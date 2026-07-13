Ohodnoťte procenty tuto zahradu:Sedm let budují dokonalé místo pro rodinu i relax, práci i chvíle o samotě
„Když jsme koupili pozemek s domem, čekalo nás mnoho práce. Samotný dům byl ve velmi špatném technickém stavu a zanedbaná zahrada působila opuštěně. Byla zarostlá náletovými dřevinami a dlouhá léta postrádala péči i radost, kterou dobře navržená zahrada dokáže přinášet. Přesto jsme v ní od první chvíle viděli velký potenciál,“ popisuje čtenářka Hanna Maria, jak se začal odvíjet příběh rodinného zeleného království, které přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada 2026.
Od počátku věděli, že nechtějí vytvořit pouze líbivě upravenou zahradu plnou krásných rostlin. „Naším přáním bylo vybudovat místo, kde bude dobře nám, našim dětem i všem, kdo k nám zavítají. Místo, které bude působit přirozeně, bude zvát k odpočinku, nabídne prostor pro setkávání, práci i tiché chvíle o samotě,“ popisuje čtenářka.
Zahrada pro rodinu i přátele, odpočinek i práci
Práce na rekultivaci a proměně zahrady začaly v roce 2019. „Nejprve bylo nutné odstranit množství starých a nemocných stromů, které již nebylo možné zachránit. Nebylo to jednoduché rozhodnutí, ale otevřelo prostor pro novou výsadbu. Postupně jsme tak vysazovali jak nové stromy, tak i keře, trvalky či cibuloviny. Každou rostlinu jsme vybírali s rozmyslem tak, aby si v zahradě našla své přirozené místo a společně vytvářely harmonický celek během všech ročních období,“ vysvětluje paní Hanna.
Nechtěli přitom s rodinou měnit vše najednou. Každý rok se věnovali jedné části zahrady, kterou postupně dotvářeli. Díky tomu měli možnost a dostatek času jednotlivé části pozemku pozorovat, poznávat jejich světlo, stín, dobu osvitu, proudění větru i proměny během roku.
Soutěž Nejkrásnější zahrada je tu i pro vás
Sepište příběh své zahrady, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku. Vybrané příspěvky hrají o zajímavé ceny a mohou se stát inspirací pro ostatní čtenáře.
Příspěvky do 2. kola můžete zasílat do středy 26. srpna.
Zahrada tak má mnoho zákoutí a každé z nich podle čtenářky nabízí jinou atmosféru: „Některá jsou otevřená slunci, jiná ukrytá pod korunami stromů, další vybízejí k posezení nebo jen k tichému pozorování přírody.“
Velkou pozornost přitom majitelé věnovali také modelaci terénu. „Úpravy nebyly jednoduché a často znamenaly mnoho fyzické práce i plánování. Od začátku jsme však mysleli nejen na estetiku, ale také na praktičnost. Důležitou součástí celého projektu pro nás například bylo vytvoření bezbariérového vstupu do zahrady i domu. Přáli jsme si, aby se zde každý mohl pohybovat pohodlně a bezpečně bez zbytečných překážek,“ věří paní Hanna Maria, že právě díky propojení krásy a funkčnosti jejich zahrada působí přirozeně a klidně.
Dům jako takový tady rozhodně neberou jako dominantní stavbu. „Naopak jsme chtěli, aby se stal součástí zahrady a s okolní zelení tvořil jeden celek. Je umístěn až v zadní části pozemku a během léta téměř mizí mezi stromy a keři,“ píše čtenářka a vysvětluje, že se z každého okna domu otevírá do zahrady jiný pohled. Každé roční období tak přináší nové obrazy – jarní květy, letní zeleň, podzimní barvy i zimní siluety stromů – a příroda se tak pro rodinu paní Hanny stala každodenní součástí života.
Krása i užitek a vzájemné formování se
Stromy, které vysadili před několika lety, už jsou vzrostlé a vytvářejí tolik potřebný stín. „Keře i trvalky našly své pevné místo a zahrada působí dojmem, jako by zde byla odjakživa. Je krásné sledovat, jak se každým rokem mění a dozrává. Zahrada nás tak učí trpělivosti, protože nic nevznikne přes noc. Odměnou je však pocit, že jsme společně s přírodou vytvořili místo plné života,“ přiznává paní Hanna.
Součástí velké rodinné zahrady je také užitková část, která podle slov paní Hanny přináší bohatou úrodu od léta do podzimu. A radost z vlastního ovoce, zeleniny i bylinek je prý pro jejich rodinu stejně důležitá jako krása okrasných záhonů, protože věří, že zahrada může být nejen estetická, ale také užitečná a štědrá.
A tak když dnes kdokoli vstoupí hlavní brankou, měl by mít podle paní majitelky pocit, že ho jejich zahrada vítá už od prvních kroků, postupně odhaluje svá zákoutí a zve ho k objevování. „Za vznikem této zahrady stojí mnoho let práce, nespočet hodin plánování, fyzického úsilí i společných rozhodnutí. Každý strom, každý kámen i každá rostlina mají svůj příběh. Odměnou je nám místo, kde můžeme odpočívat, načerpat novou energii, pracovat, tvořit i sdílet společné chvíle s rodinou a přáteli.“
Dnes je rodina vděčná, že může žít uprostřed zeleného království tak, jak se ho snažili vytvářet od samého začátku. A přestože je zahrada už nyní krásná, stále ji nevnímají jako dokončenou. „Zahrada totiž nikdy není hotová. Vyvíjí se společně s přírodou i s naším životem. A my věříme, že jednou naše děti ocení nejen její krásu, ale také myšlenku, s jakou byla budována – aby byla místem harmonie, klidu, propojení člověka s přírodou a domovem, který bude dělat radost i dalším generacím,“ věří paní Hanna.
Zahrada totiž ji i její rodinu naučila, že skutečná krása nevzniká za jednu sezonu, ale rodí se z trpělivosti, každodenní péče a lásky, kterou do ní člověk po kouscích vkládá. A právě proto čtenářka věří, že příběh jejich zahrady bude pokračovat ještě mnoho let. A navíc: „My možná vytvořili zahradu. Ale dnes už také víme, že ona postupně formovala i nás.“
Komerční rámeček
Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026
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