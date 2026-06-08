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Zahradu po babi a dědovi přetvořili pro rodinu se 4 dětmi. Vděčnou za ovoce

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Zahradu jsme s manželem získali po jeho babičce s dědou. A jak ví každý, komu se poštěstilo něco podobného, na začátku – který se odehrával v roce 2021 – takový pozemek vypadá všelijak. Po pěti letech už si ho do syta užívají nejen oni dva, ale i jejich čtyři děti a kocour.
Zóna pro nejmenší

Zóna pro nejmenší | foto: Archiv soutěže

Pohled z červené lavičky
Pohled z houpačky
Terasa s posezením
Vstup do zahrady z domu
16 fotografií

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Zahradu po babi a dědovi přetvořili pro rodinu se 4 dětmi. Vděčnou za ovoce
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„Spousta starých nemocných stromů, políčka s bramborami, betonové sloupky a ostnaté dráty lemující jisté části zahrady z nepochopitelných důvodů, staré pneumatiky a skladiště všeho druhu,“ popsala čtenářka Eva původní podobu zahrady v podhůří Moravskoslezských Beskyd, kterou přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada 2026.

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A pokračuje: „Sem tam tu byly túje navozující pocit soukromí – pokud se chcete cítit jako na hřbitově, spousta zídek s nejrůznějších materiálů – vše pod heslem: čím víc a větší, tím lepší. Během renovace zahrady jsme stále ještě nevykopali poklad, ale jinak vše ostatní, na co si jen vzpomenete.“

Zahrada pro šikovnou rodinu se 4 dětmi a kocourem

Pohled z červené lavičky
Pohled z houpačky
Terasa s posezením
Vstup do zahrady z domu
16 fotografií

Nicméně současně paní Eva s pokorou přiznává vděk za pár zdravých vzrostlých jabloní, švestek i hrušní. „Na zahradě jsme ponechali keře rybízů, borůvek či angreštu, a také jsem během obnovy využila spoustu trvalek, které jen namnožila a umístila na jiné místo.

Vlastní prostor pro „outdoorové děti“

Zahrada po babi a dědovi se díky rozrůstající se rodině záhy stala mnohem živějším místem, které má cca 1 500 čtverečních metrů a leží zhruba 10 minut od centra slezského městečka. „Typicky městská zahrada to ale není – nachází se v klidné části, kde projíždějí hlavně cyklisté, kteří minuli cyklostezku. A asi 200 metrů za domem máme řeku s krásným splavem a les,“ popisuje s láskou paní Eva a ještě dodává, že ze všech světových stran jejich zahradu chrání hory Beskyd.

Přihlaste svou zahradu do soutěže Nejkrásnější zahrada

Nafoťte svou zahradu, popište její příběh, a přihlaste ji co nejdříve do soutěže Nejkrásnější zahrada 2026.

Jelikož rodina se čtyřmi dětmi a kocourem už jsme poměrně veliká, chtěli mladí rodiče od počátku zahradu, kde se budou cítit dobře ti nejmenší (2 a 4 roky), až po ty nejstarší (9 a 13 let). Navíc Eva s manželem milují knihy a sluníčko. „Co víc od zahrady chtít, než pár klidných koutků, jak na sluníčku, tak ve stínu, kde si lehneme s napínavou detektivkou,“ nahazuje udičku čtenářka Eva.

Má evidentně štěstí, že manžel je velký kutil, proto sám vyrobil lavičku, rám na hamaku, pískoviště, ale i terasu. „A abychom našim dětem ukázali, jak si mohou sami pěstovat, co mají rádi, manžel vyrobil i 7 vyvýšených záhonů, ve kterých se daří všemu. Pořád jsme začátečníci, ale roste všechno,“ popisuje s potěšením paní Eva.

Naše zahrada z pohledu souseda

Mojito time

Ta se klidně pouští do experimentů i přímo na zahradě. „Zkoušíme, co nás jen napadne. Jsem strašně ráda, že se nedaří jen zelenině, ale veškeré trvalky se nádherně zapojují a množí. Já jen odkopávám a přesazuji. Jo, a většina keřů a trvalek na fotkách je stará rok až dva. Dlouho trvalo vykácet staré stromy a připravit půdu,“ vzpomíná na nedávnou dřinu Eva.

A jak se jim na upravené zahradě žije? „Nejmenší děti milují chvíle na hřišti, syn celé dny trénuje přesnost kopu na branku, nejstarší klábosí s kámoškami na houpačce a mě uvidíte jen ležet na terase - pokud mám vše hotovo a mohu se kochat výhledem na hory, děti a manžela, který zase vymýšlí, co tu ještě vylepšíme. A u toho griluje masíčko. Ještě pořád nejsme hotovi a asi nikdy ani nebudeme, ale žijeme v naší zahradě od rána do večera a jsem ráda, že máme tak "outdoorové děti".

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026

Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.

Všechny tyto výrobky nakoupíte nejsnadněji přes oficiální e-shop Fieldmann.cz

1. místo: Set zahradní techniky
Benzínová sekačka, náhradní struna, motorový olej, kanystr, elektrická strunová sekačka, nůž, odsávačka oleje, ochranné rukavice.

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2. místo: Set pro upravenou zahradu
Benzínová sekačka, motorový olej, kanystr 5L, náhradní nůž, odsávačka oleje, pracovní rukavice.

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3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky
Aku sekačka, aku strunová sekačka, aku zahradní vysavač, 2x aku baterie, nabíječka.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 3 misto

4. místo: Set akumulátorového nářadí
Aku přímočará pila, aku uhlová bruska, aku vrtačka, aku pila ocaska, aku myčka, 2x akumulátor, rychlonabíječka.

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5. místo: Sada na grilování
Tvoří ji plynový gril, gril.jehla s motorem, obal na gril, grilovací náčiní.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 5 misto

Vyhrát lze i balíček kníže nejen o zahradě

Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy).

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