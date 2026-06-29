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Místo stodoly vybudovali zahrádku jako z pohádky. A to přišli z paneláku

Autor:
Soutěž
Jezírko

Jezírko | foto: Archiv soutěže

Jezírko
Jezírko
Vrchní terasa
Křeslo vrchní terasa
34 fotografií
Bydleli se dvěma syny v paneláku na malém městě a toužili po chaloupce, kam by mohli jezdit o víkendech. „Ceny pro nás byly příliš vysoké, a tak jsme nakonec před 25 lety koupili na Opavsku starý neobydlený domek o jedné místnosti. S chlévem, stodolou a kadibudkou,“ popisuje paní Vlasta, jak se začal odvíjet příběh jejich zahrady, která má rozlohu zhruba 1200 čtverečních metrů.

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Místo stodoly vybudovali zahrádku jako z pohádky. A to přišli z paneláku
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Čtenářka, která čtvrtstoletí budovanou zahrádku přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada, příběh nového domova i zahrady propojila. Protože současná podoba jejich zahrady s celou rekonstrukcí hodně souvisí.

Po koupi domku s pozemkem byli manželé s odrůstajícími syny nadšení a s elánem se vrhli do rekonstrukce, na kterou dostali povolení. „Chtěli jsme opravovat, co se dalo. Ovšem postupně jsme odhalovali celkový stav chalupy, a až na jednu místnost jsme museli vše odbourat. A dodnes je ta jediná místnost vlhká. Není divu, když je z vepřovic (tedy z cihel z nepálené hlíny, pozn. red.) a ještě se chalupou prohnala voda z polí – zatopená byla do půl metru,“ popisuje paní Vlasta.

Zahrádka jako z pohádky u domečku z vepřovic

Jezírko
Jezírko
Jezírko
Vrchní terasa
34 fotografií

Práce na chalupě trvala čtyři roky, než se mohli přestěhovat. Na práci tehdy byli a manžel synové ve věku 14 a 20 let sami. Občas se sice neobešli bez odborníka či řemeslníka, ale jinak to zvládali. „Naučila jsem se spoustě nových dovedností, například natírání fasády. To byla atrakce pro řidiče, kteří na mně troubili, když jsem stála na židli na svépomocí postaveném lešení a natírala,“ vzpomíná čtenářka.

Soutěž Nejkrásnější zahrada je tu i pro vás

Sepište příběh své zahrady, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku. Vybrané příspěvky si zahrají o zajímavé ceny a mohou se stát inspirací pro ostatní čtenáře.

Nafoťte svou zahradu, popište její příběh, a přihlaste ji do soutěže...

Příspěvky do 1. kola můžete zasílat do 8. července, konečná uzávěrka je 26. srpna 2026.
(Viz pravidla soutěže Nejkrásnější zahrada 2026).

Na pozemku jim každopádně po zbourání stodoly zbylo velké množství kamenů, které využili na stavbu suchých zídek. „Těch máme hodně, využili jsme vše, co jsme odbourali. Hlavně vepřovice a kameny, z toho jsme vše sami stavěli,“ popisuje, jak vznikaly malebné zídky.

Přitom paní Vlasta pilně nakupovala stromky, keře, hodně si toho prý také vypěstovala sama. „Zídky jsem osadila trvalkami a skalničkami, většinou se mi vše chytlo a měla jsem z toho velkou radost,“ říká.

A když pak po nějakém roce rodina zatoužila po jezírku, s krumpáčem a motykou v ruce se pustili do jeho stavby. Tehdy při kopání narazili na další spoustu kamení a paní Vlasta už věděla, kde je využijí. Na skalku.

„Začala moje další vášeň – mít všechny skalničky světa,“ vypráví čtenářka, jak ji jedna již zkušená skalničkářka zásobila tzv.špeky, které se tolik nerozrůstají, aby jich mohla vysadit hodně. Časem některé „odešly“ nebo si na nich pochutnali slimáci. Zůstaly jen ty nejodolnější.

A tak k nim paní Vlasta dosadila různé cibuloviny a takové skalničky, které nejsou tak náročné na pěstování. „Dnes už je to všehochuť všeho, ale také se mi to líbí. Zahradu jsem záměrně osadila tak, že je barevná od jara do podzimu,“ popisuje s nadhledem.

Zídky

Jezírko

O zahradu se starají sami dva s manželem. Vzhledem k horšícímu se zdraví už ji sice nezvládají udržovat v tak perfektním stavu jako dříve, ale oba se snaží. „Je nám sedmdesát a na zahradě je stále co dělat – stále tak máme nějakou činnost a radost, když nám třeba rozkvete nová rostlina nebo sklízíme rajčata z kbelíku,“ konstatuje a dodává, že na záhonky už sice nezbylo místo, ale vůbec to nevadí.

O to víc času mají na pozorování života na zahradě. Například se jim do jezírka nastěhovala užovka – a odlovila z něj jak žabky, tak spoustu červených karásků. „Letos na jaře jsme ji našli v přístřešku potrhanou a mrtvou, manžel si myslí, že to udělala kuna nebo kočka. Karma zafungovala i na ni, tak to v přírodě chodí,“ uzavírá věcně čtenářka z Moravskoslezského kraje.

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026

Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.

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Vyhrát lze i balíček knížek nejen o zahradě

Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy).

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