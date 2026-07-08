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Metropole jim pronajala betonový dvorek, udělali z něj zelenou oázu v centru

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Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.),...

Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.), nabirac:59046,simona@openczechart.com | foto: Archiv soutěže

Zahrádka Zlatnická
Zahrádka Zlatnická
Zahrádka Zlatnická
Zahrádka Zlatnická
14 fotografií
Bydlí kousek od pražského Palladia, respektive pár kroků od náměstí Republiky, kde to za letních slunečných dní opravdu žhne. A pozemek betonového dvorku uprostřed vnitrobloku, o ploše zhruba 56 metů čtverečních, funguje jako jejich „zahrádka. Patří ÚMČ Praha 1 a mají ho pronajatý na rekreaci za symbolickou cenu.

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Metropole jim pronajala betonový dvorek, udělali z něj zelenou oázu v centru
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Rozhodli se takto zhruba před osmi lety, za covidu vše zrealizovali a od té doby se musí opravdu starat, protože specifické podmínky místa jim žádné pauzy ani chyby v péči o jejich společnou zeleň neodpustí.

„V čem je naše zahrádka jiná a výjimečná? Rostliny a květiny máme v nádobách, ale naštěstí jsme mohli nainstalovat nádobu na vodu z okapového svodu. Tudíž máme vodu, kterou můžeme naši zeleň zalévat,“ popsala čtenářka Simona, předsedkyně výboru Společenství vlastníků jednotek, v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada 2026.

Ochlazující zelený vnitroblok v Petrské čtvrti Prahy 1

Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.), nabirac:59046,simona@openczechart.com
Zahrádka Zlatnická
Zahrádka Zlatnická
Zahrádka Zlatnická
14 fotografií

Pěstování rostlin v nádobách totiž není jen tak. Navíc ve specifických podmínkách hlavního města. „Hrozí jim promrznutí, přemokření i vysychání, sluníčko na ně v našem případě v letních měsících svítí od dvanácti hodin do 15:30,“ popisuje paní Simona s tím, že přes to všechno se u nich některým rostlinám opravdu daří a dělají jim neskutečnou radost.

Soutěž Nejkrásnější zahrada je tu i pro vás

Sepište příběh své zahrady, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku. Vybrané příspěvky si zahrají o zajímavé ceny a mohou se stát inspirací pro ostatní čtenáře.

Nafoťte svou zahradu, popište její příběh, a přihlaste ji do soutěže...

Příspěvky do 1. kola můžete zasílat do 8. července, konečná uzávěrka je 26. srpna 2026.
(Viz pravidla soutěže Nejkrásnější zahrada 2026).

V nádobách mají vysazenou opravdu širokou škálu rostlin: bambusy, trávy, muchovník, denivky, sasanku, hortenzie, třapatky i rajčátka. Také samozřejmě muškáty a další.

A co se s nimi děje pokaždé na konci sezony? „No, na zimu květináče balíme do ochranné tkaniny a přemisťujeme spoustu rostlin na chodby našich domů. A poté to na jaře opět vypukne – překvapivě hlavně od jaro do podzimu musí být stále někdo přítomen, aby zahrádku tu zalil, tu přihnojil, sebral škůdce... Tak se v péči o ni střídáme s přáteli v domě,“ popisuje čtenářka Simona.

Hlavně se všichni ti, co se do ozelenění společného vnitrobloku zapojují, „své zahrádce“ také rádi sejdou. Když se tu scházejí například při oslavách narozenin, sejde se zhruba dvanáct lidí. Prostě ten, kdo chce něco dělat, ten to dělá. Kdo nechce, nedělá… Nikoho tu nenutí.

Příběhy v Nejkrásnější zahradě jsou plné radosti. Šanci hrát o ceny máte i vy

Nejde ovšem jen o místo vhodné pro setkání se sousedy pod širým nebem. „Jak byla teď v červnu ta největší vedra, bylo znát, že se díky zeleni celý prostor ochlazuje,“ kvituje s nadšením čtenářka z centra metropole. Obecně je totiž tato část Prahy 1 stále o cca 3 až 5 °C teplejší než její zbytek. I v zimě tu tedy mají na svém dvorečku tepleji než je například na Hradčanech či na Letné. „I během letních dnů, kdy nejsou taková vedra, je na dvorku o cca 2 stupně chladněji – prostě proto, že oslunění trvá jenom od 12:00 do 15.30. |A večer je díky tomu na našem dvorečku příjemně,“ vysvětluje čtenářka Simona.

Ilustrační foto třeboňského náměstí z termokamery je názorným příkladem, co listnáče ve městě umí.

V těch největších vedrech prý bylo ve 3 . patře jejich domu 41 stupňů ve stínu, na dvorečku pak 39 stupňů. „A kdybychom zalévali vodou z řadu, bylo by na dvorku ještě chladněji,“ dodává. A vysvětluje, že zalévají dešťovkou. Díky nedávnému dešti teď mají sud na zalévání napuštěný, přesto letos poprvé za osm let musela napouštět vodu do sudů z vodovodu. „Částečně to souvisí s tím, že teď máme rostlin na dvorku více, a tudíž ve vedrech potřebují více vody. Nicméně letošek je prostě nová zkušenost a nedostatek vody je realitou,“ konstatuje.

Zahrádka Zlatnická
Zahrádka Zlatnická

Zahrádka ve vnitrobloku v centru Prahy je společnou cennou zelení obyvatel dotčených domů.

Stejně tak dodává, že by se jim samozřejmě líbilo, kdyby například celý dvůr mohli předláždit a uspořádat například popelnice tak, aby nebyly vidět a byly zastíněné. „Vlastně by se mi moc líbil profesionální projekt – ve kterém by byly například i zakreslené inženýrské sítě, nová dlažba místo betonu, a ano, i nějaký architektonický prvek: pítko, socha, malba na garážová vrata či co já vím, co ještě,“ dodává s nadsázkou. Dobře ví, že v SVJ je především spousta práce na budování dobrých vztahů a něco podobného je možná – jen možná! – hudbou budoucnosti.

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026

Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.

Všechny tyto výrobky nakoupíte nejsnadněji přes oficiální e-shop Fieldmann.cz

1. místo: Set zahradní techniky
Benzínová sekačka, náhradní struna, motorový olej, kanystr, elektrická strunová sekačka, nůž, odsávačka oleje, ochranné rukavice.

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2. místo: Set pro upravenou zahradu
Benzínová sekačka, motorový olej, kanystr 5L, náhradní nůž, odsávačka oleje, pracovní rukavice.

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3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky
Aku sekačka, aku strunová sekačka, aku zahradní vysavač, 2x aku baterie, nabíječka.

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4. místo: Set akumulátorového nářadí
Aku přímočará pila, aku uhlová bruska, aku vrtačka, aku pila ocaska, aku myčka, 2x akumulátor, rychlonabíječka.

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5. místo: Sada na grilování
Tvoří ji plynový gril, gril.jehla s motorem, obal na gril, grilovací náčiní.

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Vyhrát lze i balíček knížek nejen o zahradě

Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy).

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