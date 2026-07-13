Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Sedm let budují dokonalé místo pro rodinu i relax, práci i chvíle o samotě

Autor:
Soutěž
Oáza klidu a odpočinku

Oáza klidu a odpočinku | foto: Archiv soutěže

Každá rostlina je pečlivě promyšlená.
Dokonalé místo pro rodinu i relax
Malé posezení v zahradě
Jezírko
72 fotografií
Příběh této poměrně rozlehlé, zhruba 4 tisíce metrů čtverečních velké zahrady, ještě zdaleka není u konce. Je to totiž místo, které se spolu s rodinou majitelů neustále proměňuje, společně s nimi roste a každý rok získává novou tvář.

Ohodnoťte procenty tuto zahradu: 

Sedm let budují dokonalé místo pro rodinu i relax, práci i chvíle o samotě
? %
Průběžné
hodnocení čtenářů
Pro ohodnocení se musíte přihlásit
Hlasujte pro další

Rodině na zahradě nechybí ořešák ani skleník, užívají si i bazén a terasu

Zahrada se stodolou
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Vytvořili si u domu rodinný ráj na zemi. Květiny už pomáhají sázet vnučky

Jaro v naší zahradě
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Důležitá je cesta. Říká ta, která svou třetí zahradu vybudovala na jílu

Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.)-54516
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

S přítelem si vybudovali zahradu u sezonní chatky nedaleko bývalých lázní

Maminčina chata
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Zahradu po babi a dědovi přetvořili pro rodinu se 4 dětmi. Vděčnou za ovoce

Zóna pro nejmenší
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Z domácího pivovaru je součást zahrady s příjemným posezením i atmosférou

Posezení u domácího pivovaru
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Na svažité zahradě skloubili vášeň pro květiny i synovu zálibu v kolech

Pohled na terasu ze zahrady
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Užívají si luxusu vlastní malé zahrady na kraji Prahy, kam se jim vešlo vše

Odpočinkový koutek na terase, obklopený záhony. Malá zelená oáza na kraji Prahy
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Dům s verandou se plánovaně stal součástí lesní relaxační zahrady v Brdech

Hlavní dvorek
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Stavbě domu musela zahrada ustoupit. Obrečeli to, teď s dětmi budují novou

Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.),...
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Místo stodoly vybudovali zahrádku jako z pohádky. A to přišli z paneláku

Jezírko s dřevěným molem
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Chtěli zachránit sad. Dnes v něm bydlí a užívají si romantickou zahradu

Loubí na růže
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Rodinná zahrada s jezírkem a svěžím trávníkem se jim stala radostí i lékem

Jezirko
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Venkovská zahrada po dědovi, čekající na nový impulz. Jen už není tolik sil

Skalka v celé délce
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Metropole jim pronajala betonový dvorek, udělali z něj zelenou oázu v centru

Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.),...
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Zahrada jako vzdušná přírodní oáza, kde nejvíc pozornosti dostávají stromy

Vjezd k domu
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Vždy chtěla relaxační zahradu v anglickém stylu, s pár útulnými zákoutími

Pohodlné staré retro lehátko u nově vydlážděného „náměstíčka“
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit
Průběžný stav hodnocení. Hodnotit můžete do 22. 7. 2026

„Když jsme koupili pozemek s domem, čekalo nás mnoho práce. Samotný dům byl ve velmi špatném technickém stavu a zanedbaná zahrada působila opuštěně. Byla zarostlá náletovými dřevinami a dlouhá léta postrádala péči i radost, kterou dobře navržená zahrada dokáže přinášet. Přesto jsme v ní od první chvíle viděli velký potenciál,“ popisuje čtenářka Hanna Maria, jak se začal odvíjet příběh rodinného zeleného království, které přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada 2026.

Od počátku věděli, že nechtějí vytvořit pouze líbivě upravenou zahradu plnou krásných rostlin. „Naším přáním bylo vybudovat místo, kde bude dobře nám, našim dětem i všem, kdo k nám zavítají. Místo, které bude působit přirozeně, bude zvát k odpočinku, nabídne prostor pro setkávání, práci i tiché chvíle o samotě,“ popisuje čtenářka.

Zahrada pro rodinu i přátele, odpočinek i práci

Oáza klidu a odpočinku
Každá rostlina je pečlivě promyšlená.
Dokonalé místo pro rodinu i relax
Malé posezení v zahradě
72 fotografií

Práce na rekultivaci a proměně zahrady začaly v roce 2019. „Nejprve bylo nutné odstranit množství starých a nemocných stromů, které již nebylo možné zachránit. Nebylo to jednoduché rozhodnutí, ale otevřelo prostor pro novou výsadbu. Postupně jsme tak vysazovali jak nové stromy, tak i keře, trvalky či cibuloviny. Každou rostlinu jsme vybírali s rozmyslem tak, aby si v zahradě našla své přirozené místo a společně vytvářely harmonický celek během všech ročních období,“ vysvětluje paní Hanna.

Nechtěli přitom s rodinou měnit vše najednou. Každý rok se věnovali jedné části zahrady, kterou postupně dotvářeli. Díky tomu měli možnost a dostatek času jednotlivé části pozemku pozorovat, poznávat jejich světlo, stín, dobu osvitu, proudění větru i proměny během roku.

Soutěž Nejkrásnější zahrada je tu i pro vás

Sepište příběh své zahrady, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku. Vybrané příspěvky hrají o zajímavé ceny a mohou se stát inspirací pro ostatní čtenáře.

Nafoťte svou zahradu, popište její příběh, a přihlaste ji do soutěže...

Příspěvky do 2. kola můžete zasílat do středy 26. srpna.
(Viz pravidla soutěže Nejkrásnější zahrada 2026.)

Zahrada tak má mnoho zákoutí a každé z nich podle čtenářky nabízí jinou atmosféru: „Některá jsou otevřená slunci, jiná ukrytá pod korunami stromů, další vybízejí k posezení nebo jen k tichému pozorování přírody.“

Velkou pozornost přitom majitelé věnovali také modelaci terénu. „Úpravy nebyly jednoduché a často znamenaly mnoho fyzické práce i plánování. Od začátku jsme však mysleli nejen na estetiku, ale také na praktičnost. Důležitou součástí celého projektu pro nás například bylo vytvoření bezbariérového vstupu do zahrady i domu. Přáli jsme si, aby se zde každý mohl pohybovat pohodlně a bezpečně bez zbytečných překážek,“ věří paní Hanna Maria, že právě díky propojení krásy a funkčnosti jejich zahrada působí přirozeně a klidně.

Dům jako takový tady rozhodně neberou jako dominantní stavbu. „Naopak jsme chtěli, aby se stal součástí zahrady a s okolní zelení tvořil jeden celek. Je umístěn až v zadní části pozemku a během léta téměř mizí mezi stromy a keři,“ píše čtenářka a vysvětluje, že se z každého okna domu otevírá do zahrady jiný pohled. Každé roční období tak přináší nové obrazy – jarní květy, letní zeleň, podzimní barvy i zimní siluety stromů – a příroda se tak pro rodinu paní Hanny stala každodenní součástí života.

Krása i užitek a vzájemné formování se

Stromy, které vysadili před několika lety, už jsou vzrostlé a vytvářejí tolik potřebný stín. „Keře i trvalky našly své pevné místo a zahrada působí dojmem, jako by zde byla odjakživa. Je krásné sledovat, jak se každým rokem mění a dozrává. Zahrada nás tak učí trpělivosti, protože nic nevznikne přes noc. Odměnou je však pocit, že jsme společně s přírodou vytvořili místo plné života,“ přiznává paní Hanna.

Součástí velké rodinné zahrady je také užitková část, která podle slov paní Hanny přináší bohatou úrodu od léta do podzimu. A radost z vlastního ovoce, zeleniny i bylinek je prý pro jejich rodinu stejně důležitá jako krása okrasných záhonů, protože věří, že zahrada může být nejen estetická, ale také užitečná a štědrá.

A tak když dnes kdokoli vstoupí hlavní brankou, měl by mít podle paní majitelky pocit, že ho jejich zahrada vítá už od prvních kroků, postupně odhaluje svá zákoutí a zve ho k objevování. „Za vznikem této zahrady stojí mnoho let práce, nespočet hodin plánování, fyzického úsilí i společných rozhodnutí. Každý strom, každý kámen i každá rostlina mají svůj příběh. Odměnou je nám místo, kde můžeme odpočívat, načerpat novou energii, pracovat, tvořit i sdílet společné chvíle s rodinou a přáteli.“

Dnes je rodina vděčná, že může žít uprostřed zeleného království tak, jak se ho snažili vytvářet od samého začátku. A přestože je zahrada už nyní krásná, stále ji nevnímají jako dokončenou. „Zahrada totiž nikdy není hotová. Vyvíjí se společně s přírodou i s naším životem. A my věříme, že jednou naše děti ocení nejen její krásu, ale také myšlenku, s jakou byla budována – aby byla místem harmonie, klidu, propojení člověka s přírodou a domovem, který bude dělat radost i dalším generacím,“ věří paní Hanna.

Zahrada totiž ji i její rodinu naučila, že skutečná krása nevzniká za jednu sezonu, ale rodí se z trpělivosti, každodenní péče a lásky, kterou do ní člověk po kouscích vkládá. A právě proto čtenářka věří, že příběh jejich zahrady bude pokračovat ještě mnoho let. A navíc: „My možná vytvořili zahradu. Ale dnes už také víme, že ona postupně formovala i nás.“

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026

Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.

Všechny tyto výrobky nakoupíte nejsnadněji přes oficiální e-shop Fieldmann.cz

1. místo: Set zahradní techniky
Benzínová sekačka, náhradní struna, motorový olej, kanystr, elektrická strunová sekačka, nůž, odsávačka oleje, ochranné rukavice.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 1 misto

2. místo: Set pro upravenou zahradu
Benzínová sekačka, motorový olej, kanystr 5L, náhradní nůž, odsávačka oleje, pracovní rukavice.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 2 misto

3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky
Aku sekačka, aku strunová sekačka, aku zahradní vysavač, 2x aku baterie, nabíječka.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 3 misto

4. místo: Set akumulátorového nářadí
Aku přímočará pila, aku uhlová bruska, aku vrtačka, aku pila ocaska, aku myčka, 2x akumulátor, rychlonabíječka.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 4 misto

5. místo: Sada na grilování
Tvoří ji plynový gril, gril.jehla s motorem, obal na gril, grilovací náčiní.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 5 misto

Vyhrát lze i balíček knížek nejen o zahradě

Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy).

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tyto spotřebiče jste určitě měli doma. Ikony z doby socialismu slouží dodnes

Když Jan Prošvic v Hlinsku v roce 1943 začínal, pojmenoval svou...

Když Jan Prošvic v Hlinsku v roce 1943 začínal, pojmenoval svou Elektrotechnickou akciovou společnost ESA. Začínal výrobou žehliček.

Metropole jim pronajala betonový dvorek, udělali z něj zelenou oázu v centru

Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.),...

Bydlí kousek od pražského Palladia, respektive pár kroků od náměstí Republiky, kde to za letních slunečných dní opravdu žhne. A pozemek betonového dvorku uprostřed vnitrobloku, o ploše zhruba 56 metů...

Vždy chtěla relaxační zahradu v anglickém stylu, s pár útulnými zákoutími

Soutěž
Pohodlné staré retro lehátko u nově vydlážděného „náměstíčka“

Když v roce 1999 koupili jako Pražáci chalupu nedaleko Tábora, byla přilehlá užitková zahrada rozdělená na několik menších dílů plůtky. Bylo tam bramborové políčko, 4 keře rybízu, přehoustlé...

Venkovská zahrada po dědovi, čekající na nový impulz. Jen už není tolik sil

Soutěž
Skalka v celé délce

„Když jsme začali opravovat domeček, vypadala zahrada kolem – která k němu patří – doslova jako buš. A ačkoliv jsem nechtěla nic moc řezat ani vyhodit, bohužel toho moc nezbylo. Bylo to hodně těžké...

Horolezce v Alpách překvapila nečekaná návštěva. Zvířeti se líbily jeho nohy

Na Mont Blancu překvapil horolezce nečekaný společník. Po skále se k němu bez...

Ten záběr vzbuzuje údiv a vyvolává smích zároveň. Na šikmé stěně Mont Blancu se tísní horolezec a horská koza. Zatímco člověk se musí jistit a nepustit ani na chvíli, koza se pohybuje po kamenech s...

Sedm let budují dokonalé místo pro rodinu i relax, práci i chvíle o samotě

Soutěž
Oáza klidu a odpočinku

Příběh této poměrně rozlehlé, zhruba 4 tisíce metrů čtverečních velké zahrady, ještě zdaleka není u konce. Je to totiž místo, které se spolu s rodinou majitelů neustále proměňuje, společně s nimi...

13. července 2026

Tajný život zámeckých parků. Potkáte tu africké ryby i obří brouky

Na naučné stezce Ze života hmyzu se o nich dozvíte všechny zajímavosti a...

Prázdninové výlety nemusí vést jen do národních parků. České zámecké parky představují jedinečné ostrovy přírody, kde lze během jediné návštěvy obdivovat cenné interiéry i překvapivě divoké safari....

13. července 2026

Vždy chtěla relaxační zahradu v anglickém stylu, s pár útulnými zákoutími

Soutěž
Pohodlné staré retro lehátko u nově vydlážděného „náměstíčka“

Když v roce 1999 koupili jako Pražáci chalupu nedaleko Tábora, byla přilehlá užitková zahrada rozdělená na několik menších dílů plůtky. Bylo tam bramborové políčko, 4 keře rybízu, přehoustlé...

12. července 2026

Les je náš český zen. Snažím se to předat lidem do zahrad, říká Ferdinand Leffler

Premium
Ferdinand Leffler

Zahradní architekt Ferdinand Leffler buduje svoji vysněnou zahradu na jihočeské Baldýnce. Bývalou hájenku s obrovským pozemkem pořídil se svým ateliérem Flera. „Děláme tam workshopy i svatby. A možná...

11. července 2026

Zahrada jako vzdušná přírodní oáza, kde nejvíc pozornosti dostávají stromy

Soutěž
Vjezd k domu

Dům se zahradou začali hledat ve chvíli, kdy čekali druhého potomka a bylo jasné, že byt 2+1 už pro čtyřčlennou rodinu nebude to pravé ořechové. A tak začalo hledání nového vhodného domova na...

11. července 2026

Bez čipu a registrace hrozí majitelům psů vysoké pokuty, upozorňuje veterinářka

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je MVDr. Kateřina Valdhans, viceprezidentka Komory...

Nový státní registr psů má sjednotit údaje o milionech zvířat v Česku, usnadnit hledání zaběhnutých mazlíčků a pomoci kontrolovat nelegální chovy. Podle viceprezidentky Komory veterinárních lékařů...

10. července 2026

Miluju poklady „nenapadnuté kutilem“, říká sběratel, který obdivuje staré časy

Starožitný kůň tricykl

Dotek starých časů je unikátní sbírka, která se soustřeďuje na období přelomu 19. a 20. století. Najdete ji v Hradci Králové a objevíte tu staré kočárky, hrací strojky i panenky. V zážitkové galerii...

10. července 2026,  aktualizováno  7:59

Japonci jedí řízek s rýží. Učíme se od nich, jak dělat českou kuchyni, říká Sahajdák

Premium
Oldřich Sahajdák

Před čtrnácti lety šel lehce proti svému přesvědčení a zavítal do Show Jana Krause, protože jejich hospoda, jak zážitkové pražské restauraci La Degustation Bohême Bourgeoise říká, tehdy měla o...

9. července 2026

Horolezce v Alpách překvapila nečekaná návštěva. Zvířeti se líbily jeho nohy

Na Mont Blancu překvapil horolezce nečekaný společník. Po skále se k němu bez...

Ten záběr vzbuzuje údiv a vyvolává smích zároveň. Na šikmé stěně Mont Blancu se tísní horolezec a horská koza. Zatímco člověk se musí jistit a nepustit ani na chvíli, koza se pohybuje po kamenech s...

9. července 2026  5:30

Tyto spotřebiče jste určitě měli doma. Ikony z doby socialismu slouží dodnes

Když Jan Prošvic v Hlinsku v roce 1943 začínal, pojmenoval svou...

Když Jan Prošvic v Hlinsku v roce 1943 začínal, pojmenoval svou Elektrotechnickou akciovou společnost ESA. Začínal výrobou žehliček.

9. července 2026

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Metropole jim pronajala betonový dvorek, udělali z něj zelenou oázu v centru

Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.),...

Bydlí kousek od pražského Palladia, respektive pár kroků od náměstí Republiky, kde to za letních slunečných dní opravdu žhne. A pozemek betonového dvorku uprostřed vnitrobloku, o ploše zhruba 56 metů...

8. července 2026

KVÍZ: Jak se vyznáte ve vyúčtování energií a nastavení smluv?

pronájem bytu - nájemní smlouva

Vyznat se ve vyúčování energií bývá oříšek pro každého. A co teprve, když se náhodou rozhodnete změnit dodavatele. Vždyť všichni v televizi tvrdí, že lepší, než jejich nabídku, nikde nedostanete....

vydáno 8. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.