Ohodnoťte procenty tuto zahradu:Stavbě domu musela zahrada ustoupit. Obrečeli to, teď s dětmi budují novou
Ustoupit musely vzrostlé stromy, mladé stromky, keře i záhony. „Vše, co bylo nutné pokácet, padlo. Manželka i já jsme zahrádku obrečeli, ale jakmile se dům postavil a zmizelo lešení, pustili jsme se zase do práce. Naštěstí manželka i já máme zahradničení jako koníček,“ popisuje čtenář Lukáš v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada 2026.
Znamenalo to pozemek po stavbě vyrovnat, zasít trávu, vybrat a zamluvit stromky, keře, obnovit a znovu osázet záhony. „Zahradu máme rozdělenou na dvě části – v jedné jsou záhony a vše, co na zahradu patří, tedy i kurník a výběh pro slepice, druhou polovinu zahrady se snažíme uzpůsobit pro relaxaci nám i dětem. Které mimochodem pomáhají, jak můžou,“ chválí malé pomocníky jejich táta. A dodává: „Práce náš čeká ještě požehnaně, ale pomalu se nám to mění pod rukama.“
Obnovovaná zahrada pro děti, rodiče i slepice
První přišly na řadu stromky. „Ty by nám do budoucna měly stínit u domu i pergoly – jasan, okrasná třešeň, a na boku zahrady samozřejmě túje. A teď jsme vysadili dva smrky, protože původní, téměř stoleté, stály přesně tam, kde nyní máme obývací pokoj,“ vysvětluje volbu zeleně čtenář.
Soutěž Nejkrásnější zahrada je tu i pro vás
Sepište příběh své zahrady, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku. Vybrané příspěvky si zahrají o zajímavé ceny a mohou se stát inspirací pro ostatní čtenáře.
Příspěvky do 1. kola můžete zasílat do 8. července, konečná uzávěrka je 16. srpna 2026.
Pak si prý vzala slovo manželka a téměř polovinu trávníku proměnila v okrasné trvalkové záhony – které ještě potřebují čas na pořádné zapojení, aby to bylo to pravé. „Pro děti jsme pak vybudovali koutek s trampolínou, skluzavkou a bazénem. A nyní ještě pořád pracujeme na ohništi a místem pro gril, protože to je moje oblíbená aktivita na zahradě,“ popisuje čtenář s nadsázkou a úsměvem, který naznačil smajlíkem.
„Fotografie jsem vybral i takové, aby bylo vidět, jak zahrada vypadala během stavby, kdy jsme opravdu nevěřícně hleděli, jak se nám její původní podoba mění ve staveniště. A na dalších fotkách je postupná proměna a naši malí pomocníci,“ dodává čtenář, pyšný na společné rodinné dílo.
Teď – přesně dva roky po dokončení stavby – už si prý může konečně sednout pod pergolu, rozhlédnout se po víceméně „krásné" zahradě, kterou konečně zase užívají, a vychutnat si „jedno orosený ze sklepa“.
Kluci se činili, aby rodičům pomohli. Teď už je opět funkční i užitková část se záhony a slepičkami.
Komerční rámeček
Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026
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