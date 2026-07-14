Ohodnoťte procenty tuto zahradu:Ze zarostlé zahrady byla rodina zděšena, už si ji upravili k obrazu svému
„Když jsme poprvé vešli na naši novou zahradu, byli jsme zděšeni. Místo zahrady se za domem rozprostíral malý prales. I přesto, jak je zahrada malá, byla zarostlá, nepřehledná, a hlavně velmi zanedbaná,“ konstatuje na úvod přihlášky do soutěže Nejkrásnější zahrada čtenářka Monika s tím, že právě tehdy se začaly rodit plány, co s tímto prostorem dělat a jak z něj vytvořit rodinnou zahradu. A popisuje dnešní podobu obou částí zahrady.
„V té horní se nachází potěšení pro oči – rostliny všech barev, keřovité, pnoucí, závěsné i trvalky. Okrasným prvkem je malé jezírko obklopené barevnou kůrou a kamínky, vedle něj se tyčí krásná smuteční vrba.“
Fotogalerie rodinné zahrádky na Jablonecku
V tomto nevelkém prostoru se kromě barevné lavičky u jezírka nachází i dvě houpačky. „Jedna u přenosného ohniště, kolem kterého se naše rodina milovníků buřtů setkává na společné chvíle, a druhá přes cestičku pod pergolou, kde se se plazí pětiletá vistárie,“ popisuje paní Monika.
Posezení na této zahradě rozhodně nechybí. „I díky tomu, že jsme hned vedle bambusu a nově zasazené magnólie velkokvěté nedávno přistavěli novou pergolu – tentokrát i se střechou. Tam se krásně dá sedět jak v dešti, tak na odpoledním slunci,“ pochvaluje si paní domu.
A přidává popis hlavní části této zahrady, kde rodina s chutí tráví spoustu času zvláště kvůli grilu, který se dokonce nejen v létě, ale i v zimě. Řeč je o zastřešeném posezení mezi domem a garáží.
Druhou částí rodinné zahrady je ta užitková, tedy tzv. úrodná. „Po cestě dolů máme hned u hlavního vchodu bylinky: máta, šalvěj, mateřídouška a podobné se na vás usmějí a zavoní okolí hned při východu z domu. Radost nám dělají také skvěle plodící jahody s kanadskými borůvkami, i zcela nová spodní část s broskvoní, slivoní, třešní a dalším ovocem,“ vypočítává čtenářka s tím, že tato dolní část zahrady je doopravdy pastvou pro chuťové buňky dětí i dospělých.
Květinová zahrada čtenářky Moniky
Zahrada paní Moniky je dělaná čistě svépomocí: „Sami jsme si ji navrhli, neustále ji vylepšujeme a hlavou se nám honí stále nové nápady.“ Spokojená majitelka také dodává, že nejkrásnější odměnou pro její rodinu je, že jsou ve svém malém ráji na zemi šťastní a všichni pohromadě.
Komerční rámeček
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