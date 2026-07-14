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Ze zarostlé zahrady byla rodina zděšena, už si ji upravili k obrazu svému

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Soutěž
Naše zahrada

Naše zahrada | foto: Archiv soutěže

Před úpravou horní část zahrady
Květinová zahrada
Před úpravou horní část zahrady
Před úpravou horní část zahrady
28 fotografií
Pětičlenná rodina z Jablonecka koupila před třinácti lety dům na Jablonecku. Zahrádku má malou, jen zhruba 500 metrů čtverečních, ale stačí to. Dokonce je rozdělená na dvě části.

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„Když jsme poprvé vešli na naši novou zahradu, byli jsme zděšeni. Místo zahrady se za domem rozprostíral malý prales. I přesto, jak je zahrada malá, byla zarostlá, nepřehledná, a hlavně velmi zanedbaná,“ konstatuje na úvod přihlášky do soutěže Nejkrásnější zahrada čtenářka Monika s tím, že právě tehdy se začaly rodit plány, co s tímto prostorem dělat a jak z něj vytvořit rodinnou zahradu. A popisuje dnešní podobu obou částí zahrady.

„V té horní se nachází potěšení pro oči – rostliny všech barev, keřovité, pnoucí, závěsné i trvalky. Okrasným prvkem je malé jezírko obklopené barevnou kůrou a kamínky, vedle něj se tyčí krásná smuteční vrba.“

Fotogalerie rodinné zahrádky na Jablonecku

Naše zahrada
Před úpravou horní část zahrady
Květinová zahrada
Před úpravou horní část zahrady
28 fotografií

V tomto nevelkém prostoru se kromě barevné lavičky u jezírka nachází i dvě houpačky. „Jedna u přenosného ohniště, kolem kterého se naše rodina milovníků buřtů setkává na společné chvíle, a druhá přes cestičku pod pergolou, kde se se plazí pětiletá vistárie,“ popisuje paní Monika.

Posezení na této zahradě rozhodně nechybí. „I díky tomu, že jsme hned vedle bambusu a nově zasazené magnólie velkokvěté nedávno přistavěli novou pergolu – tentokrát i se střechou. Tam se krásně dá sedět jak v dešti, tak na odpoledním slunci,“ pochvaluje si paní domu.

Horní část zahrady před úpravou (původní stav)

Květinová zahrada (horní část po úpravě)

A přidává popis hlavní části této zahrady, kde rodina s chutí tráví spoustu času zvláště kvůli grilu, který se dokonce nejen v létě, ale i v zimě. Řeč je o zastřešeném posezení mezi domem a garáží.

Druhou částí rodinné zahrady je ta užitková, tedy tzv. úrodná. „Po cestě dolů máme hned u hlavního vchodu bylinky: máta, šalvěj, mateřídouška a podobné se na vás usmějí a zavoní okolí hned při východu z domu. Radost nám dělají také skvěle plodící jahody s kanadskými borůvkami, i zcela nová spodní část s broskvoní, slivoní, třešní a dalším ovocem,“ vypočítává čtenářka s tím, že tato dolní část zahrady je doopravdy pastvou pro chuťové buňky dětí i dospělých.

Květinová zahrada
Květinová zahrada

Květinová zahrada čtenářky Moniky

Zahrada paní Moniky je dělaná čistě svépomocí: „Sami jsme si ji navrhli, neustále ji vylepšujeme a hlavou se nám honí stále nové nápady.“ Spokojená majitelka také dodává, že nejkrásnější odměnou pro její rodinu je, že jsou ve svém malém ráji na zemi šťastní a všichni pohromadě.

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026

Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.

Všechny tyto výrobky nakoupíte nejsnadněji přes oficiální e-shop Fieldmann.cz

1. místo: Set zahradní techniky
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