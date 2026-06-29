Ohodnoťte procenty tuto zahradu:Místo stodoly vybudovali zahrádku jako z pohádky. A to přišli z paneláku
Čtenářka, která čtvrtstoletí budovanou zahrádku přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada, příběh nového domova i zahrady propojila. Protože současná podoba jejich zahrady s celou rekonstrukcí hodně souvisí.
Po koupi domku s pozemkem byli manželé s odrůstajícími syny nadšení a s elánem se vrhli do rekonstrukce, na kterou dostali povolení. „Chtěli jsme opravovat, co se dalo. Ovšem postupně jsme odhalovali celkový stav chalupy, a až na jednu místnost jsme museli vše odbourat. A dodnes je ta jediná místnost vlhká. Není divu, když je z vepřovic (tedy z cihel z nepálené hlíny, pozn. red.) a ještě se chalupou prohnala voda z polí – zatopená byla do půl metru,“ popisuje paní Vlasta.
Zahrádka jako z pohádky u domečku z vepřovic
Práce na chalupě trvala čtyři roky, než se mohli přestěhovat. Na práci tehdy byli a manžel synové ve věku 14 a 20 let sami. Občas se sice neobešli bez odborníka či řemeslníka, ale jinak to zvládali. „Naučila jsem se spoustě nových dovedností, například natírání fasády. To byla atrakce pro řidiče, kteří na mně troubili, když jsem stála na židli na svépomocí postaveném lešení a natírala,“ vzpomíná čtenářka.
Soutěž Nejkrásnější zahrada je tu i pro vás
Sepište příběh své zahrady, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku. Vybrané příspěvky si zahrají o zajímavé ceny a mohou se stát inspirací pro ostatní čtenáře.
Příspěvky do 1. kola můžete zasílat do 8. července, konečná uzávěrka je 26. srpna 2026.
Na pozemku jim každopádně po zbourání stodoly zbylo velké množství kamenů, které využili na stavbu suchých zídek. „Těch máme hodně, využili jsme vše, co jsme odbourali. Hlavně vepřovice a kameny, z toho jsme vše sami stavěli,“ popisuje, jak vznikaly malebné zídky.
Přitom paní Vlasta pilně nakupovala stromky, keře, hodně si toho prý také vypěstovala sama. „Zídky jsem osadila trvalkami a skalničkami, většinou se mi vše chytlo a měla jsem z toho velkou radost,“ říká.
A když pak po nějakém roce rodina zatoužila po jezírku, s krumpáčem a motykou v ruce se pustili do jeho stavby. Tehdy při kopání narazili na další spoustu kamení a paní Vlasta už věděla, kde je využijí. Na skalku.
„Začala moje další vášeň – mít všechny skalničky světa,“ vypráví čtenářka, jak ji jedna již zkušená skalničkářka zásobila tzv.špeky, které se tolik nerozrůstají, aby jich mohla vysadit hodně. Časem některé „odešly“ nebo si na nich pochutnali slimáci. Zůstaly jen ty nejodolnější.
A tak k nim paní Vlasta dosadila různé cibuloviny a takové skalničky, které nejsou tak náročné na pěstování. „Dnes už je to všehochuť všeho, ale také se mi to líbí. Zahradu jsem záměrně osadila tak, že je barevná od jara do podzimu,“ popisuje s nadhledem.
O zahradu se starají sami dva s manželem. Vzhledem k horšícímu se zdraví už ji sice nezvládají udržovat v tak perfektním stavu jako dříve, ale oba se snaží. „Je nám sedmdesát a na zahradě je stále co dělat – stále tak máme nějakou činnost a radost, když nám třeba rozkvete nová rostlina nebo sklízíme rajčata z kbelíku,“ konstatuje a dodává, že na záhonky už sice nezbylo místo, ale vůbec to nevadí.
O to víc času mají na pozorování života na zahradě. Například se jim do jezírka nastěhovala užovka – a odlovila z něj jak žabky, tak spoustu červených karásků. „Letos na jaře jsme ji našli v přístřešku potrhanou a mrtvou, manžel si myslí, že to udělala kuna nebo kočka. Karma zafungovala i na ni, tak to v přírodě chodí,“ uzavírá věcně čtenářka z Moravskoslezského kraje.
Komerční rámeček
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