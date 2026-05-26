Rodině na zahradě nechybí ořešák ani skleník, užívají si i bazén a terasu

„Zahrada je pro nás místem, které má pro naši rodinu velký význam. Je to prostor, kde trávíme velkou část společného času – ať už při odpočinku, práci nebo sportu. Navazuje na rodinný dům a přilehlou bývalou stodolu v malé obci zasazené do malebné, lesnaté a kopcovité krajiny Nízkého Jeseníku, v klidném prostředí s blízkostí přírody,“ uvedl svou přihlášku do soutěže Nejkrásnější zahrada čtenář Vojtěch.
Zahrada se stodolou

Dům je situován téměř uprostřed obce, proto rodina zahradu koncipovala jako přirozeně odstíněný prostor, který poskytuje soukromí a odděluje ji od okolí. „K tomuto účelu jsme využili rychle rostoucí jilm sibiřský. Vyžaduje sice pravidelný střih, ale vytváří hustou a téměř nepropustnou zelenou stěnu, která nám zajišťuje vizuální i zvukový klid,“ popisuje čtenář, na jakou dřevinu a proč padla volba při výsadbě živého plotu.

Zahrada není velká, má zhruba 800 čtverečních metrů, nicméně je členitá a mírně svažitá. A bývalá stodola po rekonstrukci ji přirozeně rozděluje na dvě části – užitkovou a relaxační s bazénem a ohništěm.

Zahrada s ořešákem, skleníkem, záhony i ohništěm

„V užitkové části chováme slepičky, máme zde skleník i několik záhonů určených k pěstování zeleniny, ovoce a bylinek,“ popisuje čtenář s tím, že mají opravdu rádi domácí produkty, takže pěstujeme především rajčata, okurky a papriky, ale také hrášek, brokolici a další druhy zeleniny pro běžné využití v kuchyni. „Z bylinek u nás nesmí chybět bazalka, máta, rozmarýn nebo tymián. Na jaře se těšíme z jahod a během léta sklízíme rybíz, borůvky a další drobné ovoce,“ dodává.

Druhá část zahrady pak slouží především k odpočinku. „Dominantou je zastřešený bazén, který díky tepelnému čerpadlu využíváme od prvních teplých jarních dnů až do pozdního podzimu. Děti bazén milují a my si společné chvíle užíváme spolu s nimi.“ popisuje pan Vojtěch.

Svažitý terén rodina využila pro vybudování kamenné skalky, která lemuje prostor kolem bazénu i ohniště. Právě u ohniště rádi tráví letní večery a užívají si klidné chvíle, kdy utichá okolní ruch. Děti si také přijdou na své, mají v těchto místech zavěšené houpací křeslo i pískoviště.

Skleník
záhony s výsadbou

Užitková část zahrady se skleníkem, bylinkami a zeleninovými záhony, které zásobují kuchyni.

Dominantou celé zahrady pak je rozvětvený ořešák královský, který v létě poskytuje příjemný stín. Na tuto část navazuje letní terasa s posezením a grilem, propojená se zázemím v bývalé stodole a venkovní kuchyní. Terasa je otevřená do okolí a částečně odstíněná dřevěnou konstrukcí s lamelami, nabízí tedy výhledy a příjemný polostín.

„Je pro nás příjemné trávit po dlouhé zimě společné chvíle venku. Užívat si okolní přírodu, dobré jídlo na čerstvém vzduchu a setkávat se se známými i přáteli, kteří k nám rádi chodí,“ uzavírá spokojený čtenář.

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026

Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.

1. místo: Set zahradní techniky
Benzínová sekačka, náhradní struna, motorový olej, kanystr, elektrická strunová sekačka, nůž, odsávačka oleje, ochranné rukavice.

2. místo: Set pro upravenou zahradu
Benzínová sekačka, motorový olej, kanystr 5L, náhradní nůž, odsávačka oleje, pracovní rukavice.

3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky
Aku sekačka, aku strunová sekačka, aku zahradní vysavač, 2x aku baterie, nabíječka.

4. místo: Set akumulátorového nářadí
Aku přímočará pila, aku uhlová bruska, aku vrtačka, aku pila ocaska, aku myčka, 2x akumulátor, rychlonabíječka.

5. místo: Sada na grilování
Tvoří ji plynový gril, gril.jehla s motorem, obal na gril, grilovací náčiní.

Vyhrát lze i balíček kníže nejen o zahradě

Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy).

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce"

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Karlovarský kit klub uspořádal soutěžní výstavu plastikových modelů – Karlovarský pohár 2026. V minulé várce obrázků jste mohli vidět hlavně letadla. Dnes nabízíme ukázky prací, kde jsou automobily,...

Jsou lidé, kteří sbírají známky, pivní tácky nebo krabičky od zápalek. Existují však i jedinci, které je možné označit jako univerzály. Prostě na co se se jich z oboru sběratelství zeptáte, na...

Proměny osmi českých zahrad, nad kterými bděli tři odborníci na slovo vzatí, Česká televize natočila během loňské sezony, tu letošní už si tedy šťastní majitelé budou zaslouženě užívat v zelených...

Kateřina Klimešová je kreativní duše, která láskyplně vládne svému zelenému ráji. Pokud hledáte inspiraci, jak si zpříjemnit svůj domácí prostor, ochutnejte fotogalerii z jejího instagramového...

Vyvýšené záhony představují moderní a nesmírně efektivní způsob zahradničení, který kombinuje ergonomické výhody s ideálními podmínkami pro růst rostlin. Tento komplexní průvodce vám ukáže, jak záhon...

Kateřina Klimešová je kreativní duše, která láskyplně vládne svému zelenému ráji. Pokud hledáte inspiraci, jak si zpříjemnit svůj domácí prostor, ochutnejte fotogalerii z jejího instagramového...

Přinesli jste si domů nového člena rodiny a místo radostného předení slyšíte jen kýchání a frkání? Nejste v tom sami. Právě v místech s větší koncentrací zvířat se infekce horních cest dýchacích šíří...

Vzpomenete si na chuť jahodového Pedra, kyselého Shocku nebo na sbírání autíček ze žvýkaček Turbo? Připomeňte si dvacet nejslavnějších retro žvýkaček, které formovaly naše dětství.

Vůně bylinkového lososa, dozlatova opečeného kuřete nebo pečené zeleniny, která si zachovala svou přirozenou chuť, patří k těm nejlepším momentům v kuchyni. Skvělou zprávou je, že moderní gastronomie...

Popínavé rostliny, kterým poskytnete správné stanoviště i péči, vás potěší záplavou krásných barevných květů nebo zajímavě zbarvených a tvarovaných listů. Hodí se na slunce i do stínu, jen musíte...

„Byl jsem tenkrát ještě malý kluk, ale tu historku si živě pamatuju dodneška. Rodiče milovali hory, volno jsme trávili na výšlapech po horských stezkách. Nevadilo mi to, měl jsem rodinné výlety rád....

Karlovarský kit klub uspořádal soutěžní výstavu plastikových modelů – Karlovarský pohár 2026. V minulé várce obrázků jste mohli vidět hlavně letadla. Dnes nabízíme ukázky prací, kde jsou automobily,...

Krtince dokážou během jediné noci proměnit pěstěný trávník v měsíční krajinu. První instinkt mnoha zahrádkářů velí k radikálnímu řešení, ale pozor – krtek není jen škůdce a boj s ním má svá přísná...

Proměny osmi českých zahrad, nad kterými bděli tři odborníci na slovo vzatí, Česká televize natočila během loňské sezony, tu letošní už si tedy šťastní majitelé budou zaslouženě užívat v zelených...

Stravujete se rádi na ulici a přemýšleli jste někdy o tom, proč tato forma baštění vůbec vznikla? Pouliční jídlo je jedním z nejstarších městských stravovacích systémů, které známe. Je starší než...

