědovi přetvořili pro rodinu se 4 dětmi. Vděčnou za ovoce
„Spousta starých nemocných stromů, políčka s bramborami, betonové sloupky a ostnaté dráty lemující jisté části zahrady z nepochopitelných důvodů, staré pneumatiky a skladiště všeho druhu,“ popsala čtenářka Eva původní podobu zahrady v podhůří Moravskoslezských Beskyd, kterou přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada 2026.
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A pokračuje: „Sem tam tu byly túje navozující pocit soukromí – pokud se chcete cítit jako na hřbitově, spousta zídek s nejrůznějších materiálů – vše pod heslem: čím víc a větší, tím lepší. Během renovace zahrady jsme stále ještě nevykopali poklad, ale jinak vše ostatní, na co si jen vzpomenete.“
Zahrada pro šikovnou rodinu se 4 dětmi a kocourem
Nicméně současně paní Eva s pokorou přiznává vděk za pár zdravých vzrostlých jabloní, švestek i hrušní. „Na zahradě jsme ponechali keře rybízů, borůvek či angreštu, a také jsem během obnovy využila spoustu trvalek, které jen namnožila a umístila na jiné místo.
Vlastní prostor pro „outdoorové děti“
Zahrada po babi a dědovi se díky rozrůstající se rodině záhy stala mnohem živějším místem, které má cca 1 500 čtverečních metrů a leží zhruba 10 minut od centra slezského městečka. „Typicky městská zahrada to ale není – nachází se v klidné části, kde projíždějí hlavně cyklisté, kteří minuli cyklostezku. A asi 200 metrů za domem máme řeku s krásným splavem a les,“ popisuje s láskou paní Eva a ještě dodává, že ze všech světových stran jejich zahradu chrání hory Beskyd.
Přihlaste svou zahradu do soutěže Nejkrásnější zahrada
Jelikož rodina se čtyřmi dětmi a kocourem už jsme poměrně veliká, chtěli mladí rodiče od počátku zahradu, kde se budou cítit dobře ti nejmenší (2 a 4 roky), až po ty nejstarší (9 a 13 let). Navíc Eva s manželem milují knihy a sluníčko. „Co víc od zahrady chtít, než pár klidných koutků, jak na sluníčku, tak ve stínu, kde si lehneme s napínavou detektivkou,“ nahazuje udičku čtenářka Eva.
Má evidentně štěstí, že manžel je velký kutil, proto sám vyrobil lavičku, rám na hamaku, pískoviště, ale i terasu. „A abychom našim dětem ukázali, jak si mohou sami pěstovat, co mají rádi, manžel vyrobil i 7 vyvýšených záhonů, ve kterých se daří všemu. Pořád jsme začátečníci, ale roste všechno,“ popisuje s potěšením paní Eva.
Ta se klidně pouští do experimentů i přímo na zahradě. „Zkoušíme, co nás jen napadne. Jsem strašně ráda, že se nedaří jen zelenině, ale veškeré trvalky se nádherně zapojují a množí. Já jen odkopávám a přesazuji. Jo, a většina keřů a trvalek na fotkách je stará rok až dva. Dlouho trvalo vykácet staré stromy a připravit půdu,“ vzpomíná na nedávnou dřinu Eva.
A jak se jim na upravené zahradě žije? „Nejmenší děti milují chvíle na hřišti, syn celé dny trénuje přesnost kopu na branku, nejstarší klábosí s kámoškami na houpačce a mě uvidíte jen ležet na terase - pokud mám vše hotovo a mohu se kochat výhledem na hory, děti a manžela, který zase vymýšlí, co tu ještě vylepšíme. A u toho griluje masíčko. Ještě pořád nejsme hotovi a asi nikdy ani nebudeme, ale žijeme v naší zahradě od rána do večera a jsem ráda, že máme tak "outdoorové děti".
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