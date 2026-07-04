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Rodinná zahrada s jezírkem a svěžím trávníkem se jim stala radostí i lékem

Autor:
Soutěž
Jezirko

Jezirko | foto: Archiv soutěže

Kytičky a kousek ráje
Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.),...
Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.),...
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24 fotografií
Před deseti lety se rodina čtenářky Evy přestěhovala ze severních Čech na Berounsko. „Začali jsme budovat baráček a zahradu. Já plánovala, kreslila a manžel se chytal za hlavu, kolik to bude práce. Ale šel do toho naplno,“ vzpomíná, jak spolu poté nakoupili květenu a začali s výsadbou.

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Rodinná zahrada s jezírkem a svěžím trávníkem se jim stala radostí i lékem
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Teď už je podle jejích slov zahrádka krásná a vzrostlá. „Dělá nám radost, a nejen nám. Je to ráj pro ptáčky, kteří se u nás koupou a pijí z jezírka, včely a motýli zase milují rozkvetlou levanduli a další květiny. Kosí pár si každý rok najde ve větvích stromu místečko, kde si vybudují hnízdo a vyvedou mladé,“ popisuje paní Eva v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada.

Hodně prý bojovali s jezírkem, v němž byla stále zelená voda, takže rybky nebyly ani vidět. „Bádali jsme, radili jsme se s odborníky, až se nám podařilo vše vyřešit – ke kalovému čerpadlu jsme koupili ještě čističku a použili správné přípravky do vody. Takže konečně výhra – voda je čistá a rybičky nám dělají radost. Je zajímavé je hlavně ráno pozorovat, jak se honí ve vodě a hrají si spolu,“ vysvětluje čtenářka peripetie s jezírkem.

Poklidná zahrada s jezírkem, trávníkem a závlahou

Jezirko
Kytičky a kousek ráje
Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.), nabirac:58994,ave.ruzickova@seznam.cz
Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.), nabirac:58994,ave.ruzickova@seznam.cz
24 fotografií

Nicméně krásné chvíle u ranní kávy a večerní posezení při západu slunce jsou prý na této zahradě lékem na všechny chmury. „Je pro nás Iékem na ty nejhorší chvíle, které nás s dcerou potkaly minulý rok, kdy nás kvůli zákeřné nemoci manžel opustil,“ popisuje paní Eva nelehký úděl, který jí pomáhala a pomáhá zvládnout právě společně budovaná zahrada.

Soutěž Nejkrásnější zahrada je tu i pro vás

Sepište příběh své zahrady, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku. Vybrané příspěvky si zahrají o zajímavé ceny a mohou se stát inspirací pro ostatní čtenáře.

Nafoťte svou zahradu, popište její příběh, a přihlaste ji do soutěže...

Příspěvky do 1. kola můžete zasílat do 8. července, konečná uzávěrka je 26. srpna 2026.
(Viz pravidla soutěže Nejkrásnější zahrada 2026).

Uvědomuje si, že existují i krásnější zahrady a parky. Ale tohle je pro ni místo, které budovali s láskou, sami a bez architektů a poradců, jen ona a její manžel. „Vybírali jsme spolu každý stromek, kytičku či trávu, a pak společně sázeli. Těch děr, co manžel musel vykopat do kamenité a jílovité půdy, to byl nadlidský výkon… Ale zvládl to, a teď mi každý kousek zahrádky připomíná naše společné úsilí vybudovat malý ráj na zemi.“

Ruku v ruce budovaná zahrada je tak prý pro paní Evu a její dcerku lékem, na nějž se váže řada vzpomínek na společné chvíle – jak to vše budovali a pak si vychutnávali a moc rádi užívali užívali své vlastní, milované, malé, zelené a kvetoucí místo, kde jim bylo dobře. A stále je. „Věřím, že i na ostatní dýchne z fotografií naší zahrady klid a rodinná pohoda,“ uzavírá čtenářka.

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026

Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.

Všechny tyto výrobky nakoupíte nejsnadněji přes oficiální e-shop Fieldmann.cz

1. místo: Set zahradní techniky
Benzínová sekačka, náhradní struna, motorový olej, kanystr, elektrická strunová sekačka, nůž, odsávačka oleje, ochranné rukavice.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 1 misto

2. místo: Set pro upravenou zahradu
Benzínová sekačka, motorový olej, kanystr 5L, náhradní nůž, odsávačka oleje, pracovní rukavice.

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3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky
Aku sekačka, aku strunová sekačka, aku zahradní vysavač, 2x aku baterie, nabíječka.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 3 misto

4. místo: Set akumulátorového nářadí
Aku přímočará pila, aku uhlová bruska, aku vrtačka, aku pila ocaska, aku myčka, 2x akumulátor, rychlonabíječka.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 4 misto

5. místo: Sada na grilování
Tvoří ji plynový gril, gril.jehla s motorem, obal na gril, grilovací náčiní.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 5 misto

Vyhrát lze i balíček knížek nejen o zahradě

Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy).

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