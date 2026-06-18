Ohodnoťte procenty tuto zahradu:Dům s verandou se plánovaně stal součástí lesní relaxační zahrady v Brdech
Poté si o 11 let později s novým partnerem ujasnili, že domek postaví svépomocí. A paní majitelka se pustila do finiše s návrhem, hodně ho zjednodušila a připravila přízemní projekt. Stavba měla dvě fáze – v první postavit dům, za chatou, v původním lesíku. Chata ještě zůstala.
Potom se místo chaty přistavěla veranda, která propojila dům se zahradou a dnes je hlavní dominantou v otevřeném prostoru u lesa. V úžasném prostoru v Brdech, který má zhruba 1900 čtverečních metrů, a kterému jeho majitelka – čtenářka Kateřina – říká „lesní relaxační zahrada“. A tak ho také přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada 2026.
Fotogalerie lesní relaxační zahrady v Brdech
Stavba s sebou samozřejmě nesla mnohá úskalí, nicméně každý splněný dosažený krok prý současně přinášel obrovskou radost a sílu jít dál. „A tak se po kolaudaci v roce 2021 staronová zahrada obklopující dům začala vyvíjet,“ popisuje čtenářka Kateřina. Hlavní myšlenkou přitom bylo zachovat původní vzrostlé stromy, kterých je na pozemku zhruba čtyřicet. A zahradu tvořit postupně, osazovat a dolaďovat tak, aby začala kvést. „A to se opravdu povedlo – od dubna do listopadu nám stále něco kvete.“
Soutěž Nejkrásnější zahrada je tu i pro vás
Sepište příběh své zahrady, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku. Vybrané příspěvky si zahrají o zajímavé ceny a může se stít inspirací pro ostatní čtenáře.
Příspěvky do 1. kola můžete zasílat do 8. července, konečná uzávěrka je 16. srpna 2026.
Pozemek je přitom velice pestrý a členitý, dokonce má tři úrovňová patra. Směřující na severní stranu. „Ve spodním patře, říkáme v údolíčku, protéká potůček a zůstává původní jezírko. Přes potok pak vedou dvě malé lávky a kolem jsou vysazené bergénie a hortenzie latnaté. To místo si našly i blatouchy a různé kvetoucí i čistě zelené plevele. Vrby a olše zde mají ráj, kolem se jim dvoří javory, březový hájek a mezi nimi šeříky a lísky,“ popisuje čtenářka květnatě idylku u potůčku ve spodní části.
S tím, že severní orientace svahu kdysi moc neodpovídaly tomu, že by mohly do puntíku splnit její sen o sluneční zahradě. „Jenže se nám tu potvrdilo, že v dnešní sušší době s menším množstvím srážek má tento prostor velkou výhodu. Pod verandou je teď díky tomu z lavičky nádherný výhled na divokou hustou džungli, která okamžitě uvolní mysl,“ popisuje, jak měnící se klima dělá z nedostatku de facto přednost.
Zahrada se spoustou opravdových míst „k žití“
V zahradě jsou tři hlavní místa k žití, první je terasa spojená s verandou, dnes krásně obrostlá, jak říkáme venkovní obývák pod širým nebem, nechybí křesílka a koberec, pohodlné posezení. Pak je zde další část s ohništěm a k němu přiléhá pergola, kde se griluje a hoduje, především s návštěvami. I letní snídaně zde chutná nejlépe. Jsou odtud krásné průhledy do zahrady.
Prostor, který ještě před lety byl absolutně odepsaný, ve středním patře, je dnes úplně úchvatnou lesní zahradou s novým, postupně osázeným svahem, ve stínu starého habru, břízy a také starých douglasek a lísek. Přesně podle představ majitelky. „Abychom do ní přivedli život, postavili jsme zde dřevěný altán, který má nádhernou relaxační atmosféru – sluneční paprsky prosvětlují mezi listy a za hlavou slyšíte šplouchání potůčku,“ popisuje čtenářka Kateřina.
Na jižní straně, která je nejužší, nad domečkem, se snaží o trochu toho domácího pěstování – jsou tu rybízy, arónie, borůvky, muchovníky, rajčátka a okurky, zasadili tu i malou jabloň. „Tato část zahrady vychází z původních dřevin, nebojujeme s nimi. Necháváme i staré střemchy a bezinky, které v červnu tak krásně voní, v květnu nás těší rozkvetlé rododendrony, mnoho odstínů orlíčků, nádherné pivoňky, potom se předvedou květy růží, ve stinných částech se naparují bohaté bohyšky a čechravy,“ vypočítává majitelka, co a kdy zde průběžně kvete.
Na podzim se pak prý chopí žezla různé hvězdnice a nespočet tónů barevného listí. Důležitou roli hraje i to, že je tu ptačí ráj, takže zahrada naslouchá zpěvu ptáků a vše je propojeno. Brhlíci, hýlové, zvonkové, sýkory, kosáci, hrdličky, pěnkavy, drozdové, červenky, stehlíci a strakapoudi současně mají k mlsání mnoho bobulí ze stromů, nechybí tu jeřabiny, skalníky, hlohyně a zmíněné střemchy.
„Jelikož je nás pozemek součástí Brdských lesů, les je tady všude kolem a vzduch tady krásně voní. Na to, že půda je tu lesní, úplně kamenitá a velmi chudá, je opravdový zázrak, že se tady rostlinám daří. Zahradu tvoříme s citem, láskou a velmi malým rozpočtem. A dnes tu práci pěkně vyvažuje relax a pohoda,“ uzavírá spokojená čtenářka Kateřina.
Komerční rámeček
Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026
Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.
Všechny tyto výrobky nakoupíte nejsnadněji přes oficiální e-shop Fieldmann.cz
1. místo: Set zahradní techniky
2. místo: Set pro upravenou zahradu
3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky
4. místo: Set akumulátorového nářadí
5. místo: Sada na grilování