Ohodnoťte procenty tuto zahradu:Rodině na zahradě nechybí ořešák ani skleník, užívají si i bazén a terasu
Dům je situován téměř uprostřed obce, proto rodina zahradu koncipovala jako přirozeně odstíněný prostor, který poskytuje soukromí a odděluje ji od okolí. „K tomuto účelu jsme využili rychle rostoucí jilm sibiřský. Vyžaduje sice pravidelný střih, ale vytváří hustou a téměř nepropustnou zelenou stěnu, která nám zajišťuje vizuální i zvukový klid,“ popisuje čtenář, na jakou dřevinu a proč padla volba při výsadbě živého plotu.
Zahrada není velká, má zhruba 800 čtverečních metrů, nicméně je členitá a mírně svažitá. A bývalá stodola po rekonstrukci ji přirozeně rozděluje na dvě části – užitkovou a relaxační s bazénem a ohništěm.
Zahrada s ořešákem, skleníkem, záhony i ohništěm
„V užitkové části chováme slepičky, máme zde skleník i několik záhonů určených k pěstování zeleniny, ovoce a bylinek,“ popisuje čtenář s tím, že mají opravdu rádi domácí produkty, takže pěstujeme především rajčata, okurky a papriky, ale také hrášek, brokolici a další druhy zeleniny pro běžné využití v kuchyni. „Z bylinek u nás nesmí chybět bazalka, máta, rozmarýn nebo tymián. Na jaře se těšíme z jahod a během léta sklízíme rybíz, borůvky a další drobné ovoce,“ dodává.
Druhá část zahrady pak slouží především k odpočinku. „Dominantou je zastřešený bazén, který díky tepelnému čerpadlu využíváme od prvních teplých jarních dnů až do pozdního podzimu. Děti bazén milují a my si společné chvíle užíváme spolu s nimi.“ popisuje pan Vojtěch.
Svažitý terén rodina využila pro vybudování kamenné skalky, která lemuje prostor kolem bazénu i ohniště. Právě u ohniště rádi tráví letní večery a užívají si klidné chvíle, kdy utichá okolní ruch. Děti si také přijdou na své, mají v těchto místech zavěšené houpací křeslo i pískoviště.
Užitková část zahrady se skleníkem, bylinkami a zeleninovými záhony, které zásobují kuchyni.
Dominantou celé zahrady pak je rozvětvený ořešák královský, který v létě poskytuje příjemný stín. Na tuto část navazuje letní terasa s posezením a grilem, propojená se zázemím v bývalé stodole a venkovní kuchyní. Terasa je otevřená do okolí a částečně odstíněná dřevěnou konstrukcí s lamelami, nabízí tedy výhledy a příjemný polostín.
„Je pro nás příjemné trávit po dlouhé zimě společné chvíle venku. Užívat si okolní přírodu, dobré jídlo na čerstvém vzduchu a setkávat se se známými i přáteli, kteří k nám rádi chodí,“ uzavírá spokojený čtenář.
