Ohodnoťte procenty tuto zahradu:Rodinná zahrada s jezírkem a svěžím trávníkem se jim stala radostí i lékem
Teď už je podle jejích slov zahrádka krásná a vzrostlá. „Dělá nám radost, a nejen nám. Je to ráj pro ptáčky, kteří se u nás koupou a pijí z jezírka, včely a motýli zase milují rozkvetlou levanduli a další květiny. Kosí pár si každý rok najde ve větvích stromu místečko, kde si vybudují hnízdo a vyvedou mladé,“ popisuje paní Eva v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada.
Hodně prý bojovali s jezírkem, v němž byla stále zelená voda, takže rybky nebyly ani vidět. „Bádali jsme, radili jsme se s odborníky, až se nám podařilo vše vyřešit – ke kalovému čerpadlu jsme koupili ještě čističku a použili správné přípravky do vody. Takže konečně výhra – voda je čistá a rybičky nám dělají radost. Je zajímavé je hlavně ráno pozorovat, jak se honí ve vodě a hrají si spolu,“ vysvětluje čtenářka peripetie s jezírkem.
Poklidná zahrada s jezírkem, trávníkem a závlahou
Nicméně krásné chvíle u ranní kávy a večerní posezení při západu slunce jsou prý na této zahradě lékem na všechny chmury. „Je pro nás Iékem na ty nejhorší chvíle, které nás s dcerou potkaly minulý rok, kdy nás kvůli zákeřné nemoci manžel opustil,“ popisuje paní Eva nelehký úděl, který jí pomáhala a pomáhá zvládnout právě společně budovaná zahrada.
Soutěž Nejkrásnější zahrada je tu i pro vás
Sepište příběh své zahrady, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku. Vybrané příspěvky si zahrají o zajímavé ceny a mohou se stát inspirací pro ostatní čtenáře.
Příspěvky do 1. kola můžete zasílat do 8. července, konečná uzávěrka je 26. srpna 2026.
Uvědomuje si, že existují i krásnější zahrady a parky. Ale tohle je pro ni místo, které budovali s láskou, sami a bez architektů a poradců, jen ona a její manžel. „Vybírali jsme spolu každý stromek, kytičku či trávu, a pak společně sázeli. Těch děr, co manžel musel vykopat do kamenité a jílovité půdy, to byl nadlidský výkon… Ale zvládl to, a teď mi každý kousek zahrádky připomíná naše společné úsilí vybudovat malý ráj na zemi.“
Ruku v ruce budovaná zahrada je tak prý pro paní Evu a její dcerku lékem, na nějž se váže řada vzpomínek na společné chvíle – jak to vše budovali a pak si vychutnávali a moc rádi užívali užívali své vlastní, milované, malé, zelené a kvetoucí místo, kde jim bylo dobře. A stále je. „Věřím, že i na ostatní dýchne z fotografií naší zahrady klid a rodinná pohoda,“ uzavírá čtenářka.
Komerční rámeček
Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026
Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.
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