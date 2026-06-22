Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Stavbě domu musela zahrada ustoupit. Obrečeli to, teď s dětmi budují novou

Autor:
Soutěž
Příběh jejich zahrady na Olomoucku skončil – a vlastně znovu začal, když se čtenář Lukáš s manželkou rozhodli postavit si domek. Jejich původní zahrada musela ustoupit bagrům a tatrovkám, přes celou cca sedmdesátimetrovou délku pozemku – který má necelých 1200 čtverečních metrů – bylo nutné vybagrovat výkop pro kanalizaci, vodu, elektřinu.
Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.),...

Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.), nabirac:54705,lukashruska@centrum.cz | foto: Archiv soutěže

Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.),...
Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.),...
A manželčin koutek...
Dnes už vše pomalu, ale jistě dostává podobu
22 fotografií

Ohodnoťte procenty tuto zahradu:

Stavbě domu musela zahrada ustoupit. Obrečeli to, teď s dětmi budují novou
? %
Průběžné
hodnocení čtenářů

Ustoupit musely vzrostlé stromy, mladé stromky, keře i záhony. „Vše, co bylo nutné pokácet, padlo. Manželka i já jsme zahrádku obrečeli, ale jakmile se dům postavil a zmizelo lešení, pustili jsme se zase do práce. Naštěstí manželka i já máme zahradničení jako koníček,“ popisuje čtenář Lukáš v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada 2026.

Znamenalo to pozemek po stavbě vyrovnat, zasít trávu, vybrat a zamluvit stromky, keře, obnovit a znovu osázet záhony. „Zahradu máme rozdělenou na dvě části – v jedné jsou záhony a vše, co na zahradu patří, tedy i kurník a výběh pro slepice, druhou polovinu zahrady se snažíme uzpůsobit pro relaxaci nám i dětem. Které mimochodem pomáhají, jak můžou,“ chválí malé pomocníky jejich táta. A dodává: „Práce náš čeká ještě požehnaně, ale pomalu se nám to mění pod rukama.“

Obnovovaná zahrada pro děti, rodiče i slepice

Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.), nabirac:54705,lukashruska@centrum.cz
Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.), nabirac:54705,lukashruska@centrum.cz
Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.), nabirac:54705,lukashruska@centrum.cz
A manželčin koutek...
22 fotografií

První přišly na řadu stromky. „Ty by nám do budoucna měly stínit u domu i pergoly – jasan, okrasná třešeň, a na boku zahrady samozřejmě túje. A teď jsme vysadili dva smrky, protože původní, téměř stoleté, stály přesně tam, kde nyní máme obývací pokoj,“ vysvětluje volbu zeleně čtenář.

Soutěž Nejkrásnější zahrada je tu i pro vás

Sepište příběh své zahrady, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku. Vybrané příspěvky si zahrají o zajímavé ceny a mohou se stát inspirací pro ostatní čtenáře.

Nafoťte svou zahradu, popište její příběh, a přihlaste ji do soutěže...

Příspěvky do 1. kola můžete zasílat do 8. července, konečná uzávěrka je 16. srpna 2026.
(Viz pravidla soutěže Nejkrásnější zahrada 2026).

Pak si prý vzala slovo manželka a téměř polovinu trávníku proměnila v okrasné trvalkové záhony – které ještě potřebují čas na pořádné zapojení, aby to bylo to pravé. „Pro děti jsme pak vybudovali koutek s trampolínou, skluzavkou a bazénem. A nyní ještě pořád pracujeme na ohništi a místem pro gril, protože to je moje oblíbená aktivita na zahradě,“ popisuje čtenář s nadsázkou a úsměvem, který naznačil smajlíkem.

„Fotografie jsem vybral i takové, aby bylo vidět, jak zahrada vypadala během stavby, kdy jsme opravdu nevěřícně hleděli, jak se nám její původní podoba mění ve staveniště. A na dalších fotkách je postupná proměna a naši malí pomocníci,“ dodává čtenář, pyšný na společné rodinné dílo.

Teď – přesně dva roky po dokončení stavby – už si prý může konečně sednout pod pergolu, rozhlédnout se po víceméně „krásné" zahradě, kterou konečně zase užívají, a vychutnat si „jedno orosený ze sklepa“.

Kluci se činili a činí...
Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.),...
Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.),...

Kluci se činili, aby rodičům pomohli. Teď už je opět funkční i užitková část se záhony a slepičkami.

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026

Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.

Všechny tyto výrobky nakoupíte nejsnadněji přes oficiální e-shop Fieldmann.cz

1. místo: Set zahradní techniky
Benzínová sekačka, náhradní struna, motorový olej, kanystr, elektrická strunová sekačka, nůž, odsávačka oleje, ochranné rukavice.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 1 misto

2. místo: Set pro upravenou zahradu
Benzínová sekačka, motorový olej, kanystr 5L, náhradní nůž, odsávačka oleje, pracovní rukavice.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 2 misto

3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky
Aku sekačka, aku strunová sekačka, aku zahradní vysavač, 2x aku baterie, nabíječka.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 3 misto

4. místo: Set akumulátorového nářadí
Aku přímočará pila, aku uhlová bruska, aku vrtačka, aku pila ocaska, aku myčka, 2x akumulátor, rychlonabíječka.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 4 misto

5. místo: Sada na grilování
Tvoří ji plynový gril, gril.jehla s motorem, obal na gril, grilovací náčiní.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 5 misto

Vyhrát lze i balíček knížek nejen o zahradě

Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy).

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nejsou jen roztomilí. Těchto 12 psů dokáže zlepšit náladu celé rodině

Pomeranian Bailey

Psi se vyskytují ve všech tvarech a velikostech, od australských honáckých až po zlaté retrívry. Je téměř nemožné nebýt šťastný, když máte doma jednoho z těchto veselých mazlíčků.

Užívají si luxusu vlastní malé zahrady na kraji Prahy, kam se jim vešlo vše

Soutěž
Odpočinkový koutek na terase, obklopený záhony. Malá zelená oáza na kraji Prahy

„Zahradu si tvoříme sami, od návrhu až po vlastní realizaci. Manžel mj. zvládl postavit saunu, workout, pracovní stůl, já hutnila mlat a děti nám při tom alespoň tleskaly,“ popisuje čtenářka Barbora,...

KVÍZ: Víte, jak vám mohou zavařit klíšťata a jak si s nimi poradit?

Seznamte se: klíště obecné, roztoč z čeledi klíšťatovití, který se živí sáním...

Klíšťata patří k létu, proto je každý výlet do přírody spojen i s následným prohlížením celého těla. Přece jen potíže s nemocemi, která umějí přenášet, za to nestojí.

Dům s verandou se plánovaně stal součástí lesní relaxační zahrady v Brdech

Soutěž
Hlavní dvorek

Původně byla na tomto pozemku dřevěná chata, za ní vzrostlý les, vysoké jedle douglasky, borovice, javory. Takto si je dnešní majitelka pořídila v roce 2004, a měla jasnou představu postavit si na...

Než starou panenku vyhodíte, zbystřete. Možná máte na půdě cennou raritu

Půdy, staré skříně a krabice od bot po babičce často skrývají poklady, o...

Půdy, staré skříně a krabice od bot po babičce často skrývají poklady, o jejichž reálné ceně nemají lidé ani tušení. Podívejte se na deset skvostů, které sběratelé skutečně cení.

Boulička v oku psa děsí majitele. Obávají se, že jde o rakovinu

Výhřez Harderovy žlázy

Když se psovi objeví znenadání boulička u oka, dokáže to majitele psa znervóznit. Okamžitě se začne ptát: není to rakovina? Veterináři však uklidňují, že je to v drtivé většině nijak život ohrožující...

22. června 2026

Stavbě domu musela zahrada ustoupit. Obrečeli to, teď s dětmi budují novou

Soutěž
Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.),...

Příběh jejich zahrady na Olomoucku skončil – a vlastně znovu začal, když se čtenář Lukáš s manželkou rozhodli postavit si domek. Jejich původní zahrada musela ustoupit bagrům a tatrovkám, přes celou...

22. června 2026

Záhada Champyho. Amerika má svou vlastní „lochnesku“ a lidé v ni věří i dnes

To je uměle vygenerovaný obrázek, jak by si místní obyvatelé asi představovali...

Legendy o monstru z hlubin nejsou v této oblasti žádnou novinkou, protože první zmínky pocházejí již od původních obyvatel z kmenů Irokézů a Abenakiů, kteří mluvili o tvorovi jménem Gitaskog.

21. června 2026

Žížalí čaj z odpadu je poklad. Skvěle hnojí, obsahuje enzymy i feromony

Zahradnice po ruce, Prima TV, Lenka Eywa, vermikompostér, žížalí čaj

V běžném biologickém odpadu z kuchyně – jako jsou slupky či odřezky z ovoce a zeleniny, skořápky, čajové sáčky nebo kávový lógr – vidí většina lidí prostě jen ten odpad. Zahrádkář zdroj kompostu. A...

20. června 2026

Proti komárům se spojte s voňavými bylinkami, pomůže i žlutá smraďoška

Přírodní repelent v podobě svíčky s éterickými oleji se při podvečerním...

Představte si vlahý a teplý, pozdně jarní či letní podvečer: sklenka chlazeného sektu nebo domácí limonády, pohodlné lehátko, dokonalý relax a... Komáři, případně obtěžující mouchy! Moudrá příroda si...

19. června 2026

KVÍZ: Víte, jak vám mohou zavařit klíšťata a jak si s nimi poradit?

Seznamte se: klíště obecné, roztoč z čeledi klíšťatovití, který se živí sáním...

Klíšťata patří k létu, proto je každý výlet do přírody spojen i s následným prohlížením celého těla. Přece jen potíže s nemocemi, která umějí přenášet, za to nestojí.

vydáno 19. června 2026

Naučil Čechy houbařit. Slavný mykolog Smotlacha přitom proslul jako docent tělovýchovy

Premium
Jsme národ houbařů, houby sbírají i ti, kteří by je nikdy nesnědli. Za tuto...

Jsme národ houbařů, houby sbírají i ti, kteří by je nikdy nesnědli. Za tuto vášeň vděčíme Františku Smotlachovi. Praotec houbař zemřel před 70 lety a jeho pozoruhodný příběh i úspěchy ve vědě...

18. června 2026

Spousta příprav, pak přesun po dálnici. Ostravská a pražská zoo si vyměnily slony

Pražský samec slona indického si v Ostravě zvyká na nové prostředí.

Ostravská a pražská zoologická zahrada si vyměnily samce slona indického. Z jedné zoo do druhé se přesunuli souběžně. Ve středu brzy ráno každý ve svém domovském městě nastoupil do kontejneru, v němž...

18. června 2026  13:44

Samosběr jahod 2026 – kde natrhat čerstvé ovoce ve vašem kraji

Samosběr jahod v Pileticích u Hradce Králové. (3. 6. 2022)

Přelom začátek června společně s teplým počasím znamená jediné. Rozjíždí se sezóna samosběrů jahod. Rok 2026 v tomto není žádnou výjimkou a řada samosběrů hlásí otevřené dveře. Na některých místech...

18. června 2026  8:51

Dům s verandou se plánovaně stal součástí lesní relaxační zahrady v Brdech

Soutěž
Hlavní dvorek

Původně byla na tomto pozemku dřevěná chata, za ní vzrostlý les, vysoké jedle douglasky, borovice, javory. Takto si je dnešní majitelka pořídila v roce 2004, a měla jasnou představu postavit si na...

18. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Horor v české přírodě. Válčí se o trus, balzamování myší a svatby na lejnech

Vrubouni, chrobáci a vůbec všichni „hovniválové“ jsou siláky hmyzí říše.

Tak toto si naše příroda za rámeček nedá. Přímo pod nohama se nám rozkládají mrtvoly přeměněné v broučí inkubátory a mikrobiální farmy v jednom. Nechybí ani hnízdečka lásky uprostřed hromad trusu. A...

18. června 2026

Jabloně rostou do výšky, ale neplodí. Letní Lorettův řez to dokáže zvrátit

Jabloň

Každý zahrádkář touží po zdravých stromech obsypaných šťavnatým ovocem. Často se však stává, že jabloně a hrušně místo nasazování plodů investují veškerou energii do bujného růstu větví. Tento proces...

17. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.